Avtorji:
Pe. M., STA

Petek,
7. 11. 2025,
22.50

Osveženo pred

1 ura

hokej evropski pokal narodov Edo Terglav risi slovenska hokejska reprezentanca

Evropski pokal narodov, skupina C, Sosnowiec, 2. dan

Slovenci na Poljskem še do druge zmage

slovenska hokejska reprezentanca : Poljska

Slovenci so ugnali Poljake.

Foto: Jure Banfi

Slovenska moška hokejska reprezentanca je tudi na drugi tekmi evropskega pokala narodov v sklopu turnirja skupine C na Poljskem slavila zmago. Po uvodni zmagi nad Veliko Britanijo je danes po podaljšku premagala še gostiteljico s 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0). Odločilni gol je po 40 sekundah podaljšane igre dosegel branilec Olimpije Jan Ćosić.

slovenska hokejska reprezentanca : Poljska, Ledna dvorana Tabor, Maribor, Magovac, Podlipnik, Jan Drozg, Luka Maver, Ken Ograjenšek
Sportal Slovenci reprezentančno sezono odprli z zanesljivo zmago

Slovenci so prvo reprezentančno akcijo po majskem obstanku med svetovno elito v Sosnowiecu pri Katovicah pričakali v močno pomlajeni zasedbi. V sklopu novoustanovljenega pokala narodov se v skupini C merijo z Britanci, Poljaki in Italijani.

Varovanci selektorja Eda Terglava so na uvodni tekmi zanesljivo premagali Britance s 5:1, dan pozneje pa so bili po podaljšku boljši še od Poljakov, ki jih na domačem turnirju prvič vodi novi selektor Pekka Tirkkonen. Gostitelji so bili za uvod s 4:2 boljši od Italijanov, danes pa so kljub temu, da so rise v strelih močno prekašali (44:27), ostali brez zmage.

Slovenci so sicer po uvodni tretjini zaostajali. Ko je gostitelje v 8. minuti v vodstvo popeljal Aron Chmielewski, je dve minuti pozneje za izenačenje po podaji branilca Aljoše Crnovića poskrbel igralec tekme Mai Crnkić. Vendar so na prvi odmor gostitelji odšli s prednostjo, saj je v 15. minuti na 2:1 povišal Szymon Kielbicki.

Brez zadetkov v drugi tretjini

Druga tretjina je minila brez zadetkov, takoj na začetku tretje pa je po podaji Toma Sojerja za izenačenje poskrbel Tjaš Lesničar. Poljaki so napadali slovenskega vratarja Žana Usa, a je bila njihova strelska premoč jalova in tekma se je prevesila v podaljšek.

Jan Ćosić je zadel za zmago. | Foto: Guliverimage Jan Ćosić je zadel za zmago. Foto: Guliverimage

Slovenci so v tem prišli do zmage, vratarja Macieja Miarko je premagal Jan Ćosić.

Rise v soboto čaka še tekma z Italijani.

Kaj je evropski pokal?

Evropski pokal narodov je nov format tekmovanja, zasnovan z namenom preoblikovanja reprezentančnih tekem med klubskimi premori v platformo za medsebojno merjenje moči reprezentanc z večjim tekmovalnim značajem. Prva sezona je na sporedu med običajnimi premori novembra, decembra in februarja.

Osemnajst reprezentanc po celotni Evropi tekmuje v več skupinah s po tremi ali štirimi ekipami. V tekmovanju v začetnem delu poleg ekip na Poljskem sodelujejo še Avstrija, Danska, Estonija, Francija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Romunija, Slovaška, Španija in Ukrajina.

Drugi turnir lige narodov bo slovenska reprezentanca igrala februarja v Edinburgu, sodelovale bodo še Velika Britanija, Poljska in Ukrajina.

Reprezentanca za turnir na Poljskem

Vratarja: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice)

Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Tian Hebar (HK Olimpija), Tom Sojer (HDD Jesenice), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice)

Napadalci: Nejc Burgar (HK Triglav), Maks Bukovec (HK Olimpija), Mai Crnkić (EC Kitzbuhler/AUT), Jan Drozg ( / ), Jaša Jenko (HDD Jesenice), Lovro Kumanović (HK Olimpija), Tjaš Lesničar (HDD Jesenice), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Žiga Mehle (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/SUI), Jaka Sodja (HK Olimpija), Anže Žeželj (SaiPa/FIN)

Evropski pokal narodov, skupina C, Sosnowiec

Petek, 7. november 
Velika Britanija : Italija 4:5* (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)
Poljska : Slovenija 2:3* (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
Strelci: 0:1 Chmielewski (Zygmunt, 8.), 1:1 Crnkić (Crnović, 10.), 1:2 Kielbicki (15.), 2:2 Lesničar (Sojer, 42.), 3:2 Ćosić (Mahkovec, Maver, 61.).

Kazenske minute: Slovenija 8, Poljska 6 minut.

*po podaljšku

Četrtek, 6. november
Slovenija : Velika Britanija 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Strelci1:0 Mahkovec (Drozg, Urukalo, 10.), 2:0 Maver (Drozg, 12.), 3:0 Sodja (Crnović, 14.), 3:1 Neilson (28., PP1), 4:1 Urukalo (30.), 5:1 Mehle (Sodja, Žeželj, 33.)

Kazenske minute: Slovenija 6, Velika Britanija 6 minut.

Poljska :Italija 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)

Sobota, 8. november 
16.00 Italija – Slovenija
19.45 Poljska – Velika Britanija

