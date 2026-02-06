Zahvaljujoč partnerstvu z Boschem, gonilno silo inovacij, so delavnice že od leta 1921 v ospredju tehnološkega napredka

Bosch je že od vsega začetka odigral pomembno vlogo pri oblikovanju tehnologij v industriji mobilnosti.

S svojim močnim partnerjem Boschem so se delavnice Bosch Car Service že zelo zgodaj usposobile za uporabo inovacij na področju diagnostike, servisiranja in popravil.

Tradicija, ne sprememba: delavnice Bosch Car Service tudi v prihodnje ostajajo zavezane zagotavljanju vrhunskih storitev.

Oblikovanje mobilnosti in postavljanje tehnoloških trendov

Sodobna motorna vozila imajo le malo skupnega z Benzovim patentiranim avtomobilom, modelom št. 1 iz leta 1886 – že zato, ker je šlo za trikolesnik, danes pa imajo vozila povsem drugačno zasnovo. Sistemi za pomoč vozniku, novi tipi pogonov, povezljivost in avtomatizacija so vožnjo naredili varnejšo in udobnejšo.

S tem so se spremenila tudi pričakovanja lastnikov vozil glede storitev servisnih delavnic. Delavnice Bosch Car Service si ne prizadevajo le izpolniti teh pričakovanj, temveč jih pogosto tudi presegajo.

Partnerjem Bosch Car Service ni treba čakati, da tehnologija pride na trg. Boschev cilj je zagotoviti, da so strokovno znanje in storitve v delavnicah Bosch Car Service po vsem svetu ne le na enaki ravni, temveč tudi na najsodobnejši mogoči ravni. Strast zaposlenih do strank in vozil ostaja nespremenjena, prav tako njihova zavezanost kakovosti, zanesljivosti in poštenosti.

Bosch Car Service – ena vodilnih servisnih mrež na svetu

BCS je kratica za mrežo pooblaščenih servisnih delavnic Bosch Car Service, ustanovljeno pred več kot sto leti. Gre za koncept delavnic z najdaljšo tradicijo na svetu. BCS je tudi celovit servisni koncept, ki vključuje dele, orodja, opremo in tehnično podporo za servisiranje vseh vrst vozil.

BCS ponuja univerzalne servisne storitve za vse avtomobilske znamke, tako za redno vzdrževanje kot za odpravo specifičnih napak. Za diagnostiko in odkrivanje napak se uporablja Boscheva servisna oprema. Storitve obsegajo vse od klasičnih servisnih del, zavornih sistemov, upravljanja motorja, pregledov in vzdrževanja, sistemske diagnostike, vbrizga goriva do elektrike in elektronike v vozilih.

Bosch Diesel Service (BDS) izvaja popravila dizelskih komponent, splošna dizelska popravila in vzdrževanje dizelskih sistemov.

Bosch Diesel Center (BDC) pa predstavlja specialiste za vse dizelske sisteme. V teh centrih se testirajo dizelske komponente na visokotlačnih preizkusnih napravah, popravljajo in testirajo common rail črpalke ter injektorji. V nasprotju z Bosch Diesel Servisom imajo Diesel Centri čisto sobo (clean room) za popravilo in nastavitev injektorjev ter poseben vhod in dostop za tovorna vozila.

Kot del globalne mreže delavnice Bosch Car Service prejemajo podporo v obliki najsodobnejše diagnostične tehnologije, učinkovite logistike nadomestnih delov in marketinških aktivnosti. Partnerji po vsem svetu imajo koristi od Boschevega nenehno rastočega strokovnega znanja, stranke pa od visoke razpoložljivosti originalnih Boschevih delov ter usposobljenih avtomobilskih mehatronikov, ki se redno dodatno izobražujejo.

Strokovnost, ki ji zaupajo po vsem svetu

Zaradi več kot sto let uspešnega sodelovanja z družbo Bosch kot gonilno silo ter storitev z neomajno ravnjo kakovosti so delavnice Bosch Car Service dolgoročno pridobile zaupanje lastnikov vozil. Sistem usposabljanja z Boschevim programom odličnosti storitev, ki vključuje redne revizije in testiranja v delavnicah, zagotavlja visoko kakovost storitev partnerskih delavnic Bosch. Bosch Car Service redno zaseda vodilna mesta v anketah zadovoljstva strank in na neodvisnih testih na globalni ravni ter dosega povprečno oceno 4,4 od 5 zvezdic v ocenah strank.

