Študirati ob delu: kaj danes resnično šteje

Delo, družina, projekti – ali pa potovanja, delo na daljavo in stalna mobilnost. Čeprav so življenjski slogi ljudi danes zelo različni, imajo tisti, ki se odločajo za študij ob delu, presenetljivo podobna pričakovanja. Želijo si izobraževanja, ki se prilagodi njihovemu življenju, jasne podpore in znanja, ki jim bo dejansko koristilo v praksi.

Da takšen način študija postaja vse pomembnejši, potrjujejo tudi raziskave. Raziskava Mediana (junij 2025) kaže, da več kot dve tretjini zaposlenih meni, da jim online študij omogoča večjo fleksibilnost in je zato privlačnejši.

Ko se študij prilagodi življenju – ne obratno

Za številne odrasle je največja ovira pri nadaljevanju izobraževanja prav pomanjkanje časa. Klasični urniki in fizična prisotnost pogosto pomenijo dodatno obremenitev, ki je ob delu težko vzdržna. Sodobne oblike študija na daljavo omogočajo učenje neodvisno od lokacije in v času, ki posamezniku najbolj ustreza – doma, v tujini ali med potovanjem.

Na DOBA Fakulteti, kjer online študij izvajajo že 23 let, poudarjajo, da ta ni mišljen kot tehnična rešitev, temveč kot celostna študijska izkušnja, ki zahteva aktivno sodelovanje, a hkrati omogoča večjo fleksibilnost v vsakdanjem življenju.

Kako online študenti v resnici usklajujejo delo, študij in življenje

Vpogled v vsakdan online študentov kaže, da fleksibilnost sama po sebi še ne pomeni manj napora. Raziskava, ki so jo izvedli med študenti DOBA Fakultete, razkriva, da večina študentov ob študiju dela polni delovni čas, pri čemer študij najpogosteje umeščajo v večerne ure in konce tedna. Hkrati pa rezultati kažejo, da jim prav možnost samostojnega razporejanja časa omogoča večji občutek nadzora nad lastnim življenjem. Namesto da bi se morali prilagajati urnikom, študij prilagodijo sebi, kar se dolgoročno kaže tudi v večji vztrajnosti in uspešnosti pri končevanju študija.

Podpora kot ključ do uspešnega študija

Izkušnje odraslih študentov kažejo, da sama prilagodljivost še ni dovolj. Usklajevanje dela, študija in zasebnega življenja pogosto prinaša tudi psihološke obremenitve, stres in izgubo motivacije. Prav zato ima pri študiju ob delu pomembno vlogo celostna podpora. Tako so na DOBA Fakulteti poleg pedagoške podpore študentom na voljo online mentorji, akademski svetovalci in strokovno psihološko svetovanje, namenjeno soočanju s pritiski, izgorelostjo in izzivi sodobnega načina življenja. Takšen pristop je v visokošolskem prostoru še vedno redkost, a se izkazuje kot pomemben dejavnik vztrajnosti in uspešnega konca študija.

Iza Leskovšek, diplomantka "Iz srca hvala za vaše spodbudne besede in vso podporo, ki ste jo nudili skozi celotno obdobje študija. Vaša dostopnost in pripravljenost pomagati sta mi veliko pomenili in sta nedvomno prispevali k uspešnemu koncu študija." Foto: DOBA fakulteta

Aktualni programi in merljivi rezultati diplomantov

Pomembno vprašanje pri izbiri študija ob delu je tudi, ali pridobljeno znanje dejansko odpira nove karierne priložnosti. Na DOBA Fakulteti so programi zasnovani aplikativno, s poudarkom na projektnem delu, praktičnih primerih in sodobnih pristopih k vodenju, komuniciranju in digitalnemu poslovanju. Učinki takšnega pristopa so vidni tudi v kariernih rezultatih diplomantov – kar 88 odstotkov jih po koncu študija napreduje na delovnem mestu, prejme višjo plačo ali druge oblike profesionalnega priznanja.

Študij, ki omogoča vrhunske dosežke – tudi v športu

Med študenti, ki se odločajo za online študij, je vse več športnikov, tudi vrhunskih, ki morajo izobraževanje usklajevati s treningi, tekmovanji in pripravami. Prav možnost prilagodljivega študija jim omogoča, da kljub zahtevnemu urniku študirajo.

V letu pomembnih športnih dogodkov zgodbe študentov športnikov na DOBA Fakulteti znova opozarjajo na pomen izobraževanja, ki podpira različne življenjske in poklicne ambicije, ne da bi posameznike sililo v izbiro med kariero in študijem.

Jan Razdevšek, košarkar Študij na DOBA Fakulteti je bil zame odlična izkušnja, ki mi je poleg strokovnega znanja dal tudi veliko osebnostne rasti, novih prijateljskih zvez, izkušenj obvezne prakse in zagona za prihodnost. V zadnjih treh letih sem igral košarko v Estoniji, Avstriji in Romuniji, kar brez take oblike študija ne bi bilo mogoče. Foto: DOBA fakulteta

Kakovost, potrjena tudi mednarodno

Vprašanje kakovosti online študija bi moralo biti med prvimi, ki si jih zastavijo bodoči študenti. DOBA Fakulteta je edina fakulteta v Sloveniji in širši regiji, ki ima model online študija dvakrat mednarodno akreditiran. To pomeni, da so programi in njihova izvedba primerljivi z uveljavljenimi mednarodnimi praksami.

Študirati ob delu danes pomeni več kot le pridobiti diplomo. Pomeni izbrati študij, ki razume sodobno življenje, podpira posameznika tudi v zahtevnih trenutkih in mu omogoča dolgoročni osebni in poklicni razvoj – ne glede na to, kje in kako živi.