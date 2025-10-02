Zaskrbljena prebivalka Rakitne: okoli hiše se gibljejo štirje medvedi #video

"Pred našo hišo na Rakitni se trenutno gibljejo štirje medvedi – medvedka z mladičem in dva odrasla samca. To ni več sožitje z naravo, to je resna nevarnost za ljudi," je na družbenem omrežju Facebook zapisala zaskrbljena prebivalka Rakitne. Delila je posnetek in fotografije medvedke z mladičem, kako sta le nekaj metrov stran od njihove hiše brskala po smeteh in za seboj pustila pravo razdejanje. Gre za medvedko, za katero so julija izdali odločbo za odstrel, a ker odstrel ni bil uspešen, je pristojno ministrstvo pred slabim tednom dni izdalo novo dovoljenje za odstrel.

Na območju Rakitne so imeli v zadnjem času več bližnjih srečanj z medvedi. Že od poletja tamkajšnje prebivalce vznemirja medvedka z mladičem, ki je povzročila že precej škode. Prav to medvedko z mladičem je zdaj pred svojo hišo opazila prebivalka Rakitne, ki je obisk medvedke dokumentirala, fotografije in posnetek pa delila na družbenem omrežju Facebook.

Kot je opisala, so okoli 20. ure zvečer pred domačo hišo najprej opazili enega medveda, nekaj po polnoči pa še medvedko z mladičkom.

"Na Rakitni je trenutno 30 medvedov več, kot bi jih smelo biti. V Sloveniji jih je zaradi pomanjkanja odstrela že približno 700 preveč – in če se nič ne spremeni, jih bo prihodnje leto še več. Zadeva stoji na sodišču, ker se nekateri pritožujejo proti odstrelu – kljub temu, da je ta nujno potreben," je še zapisala zaskrbljena prebivalka Rakitne in pozvala k ukrepanju.