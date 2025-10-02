Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
2. 10. 2025,
16.42

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Rakitna medved

Četrtek, 2. 10. 2025, 16.42

1 minuta

Zaskrbljena prebivalka Rakitne: okoli hiše se gibljejo štirje medvedi #video

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

"Pred našo hišo na Rakitni se trenutno gibljejo štirje medvedi – medvedka z mladičem in dva odrasla samca. To ni več sožitje z naravo, to je resna nevarnost za ljudi," je na družbenem omrežju Facebook zapisala zaskrbljena prebivalka Rakitne. Delila je posnetek in fotografije medvedke z mladičem, kako sta le nekaj metrov stran od njihove hiše brskala po smeteh in za seboj pustila pravo razdejanje. Gre za medvedko, za katero so julija izdali odločbo za odstrel, a ker odstrel ni bil uspešen, je pristojno ministrstvo pred slabim tednom dni izdalo novo dovoljenje za odstrel.

Na območju Rakitne so imeli v zadnjem času več bližnjih srečanj z medvedi. Že od poletja tamkajšnje prebivalce vznemirja medvedka z mladičem, ki je povzročila že precej škode. Prav to medvedko z mladičem je zdaj pred svojo hišo opazila prebivalka Rakitne, ki je obisk medvedke dokumentirala, fotografije in posnetek pa delila na družbenem omrežju Facebook. 

Kot je opisala, so okoli 20. ure zvečer pred domačo hišo najprej opazili enega medveda, nekaj po polnoči pa še medvedko z mladičkom. 

"Na Rakitni je trenutno 30 medvedov več, kot bi jih smelo biti. V Sloveniji jih je zaradi pomanjkanja odstrela že približno 700 preveč – in če se nič ne spremeni, jih bo prihodnje leto še več. Zadeva stoji na sodišču, ker se nekateri pritožujejo proti odstrelu – kljub temu, da je ta nujno potreben," je še zapisala zaskrbljena prebivalka Rakitne in pozvala k ukrepanju. 

medved Rakitna 26.6.2025
Novice Novo dovoljenje za odstrel medvedke z mladičem na Rakitni
Rakitna medved
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.