Intenzivne raziskave kot dejavnik uspeha za naslednjih sto let

Bosch zaposluje več kot 72 tisoč ljudi na področju raziskav in razvoja ter je leta 2019 v to področje vložil 6,1 milijarde evrov. S 4.202 prijavama patentov v letu 2019 je Bosch ena najpomembnejših gonilnih sil inovacij na področju mobilnosti, kar koristi tudi podjetjem Bosch Car Service in njihovim strankam. "Povezljivost, avtomatizacija in novi pogonski sistemi – kompleksnost vozil nenehno narašča. Vse več vozil je danes opremljenih s sistemi za pomoč vozniku ter novimi prikaznimi in infozabnavnimi sistemi," pravi Thomas Winter, vodja konceptov delavnic pri Bosch Automotive Aftermarket. "To pomeni tudi nove izzive za delavnice. Bosch je zanesljiv partner pri prilagajanju vse večjim zahtevam prihodnosti ter lahko zagotovi, da bodo imeli lastniki vozil v delavnicah Bosch Car Service vedno kompetentno kontaktno točko za storitve in popravila."

Leta 2024 je imela mreža Bosch Car Service 15 tisoč partnerskih delavnic v 150 državah. Svetovna mreža Bosch Car Service vsako leto vzdržuje in popravlja 50 milijonov vozil, kar pomeni tri vozila vsaki dve sekundi. Vse delavnice Bosch Car Service skupaj zaposlujejo približno 90 tisoč ljudi. Zaposleni imajo vsak dan približno milijon stikov s strankami, ali po telefonu, ob prevzemu vozila ali ob vprašanjih pri predaji vozila. Najsodobnejša Boscheva diagnostična in testna oprema je sestavni del vsake posamezne delavnice Bosch Car Service po vsem svetu. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Sloveniji deluje več kot 70 delavnic Bosch Car Service.

Bosch svojo uspešno zgodbo praznuje z optimističnim pogledom v prihodnost. Cilj je dodatno utrditi globalno mrežo z novimi partnerskimi delavnicami, tesneje povezati stranke in bencinske servise s pomočjo digitalnih rešitev in pametne uporabe podatkov ter tako okrepiti svoj položaj zanesljivega in inovativnega partnerja za mobilnost po vsem svetu, danes in v prihodnje.

Osnovne informacije

Poslovno področje mobilnosti in avtomobilske opreme (MA) trgovinam in delavnicam po vsem svetu ponuja sodobno diagnostično in delavniško opremo ter širok nabor rezervnih delov za osebna in gospodarska vozila – od novih in nadomestnih delov do rešitev za popravila. Njegova ponudba vključuje izdelke, ki se proizvajajo kot originalna oprema Bosch, izdelke, razvite znotraj podjetja in posebej za trg avtomobilske poprodaje, ter storitve. Približno 16 tisoč zaposlenih in globalna logistična mreža skrbita, da rezervni deli hitro in pravočasno prispejo do strank. Poslovno področje ponuja tudi testno in delavniško tehnologijo, diagnostično programsko opremo, servisna usposabljanja ter informacijske storitve. Poleg tega je odgovorno tudi za franšizo delavnic Bosch Car Service, eno največjih neodvisnih verig delavnic na svetu, s približno 13 tisoč delavnicami in več kot tisoč partnerji AutoCrew v več kot sto državah. S programom Bosch Classic področje mobilnosti in avtomobilske opreme podpira tudi lastnike klasičnih vozil s široko ponudbo rezervnih delov in storitev.

Skupina Bosch je vodilni svetovni dobavitelj tehnologij in storitev. Po vsem svetu zaposluje približno 429 tisoč ljudi (stanje na 31. decembra 2023) in je leta 2023 ustvarila 91,6 milijarde evrov prihodkov. Poslovanje je razdeljeno na štiri področja: mobilnost, industrijska tehnologija, potrošniško blago ter energetska in gradbena tehnologija. S svojimi dejavnostmi si Bosch prizadeva s pomočjo tehnologije oblikovati globalne trende, kot so avtomatizacija, elektrifikacija, digitalizacija, povezljivost in trajnostna usmerjenost.

V tem kontekstu široka regionalna in industrijska razpršenost krepi Boschevo inovativnost in odpornost. Bosch uporablja svoje preverjeno strokovno znanje na področju senzorske tehnologije, programske opreme in storitev za zagotavljanje rešitev z več področij iz enega vira. Svoje znanje uporablja tudi na področju povezljivosti in umetne inteligence za razvoj in proizvodnjo trajnostnih, uporabnikom prilagojenih izdelkov. S sloganom Tehnologija za življenje želi Bosch prispevati k izboljšanju kakovosti življenja in ohranjanju naravnih virov.

Skupino Bosch sestavljajo družba Robert Bosch GmbH ter približno 470 odvisnih in regionalnih družb v več kot 60 državah. Boscheva globalna mreža proizvodnje, inženiringa in prodaje ter prodajni in servisni partnerji pokrivajo skoraj vse države sveta. Inovativna moč družbe Bosch je ključna za njen nadaljnji razvoj. Na 136 lokacijah po svetu Bosch zaposluje približno 90 tisoč ljudi na področju raziskav in razvoja, od tega okoli 48 tisoč programskih inženirjev.

