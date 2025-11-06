Del slovenske hokejske reprezentance na evropskem pokalu nardov je tudi 20-letni napadalec Mark Sever, ki že sedmo sezono igra v Švici. Mladenič je z začetkom novega tekmovalnega obdobja v dresu Oltna zelo zadovoljen, zdaj pa je odločen, da si pribori tudi mesto v članski reprezentanci za majsko svetovno prvenstvo, ki bo v Zürichu in Fribourgu. "Moj cilj je bil že letos, da grem na svetovno prvenstvo. Želja se mi spomladi žal ni uresničila, bil sem razočaran, si pa zato letos še toliko bolj želim – sploh glede na to, da bo v Švici, kjer sem na pol doma," pravi Sever, ki te dni reprezentančni dres nosi na Poljskem.

Slovenska hokejska reprezentanca ta teden igra na Poljskem na evropskem pokalu narodov, kjer je priložnost za dokazovanje znova dobilo več mladih upov. Med njimi je tudi 20-letni Mark Sever, ki že sedmo sezono zapored igra v Švici. Po petih letih pri Klotnu se je lani preselil k prvoligašu Bielu, ki ga je posodil Oltnu v drugo kakovostno švicarsko (SL) ligo, kjer nabira prepotrebne članske izkušnje.

"Priprave sem opravil z Bielom. Osebno sem bil zelo zadovoljen s tem, kako mi je šlo, a na koncu je trener ocenil, da še ne morem prevzeti take ofenzivne vloge, kot bi si on želel. Rekel je, da želi, da v Oltnu izpilim, kar je treba. Moj cilj je, da letos odigram nekaj tekem tudi v prvi švicarski ligi. Pravijo, da jim je za zdaj všeč, kako igram tam. Biel trenutno nima težav s poškodbami, ekipa je kar popolna. Ko se bo odprla kakšna priložnost za vlogo, v kateri me želijo, jo bom dobil, pravijo. Zdaj je na meni, da igram dobro v drugi ligi in sem potrpežljiv, saj bo priložnost zagotovo prišla," je pred odhodom na reprezentančno akcijo dejal mladi napadalec.

Dvajsetletnik igra za švicarski Olten, v tamkajšnji drugi kakovostni članski ligi. Foto: Guliverimage

Konsistentnost že na začetku sezone, izboljšal tudi igro v obrambi

Zelo je zadovoljen z začetkom sezone – ne le s statistiko (13 točk na 15 tekmah), temveč tudi z izboljšanjem obrambe, kar je spomladi izpostavil za veliki cilj.

Z začetkom sezone je lahko zelo zadovoljen. Foto: Guliverimage "Vesel sem, da sem začel malo bolj konsistentno kot lani, saj sem lani potreboval kar nekaj tekem, da sem začel ofenzivno producirati, kar je tudi moja naloga. Letos pa se mi je kar hitro odprlo. Napad, v katerem igram, deluje zelo dobro. Tudi delo, ki smo ga opravili poleti, se je obrestovalo in se, vsaj tako menim, že kažejo rezultati. Zelo sem zadovoljen, kako je za zdaj šla sezona. Vesel sem statistike, a največji cilj je bil – to so tudi trenerji pri meni želeli videti – napredek v igri brez ploščka, v obrambni igri, tudi pri odločitvah s ploščkom, da se čim bolj izogibam nepotrebnim napakam. Ta vidik igre sem tudi kar izboljšal, kar me res veseli," je lahko prešerne volje Ljubljančan, ki je opravil vse obveznosti ekonomske srednje šole in pridobil naziv ekonomski tehnik.

Razočaranje je bilo, je pa zato želja letos še večja

Sever je v lanski sezoni dobil prvo priložnost za dokazovanje v članski reprezentanci, spomladi je sodeloval tudi na pripravah za svetovno prvenstvo elite, med katerimi je dal jasno vedeti, da je tam, ker je njegov cilj igranje s člani v Stockholmu. Na koncu ga med med potniki na Švedsko ni bilo, je pa zato še toliko bolj odločen, da si pribori mesto v reprezentanci za naslednje prvenstvo, ki bo maja v njegovem hokejskem domu, Švici.

"Letos si še toliko bolj želim mesta v reprezentanci, sploh glede na to, da je prvenstvo v Švici, kjer sem na pol doma." Foto: Pe. M. "Moj cilj je bil, da grem na svetovno prvenstvo. Želja se mi spomladi žal ni uresničila, bil sem razočaran, saj sem si res želel. Sem pa bil vesel za fante, da jim je uspelo. Letos si še toliko bolj želim mesta v reprezentanci, sploh glede na to, da je prvenstvo v Švici, kjer sem na pol doma. Veliko željo imam, da bi zaigral tam," pravi napadalec, ki je prve hokejske korake naredil pri Olimpiji, a se je nato že pri 14 letih odpravil v tujino.

Do sobote bo z reprezentanco igral na evropskem pokalu narodov, kjer sodelujejo še Velika Britanija, Poljska in Italija.

"Zame je najlepši del sezone, ko se lahko vrnem domov, vidim družino in prijatelje ter grem igrat za reprezentanco. Zelo lep občutek, ko vidiš vse fante iz reprezentance, ki jih že dolgo nisi. Se že veselim turnirja," je sklenil Sever.

Reprezentanca za turnir na Poljskem Vratarja: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice) Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Tian Hebar (HK Olimpija), Tom Sojer (HDD Jesenice), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice) Napadalci: Nejc Burgar (HK Triglav), Maks Bukovec (HK Olimpija), Mai Crnkić (EC Kitzbuhler/AUT), Jan Drozg (/), Jaša Jenko (HDD Jesenice), Lovro Kumanović (HK Olimpija), Tjaš Lesničar (HDD Jesenice), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Žiga Mehle (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/ŠVI; Olten/ŠVI2), Jaka Sodja (HK Olimpija), Anže Žeželj (SaiPa/FIN)