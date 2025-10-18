Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
18. 10. 2025,
8.44

Sobota, 18. 10. 2025, 8.44

Če opazite medveda, volka ali risa, jih lahko prijavite na MedvedoFON

Medved | MedvedoFON je preprosto spletno orodje, namenjeno izključno prijavam rjavega medveda, volka in risa v okoliščinah človeške ogroženosti. | Foto Shutterstock

MedvedoFON je preprosto spletno orodje, namenjeno izključno prijavam rjavega medveda, volka in risa v okoliščinah človeške ogroženosti.

Foto: Shutterstock

Ministrstvo za naravne vire in prostor poziva vse, ki bi v naselju, na vrtu ali dvorišču opazili medveda, volka ali risa, naj to prijavijo prek novega spletnega orodja MedvedoFON. Kot izpostavljajo, je orodje namenjeno zgolj za primere, ko zver ogroža človeka. MedvedoFON je voljo na spletni strani NarcIS v rubriki sporoči najdbo.

MedvedoFON je preprosto spletno orodje, namenjeno izključno prijavam rjavega medveda, volka in risa v okoliščinah človeške ogroženosti – na primer ob pojavu rjavega medveda v naselju ali njegovi bližini, so zapisali na ministrstvu.

Novo orodje sistema NarcIS združuje biodiverzitetne, naravovarstvene in prostorske podatke. "Z uporabo MedvedoFONa pomagate varovati ljudi in premoženje ter prispevate k varnemu sobivanju ljudi in velikih zveri v Sloveniji," so zapisali v sporočilu za javnost.

Preprost postopek, prijave zbirajo od julija

Postopek uporabe novega spletnega orodja je po pojasnilih ministrstva preprost: "Vnesete podatke o opazovalcu, označite žival in kraj opažanja ter dodate opis dogodka. Tako pristojne službe na Zavodu za gozdove Slovenije ter ministrstvu za naravne vire in prostor pravočasno prejmejo informacije in po potrebi takoj ukrepajo, s čimer lahko vsi prispevamo k varnejšemu sobivanju ljudi in velikih zveri."

Prijave sicer zbirajo od začetka julija. Po podatkih ministrstva je bilo prek orodja MedvedoFON do 14. oktobra prijavljenih 119 opažanj, od tega 118 prijav rjavega medveda in ena prijava volka.

Največ prijav je v Občini Brezovica (31), sledijo Cerknica (29), Litija (11) in Velike Lašče (10). Najpogosteje je bil razlog za prijavo žival v naselju (74), da žival povzroča škodo, je javilo 42 ljudi, da se žival nahaja v bližini naselja, pa 38. Zabeležili so tudi štiri prijave zaradi lažnega napada na človeka, štiri trke vozila z živaljo, v dveh primerih je žival sledila človeku, prijavili pa so tudi en napad na človeka.

