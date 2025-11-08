Sobota, 8. 11. 2025, 14.11
59 minut
Evropski pokal narodov, skupina C, Sosnowiec, 3. dan
Slovenci za konec turnirja na Poljskem še na sosedskem obračunu
Slovenska hokejska reprezentanca bo za konec pripravljalne akcije v sklopu evropskega pokala narodov palice prekrižala še z zahodnimi sosedi Italijani, ki jih februarja čaka nastop na domačih olimpijskih igrah. Slovenci so na Poljskem neporaženi, Veliko Britanijo so premagali s 5:1, Poljsko pa po podaljšku.
Evropski pokal narodov je novo tekmovanje, ki naj bi pripravljalne reprezentančne tekme spremenilo v uradno tekmovalno platformo z večjim pomenom. Predvideno je, da bodo v prihodnjih letih reprezentance lahko napredovale ali nazadovale med skupinami, a letos zaradi olimpijske sezone teh prehodov ne bo.
V prvi sezoni sodeluje 18 držav, razdeljenih v pet skupin, naknadno naj bi se tekmovanju priključile tudi najboljše evropske reprezentance (Švedska, Finska, Švica, Češka ...).
Slovenija je del skupine C, skupaj z Veliko Britanijo, Poljsko in Italijo. Za uvod je pomlajena zasedba Eda Terglava s 5:1 premagala Veliko Britanijo, nato v podaljšku strla odpor gostiteljev, za konec turnirja pa se bo pomerila še z zahodnimi sosedi, ki jih februarja čaka nastop na domačih olimpijskih igrah.
Februarja v Edinburgh, maja v Fribourg
Slovenci bodo februarja igrali drugi turnir evropskega pokala narodov, in sicer v Edinburgu, kjer bodo sodelovale še Velika Britanija, Poljska in Ukrajina. Maja slovensko reprezentanco čaka svetovno prvenstvo elitne skupine, v kateri jim je lani uspelo obstati po dolgih letih. Prvenstvo bo gostila Švica, Slovenci bodo igrali v Fribourgu.
Reprezentanca za turnir na Poljskem
Vratarja: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice)
Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Tian Hebar (HK Olimpija), Tom Sojer (HDD Jesenice), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice)
Napadalci: Nejc Burgar (HK Triglav), Maks Bukovec (HK Olimpija), Mai Crnkić (EC Kitzbuhler/AUT), Jan Drozg (/), Jaša Jenko (HDD Jesenice), Lovro Kumanović (HK Olimpija), Tjaš Lesničar (HDD Jesenice), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Žiga Mehle (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/SUI), Jaka Sodja (HK Olimpija), Anže Žeželj (SaiPa/FIN)
Evropski pokal narodov, skupina C, Sosnowiec
Sobota, 8. november
16.00 Italija – Slovenija
19.45 Poljska – Velika Britanija
Lestvica:
1. Slovenija 2 tekmi - 5 točk
2. Poljska 2 - 4
3. Italija 2 - 2
4. Velika Britanija 2 - 0
Petek, 7. november
Velika Britanija : Italija 4:5* (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)
Poljska : Slovenija 2:3* (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
Strelci: 0:1 Chmielewski (Zygmunt, 8.), 1:1 Crnkić (Crnović, 10.), 1:2 Kielbicki (15.), 2:2 Lesničar (Sojer, 42.), 3:2 Ćosić (Mahkovec, Maver, 61.).
Kazenske minute: Slovenija 8, Poljska 6 minut.
*po podaljšku
Četrtek, 6. november
Slovenija : Velika Britanija 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Strelci: 1:0 Mahkovec (Drozg, Urukalo, 10.), 2:0 Maver (Drozg, 12.), 3:0 Sodja (Crnović, 14.), 3:1 Neilson (28., PP1), 4:1 Urukalo (30.), 5:1 Mehle (Sodja, Žeželj, 33.)
Kazenske minute: Slovenija 6, Velika Britanija 6 minut.
Poljska : Italija 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)