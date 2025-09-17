Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Sreda,
17. 9. 2025,
18.38

1 ura, 3 minute

zaščita živali Tina Gaber medved

Sreda, 17. 9. 2025, 18.38

1 ura, 3 minute

Medvedka Mici bo kmalu premeščena v zavetišče v Nemčiji

R. K.

Medvedka Mici | Foto FOUR PAWS/Facebook

Foto: FOUR PAWS/Facebook

Po več kot dveh desetletjih, preživetih ob restavraciji v Žirovnici, bo 24-letna medvedka Mici dobila nov dom v naravnem zavetišču za medvede v Nemčiji, so na družbenem omrežju Facebook sporočili iz organizacije AniMa – Animals Matter. Njen lastnik je namreč pristal na to, da Mici prostovoljno preda organizaciji za zaščito živali FOUR PAWS. Veselo novico je delila tudi žena predsednika vlade Tina Gaber Golob.

Potem ko so pred štirimi meseci iz ujetništva rešili medveda Felixa, bo kmalu svobodna tudi medvedka Mici. Ta je dve desetletji živela v kletki ob restavraciji v Žirovnici, zdaj pa bo svoj dom našla v naravnem zavetišču za medvede BEAR SANCTUARY Müritz v Nemčiji. Tja jo bodo preselili sredi novembra. 

Veselo novico je delila tudi žena premierja Tina Gaber Golob, velika ljubiteljica živali in zagovornica njihovih pravic, ki se osebno zavzema za osvoboditev medvedov, ki v Sloveniji živijo v ujetništvu.

Medvedka pripravljena na novo življenje

Kot so sporočili iz organizacije AniMa – Animals Matter, je njihova ekipa prejšnji teden skupaj z veterinarjem za prostoživeče živali obiskala Mici, opravila cepljenje in ocenila zdravstveno stanje medvedke. "Mici je pripravljena na pot v novo življenje. Med obiskom je bila sicer aktivna, a je ob prisotnosti ljudi kazala znake stresa," so zapisali na družbenem omrežju Facebook. 

Mici torej čaka srečnejše življenje v naravnem, gozdnatem okolju, kjer si bo lahko opomogla. A kot pravijo v organizaciji, njihovo delo s tem ni končano. Pomoč potrebuje tudi medved Tim, ki živi v neprimernih razmerah v neregistriranem zasebnem "živalskem vrtu" pri Ljubljani.

