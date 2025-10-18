Lastnica v zaklenjenem stanovanju pustila mačka, po več dneh so ga rešili gasilci #foto

Gasilci s Prevalj so z enim od svojih zadnjih dejanj dokazali, kako srčni so. Kot je na družbenem omrežju Facebook sporočilo društvo DPMŽ Koroška, so rešili mlajšega mačka, ki ga je najemnica pred časom pustila v zaklenjenem stanovanju. Da nekaj ni v redu, je šele po več kot 14 dneh opazil lastnik stanovanja. Maček je bil vidno izčrpan in močno prestrašen, pod svoje okrilje pa so ga vzeli v omenjenem društvu.

Kot so v društvu zapisali v objavi, so jih v petek zvečer poklicali gasilci s Prevalj, ki so prejeli nalog za vlom v stanovanje, v katerem naj bi bila že več dni zaprta žival. Ker na Koroškem nimajo zavetišča, niso vedeli, kam naj jo odnesejo.

Na tleh briketi, posode z vodo niso videli

Pojasnili so, da je mlajša ženska, ne da bi poravnala več najemnin, že pred časom zapustila stanovanje, v njem pa pustila svojega mačka. Stanovanje je bilo zaklenjeno, ključa ni bilo, da je najemnica odšla, pa je šele po več kot 14 dneh opazil lastnik stanovanja. Na pomoč so priskočili gasilci PGD Prevalje in Koroški gasilski zavod.

Ko so vstopili v stanovanje, jih je pričakal izčrpan in močno prestrašen mlajši samec. Kot so zapisali, so bili po tleh nasuti briketi, posode z vodo niso videli. Če so bila vrata kopalnice odprta in je bil odprt straniščni pokrov, obstaja možnost, da je maček pil iz stranišča, so dodali.

Rešenega mačka so peljali v prostore društva, zadevo pa že prijavili veterinarski inšpekciji.

"Ne moremo razumeti, kakšnih vrednot in vzgoje je človek, ki preprosto odide ... in pusti živo bitje za zaklenjenimi vrati. To ni nepazljivost. To ni stiska. To je zanemarjanje živali in kaznivo ravnanje. Zgodba ima danes srečen konec – maček je živ. Vedno pa ni tako," so še zapisali v društvu in se zahvalili gasilcem, ki so znova dokazali, "da imate ne samo pogum, ampak tudi srce za živali". Zahvalili so se tudi njihovima članoma Miru in Zali, ki sta v večernih urah priskočila na pomoč.