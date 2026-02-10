Delegacija Nata na preverjanju v Sloveniji: z njo so nezadovoljni?

Na obisku v Sloveniji je delegacija strokovnjakov zveze Nato, ki pregleduje napredek pri doseganju ciljev pri izpolnjevanju mednarodnih zavez, so danes za STA potrdili na ministrstvu za obrambo. Zatrdili so tudi, da je Slovenija lani dosegla cilj dveh odstotkov BDP za obrambne izdatke.

Na ministrstvu navajajo, da gre pri obisku delegacije, ki jo sestavljajo strokovnjaki z različnih področij, za redni dveletni ciklus Natovega pregleda obrambnega planiranja.

Pregledali bodo napredek

"V okviru obiskov Natove ekspertne skupine v vsaki državi članici zveze Nato se na delovnem srečanju pregleda napredek pri izpolnjevanju sprejetih zavez in Natovih ciljev za posamezno članico zavezništva," so zapisali.

Dodali so še, da se bo delegacija srečala samo s predstavniki ministrstva za obrambo.

Ob tem so zatrdili, da je Slovenija lani dosegla cilj dveh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambne izdatke.

Porabo dveh odstotkov BDP za obrambne izdatke v lanskem letu je Slovenija potrdila v junija sprejeti resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. V njej se je zavezala tudi k postopnemu dvigu obrambnih izdatkov do tri odstotke BDP oziroma dve milijardi evrov do leta 2030.

Slovenija je sledila pozivom Nata

S tem je Slovenija sledila pozivom Nata, katerega članice so se na vrhu 25. junija lani v Haagu dogovorile, da bodo do leta 2035 obrambne izdatke zvišale na pet odstotkov BDP. Od tega bi zaveznice 3,5 odstotka namenile za naložbe neposredno v obrambo, 1,5 odstotka pa za naložbe, povezane z njo.

Neuradno: Pri Natu nezadovoljni s Slovenijo kot članico

O obisku delegacije Nata, namenjenega ocenjevanju stanja v članicah zavezništva, je sicer že v ponedeljek poročal portal Info360. Ob tem naj bi neuradno izvedeli, da so pri Natu nezadovoljni s Slovenijo kot članico, pri čemer omenjajo depešo, ki naj bi vsebovala določene kritike glede doseganja ciljev.

Na ministrstvu za obrambo so navedli le, da gre za dokument, ki je označen s stopnjo tajnosti, zato njegove vsebine ne morejo komentirati.