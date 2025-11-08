Slovenci za konec turnirja na Poljskem še na sosedskem obračunu

Slovenska hokejska reprezentanca bo za konec pripravljalne akcije v sklopu evropskega pokala narodov palice prekrižala še z zahodnimi sosedi Italijani, ki jih februarja čaka nastop na domačih olimpijskih igrah. Slovenci so na Poljskem neporaženi, Veliko Britanijo so premagali s 5:1, Poljsko pa po podaljšku.

Evropski pokal narodov je novo tekmovanje, ki naj bi pripravljalne reprezentančne tekme spremenilo v uradno tekmovalno platformo z večjim pomenom. Predvideno je, da bodo v prihodnjih letih reprezentance lahko napredovale ali nazadovale med skupinami, a letos zaradi olimpijske sezone teh prehodov ne bo.

V prvi sezoni sodeluje 18 držav, razdeljenih v pet skupin, naknadno naj bi se tekmovanju priključile tudi najboljše evropske reprezentance (Švedska, Finska, Švica, Češka ...).

Slovenija je del skupine C, skupaj z Veliko Britanijo, Poljsko in Italijo. Za uvod je pomlajena zasedba Eda Terglava s 5:1 premagala Veliko Britanijo, nato v podaljšku strla odpor gostiteljev, za konec turnirja pa se bo pomerila še z zahodnimi sosedi, ki jih februarja čaka nastop na domačih olimpijskih igrah.

Februarja v Edinburgh, maja v Fribourg

Slovenci bodo februarja igrali drugi turnir evropskega pokala narodov, in sicer v Edinburgu, kjer bodo sodelovale še Velika Britanija, Poljska in Ukrajina. Maja slovensko reprezentanco čaka svetovno prvenstvo elitne skupine, v kateri jim je lani uspelo obstati po dolgih letih. Prvenstvo bo gostila Švica, Slovenci bodo igrali v Fribourgu.

Reprezentanca za turnir na Poljskem Vratarja: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice) Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Tian Hebar (HK Olimpija), Tom Sojer (HDD Jesenice), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice) Napadalci: Nejc Burgar (HK Triglav), Maks Bukovec (HK Olimpija), Mai Crnkić (EC Kitzbuhler/AUT), Jan Drozg (/), Jaša Jenko (HDD Jesenice), Lovro Kumanović (HK Olimpija), Tjaš Lesničar (HDD Jesenice), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Žiga Mehle (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/SUI), Jaka Sodja (HK Olimpija), Anže Žeželj (SaiPa/FIN)