Kaj študirati? To so nekateri izmed najbolj iskanih poklicev ta hip.

Slovenija je že nekaj let v položaju, ko trg dela ne sprašuje več, ali boste dobili službo, temveč ali imamo dovolj usposobljenih ljudi za določene poklice.

Po podatkih statističnega urada (SURS) je bila stopnja anketne brezposelnosti v letu 2024 okoli 3,7-odstotna, v drugem četrtletju 2025 pa je padla na 3,2 odstotka – najnižjo doslej. To pomeni, da je delovnih mest veliko, primanjkuje pa specifičnih znanj in kompetenc.

Hkrati se izobrazbena struktura prebivalstva izboljšuje: delež prebivalcev s terciarno izobrazbo je dosegel 26,6 odstotka, srednješolsko izobrazbo ima 52,0 odstotka, največ osnovno šolo pa še vedno 21,4 odstotka prebivalcev (15+).

Ti podatki niso le statistika – zelo jasno povedo, kje se na trgu dela ustvarjajo razlike.

Izobrazba, ki se pozna tudi pri prihodkih

Mednarodna analiza **OECD (Education at a Glance 2025) za Slovenijo kaže zelo konkretno sliko:

posamezniki brez dokončane srednje šole zaslužijo v povprečju 17 odstotkov manj kot tisti s srednješolsko izobrazbo,

zaslužijo v povprečju kot tisti s srednješolsko izobrazbo, posamezniki s terciarno izobrazbo pa zaslužijo v povprečju 57 odstotkov več kot tisti s srednješolsko.

Tudi tveganje brezposelnosti pri mladih je neposredno povezano z izobrazbo:

brez srednje šole: 11,4 odstotka brezposelnih,

brezposelnih, s srednjo šolo: 4,7 odstotka ,

, s terciarno izobrazbo: 3,5 odstotka.

Kje kadra najbolj primanjkuje? To kažejo dnevne objave prostih delovnih mest

Če pogledamo dnevne javne objave prostih delovnih mest pri zavodu za zaposlovanje (ZRSZ), se določeni poklici ponavljajo iz dneva v dan.

Med objavami na dan 2. 2. 2026 so med drugim razvidne potrebe po:

diplomiranih medicinskih sestrah (tudi za intenzivno terapijo),

(tudi za intenzivno terapijo), kadru v zdravstveni negi in socialnem varstvu,

in socialnem varstvu, gradbenih delavcih in tehničnih profilih,

in tehničnih profilih, voznikih v transportu in logistiki,

v transportu in logistiki, elektroinštalaterjih ,

, IT- strokovnjakih ,

, vzgojiteljih predšolskih otrok.

Gre za poklice, ki niso trenutni trend, temveč dolgoročna potreba družbe: staranje prebivalstva, razvoj infrastrukture, delovanje logistike in vzgojno-izobraževalnega sistema.

Ko diploma pomeni tudi konkretno uporabno znanje

V takšnih razmerah ni več ključno samo, da nekdo ima diplomo, temveč kje in kako je pridobil znanja, ki jih delodajalci dejansko potrebujejo.

Prav tu v ospredje prihaja Univerza Alma Mater Europaea, ki svoje študijske programe razvija izrazito v povezavi s potrebami trga dela.

Univerza pokriva področja, kjer je pomanjkanje kadra med največjimi: zdravstvo in zdravstvena nega, socialno varstvo, digitalne tehnologije, menedžment, humanistika in druga področja, kjer je poudarek na praktičnih, takoj uporabnih znanjih.

Mednarodno potrjena kakovost

Vsi programi so akreditirani pri NAKVIS, univerza pa ima tudi mednarodni akreditaciji ECBE in ACBSP, kar pomeni, da je kakovost študija primerljiva z mednarodnimi standardi.

Univerza deluje pod okriljem Evropske akademije znanosti in umetnosti in sodeluje z več kot dva tisoč znanstveniki z vsega sveta, med njimi tudi Nobelovimi nagrajenci, kar študentom omogoča dostop do sodobnih raziskovalnih vsebin.

Visoka zaposljivost diplomantov in prilagodljiv študij

Ena izmed izrazitih prednosti Alma Mater Europaea je visoka zaposljivost diplomantov, kar je neposredno povezano z usmerjenostjo programov v deficitarne poklice.

Hkrati univerza omogoča fleksibilne oblike študija in študijske lokacije v Mariboru, Ljubljani, Kopru, Celju in Murski Soboti, kar je posebej pomembno za študente, ki ob študiju že delajo. Programi vključujejo sodelovanje s strokovnjaki iz prakse, možnosti mednarodnih izmenjav ter pridobivanje kompetenc neposredno na trgu dela.

Univerza je prejela tudi certifikat Študentom prijazna univerza, saj študentom omogoča lažje usklajevanje študijskih obveznosti z osebnim in poklicnim življenjem, hkrati pa spodbuja njihov strokovni in osebni razvoj.

Ali ste vedeli, da Alma Mater Europaea študentom omogoča posebne prednosti študija? Ni klasičnih izpitnih obdobij – obveznosti se opravljajo sproti skozi vse leto. Trojni tutorski sistem – dodatna podpora študentom na akademski, strokovni in osebni ravni. Predavanja se snemajo – študentom je omogočen neomejen ogled predavanj za nazaj, kadarkoli in kjerkoli.

Izbira študija kot karierna strategija

Podatki SURS, OECD in ZRSZ zelo jasno pokažejo, kateri poklici bodo stabilni, iskani in zaposljivi tudi v prihodnjih letih.

Izbira študija na področjih, kjer primanjkuje kadra, tako ni več le osebna želja, temveč premišljena odločitev, ki lahko pomembno vpliva na prihodnjo kariero, varnost zaposlitve in višino prihodkov.

