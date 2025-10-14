Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
14. 10. 2025,
11.13

Mici bodo iz slovenske kletke kmalu preselili v avstrijsko zatočišče

Medvedka Mici | Mici bodo kmalu preselili v Avstrijo, kjer si bo lahko opomogla. | Foto FOUR PAWS/Facebook

Mici bodo kmalu preselili v Avstrijo, kjer si bo lahko opomogla.

Foto: FOUR PAWS/Facebook

Po več kot dvajsetih letih, ki jih je 24-letna Mici preživela v kletki ob restavraciji v Žirovnici, so avstrijski zaščitniki živali, zbrani v društvu Štiri tačke, sporočili, da bodo Mici novembra sprejeli v medvedje zatočišče Arbesbach v okrožju Waldviertel v Zwettlu, poroča Kurier. V nasprotju s prvotnim načrtom selitve v Nemčijo imajo v Avstriji zanjo primeren prostor, Mici pa je bila ob zadnjem pregledu letos septembra pripravljena na pot v novo življenje.

Po zagotovilih, ki so jih septembra sporočili iz organizacije Anima - Animals Matter, ko je njihova ekipa skupaj z veterinarjem pri Mici opravila zdravstveni pregled, je bila medvedka aktivna, ob prisotnosti ljudi pa je kazala znake stresa.

24-letno Mici so takrat tudi cepili in dodali, da je pripravljena na novo življenje.   

Mici se bo na svobodi tako kmalu pridružila medvedu Felixu in prav tako po desetletjih ujetništva svoj dom našla v naravnem zatočišču za medvede. 

Z Mici pa delo še ni končano, so še sporočili iz organizacije. Pomoč potrebuje tudi 22-letni Tim, ki živi v neprimernih razmerah v neregistriranem zasebnem "živalskem vrtu" pri Ljubljani. Ker nimajo licence, je objekt zaprt za obiskovalce. 

Medvedka Mici
medvedek Felix
