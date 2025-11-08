Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sobota,
8. 11. 2025,
14.11

Osveženo pred

59 minut

Edo Terglav slovenska hokejska reprezentanca hokej evropski pokal narodov

Sobota, 8. 11. 2025, 14.11

59 minut

Evropski pokal narodov, skupina C, Sosnowiec, 3. dan

Slovenci za konec turnirja na Poljskem še na sosedskem obračunu

Avtor:
Pe. M.

slovenska hokejska reprezentanca : Italija | Slovenci se bodo za konec turnirja pomerili z Italijani. | Foto www.alesfevzer.com

Slovenci se bodo za konec turnirja pomerili z Italijani.

Foto: www.alesfevzer.com

Slovenska hokejska reprezentanca bo za konec pripravljalne akcije v sklopu evropskega pokala narodov palice prekrižala še z zahodnimi sosedi Italijani, ki jih februarja čaka nastop na domačih olimpijskih igrah. Slovenci so na Poljskem neporaženi, Veliko Britanijo so premagali s 5:1, Poljsko pa po podaljšku.

slovenska hokejska reprezentanca : Poljska
Sportal Slovenci na Poljskem še do druge zmage

Evropski pokal narodov je novo tekmovanje, ki naj bi pripravljalne reprezentančne tekme spremenilo v uradno tekmovalno platformo z večjim pomenom. Predvideno je, da bodo v prihodnjih letih reprezentance lahko napredovale ali nazadovale med skupinami, a letos zaradi olimpijske sezone teh prehodov ne bo.

V prvi sezoni sodeluje 18 držav, razdeljenih v pet skupin, naknadno naj bi se tekmovanju priključile tudi najboljše evropske reprezentance (Švedska, Finska, Švica, Češka ...).

Slovenija je del skupine C, skupaj z Veliko Britanijo, Poljsko in Italijo. Za uvod je pomlajena zasedba Eda Terglava s 5:1 premagala Veliko Britanijo, nato v podaljšku strla odpor gostiteljev, za konec turnirja pa se bo pomerila še z zahodnimi sosedi, ki jih februarja čaka nastop na domačih olimpijskih igrah.

Februarja v Edinburgh, maja v Fribourg

Slovenci bodo februarja igrali drugi turnir evropskega pokala narodov, in sicer v Edinburgu, kjer bodo sodelovale še Velika Britanija, Poljska in Ukrajina. Maja slovensko reprezentanco čaka svetovno prvenstvo elitne skupine, v kateri jim je lani uspelo obstati po dolgih letih. Prvenstvo bo gostila Švica, Slovenci bodo igrali v Fribourgu.

Reprezentanca za turnir na Poljskem

Vratarja: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice)

Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Tian Hebar (HK Olimpija), Tom Sojer (HDD Jesenice), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice)

Napadalci: Nejc Burgar (HK Triglav), Maks Bukovec (HK Olimpija), Mai Crnkić (EC Kitzbuhler/AUT), Jan Drozg (/), Jaša Jenko (HDD Jesenice), Lovro Kumanović (HK Olimpija), Tjaš Lesničar (HDD Jesenice), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Žiga Mehle (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/SUI), Jaka Sodja (HK Olimpija), Anže Žeželj (SaiPa/FIN)

Evropski pokal narodov, skupina C, Sosnowiec

Sobota, 8. november 
16.00 Italija – Slovenija
19.45 Poljska – Velika Britanija

Lestvica:

1. Slovenija 2 tekmi - 5 točk
2. Poljska 2 - 4
3. Italija 2 - 2
4. Velika Britanija 2 - 0

Petek, 7. november
Velika Britanija : Italija 4:5* (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)
Poljska : Slovenija 2:3* (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
Strelci: 0:1 Chmielewski (Zygmunt, 8.), 1:1 Crnkić (Crnović, 10.), 1:2 Kielbicki (15.), 2:2 Lesničar (Sojer, 42.), 3:2 Ćosić (Mahkovec, Maver, 61.).

Kazenske minute: Slovenija 8, Poljska 6 minut.

*po podaljšku

Četrtek, 6. november
Slovenija : Velika Britanija 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Strelci1:0 Mahkovec (Drozg, Urukalo, 10.), 2:0 Maver (Drozg, 12.), 3:0 Sodja (Crnović, 14.), 3:1 Neilson (28., PP1), 4:1 Urukalo (30.), 5:1 Mehle (Sodja, Žeželj, 33.)

Kazenske minute: Slovenija 6, Velika Britanija 6 minut.

Poljska : Italija 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)

Edo Terglav slovenska hokejska reprezentanca hokej evropski pokal narodov
