Za Felixovo preselitev iz ujetništva v zatočišče, kjer vladajo do medvedov veliko prijaznejše razmere, si je kar nekaj časa prizadevala mednarodna organizacija za zaščito živali Four Paws (Štiri tačke). Potem ko je v selitev privolil lastnik, je moral premestitev odobriti še veterinar, ki je zdaj potrdil, da je stanje 34-letnega medveda dovolj dobro, da prevoz omogoča.

Kot so za STA povedali v organizaciji Four Paws, premestitev načrtujejo v prihodnjih tednih. Še pred tem bodo Felixa dodatno pregledali v splošni anesteziji, da pridobijo še več informacij o njegovem zdravstvenem stanju.

"V zatočišču bo Felix lahko preživel preostanek svojega življenja v okolju, ki je primerno za njegovo vrsto. Bo sicer najstarejši medved v zatočišču, kljub temu pa bo užival dobro kakovost življenja," pravijo. Povprečna življenjska doba rjavih medvedov v naravi je sicer 25 let.

Felix je eden od zadnjih štirih medvedov, za katere so pristojne institucije v Sloveniji še izdale dovoljenje za bivanje v ujetništvu do njihove smrti. Poleg Felixa so bili to še medved Mitko, ki so ga zaradi slabega zdravstvenega stanja evtanazirali septembra lani, ter medveda Tim in Mici.

Zadnja dva po prepričanju društva AniMa ostajata v neustreznih razmerah. Organizacija Four Paws in društvo AniMa zato pozivata slovenske oblasti in lastnike medvedov, naj sledijo Felixovemu zgledu ter omogočijo tudi njuno premestitev.