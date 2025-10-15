Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
15. 10. 2025,
7.15

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča steklo živalski vrt gorila

Sreda, 15. 10. 2025, 7.15

46 minut

Strah in trepet v ZOO: gorila trčila v steklo in ga razbila. Ljudje so kričali. #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Obiskovalci živalskega vrta v San Diegu so doživeli trenutek strahu, potem ko je mladi samec gorile stekel proti steklu in ga razbil. Močno so se prestrašili in začeli kričati. Dogajanje so ujele tudi kamere.

Desetletni samec Danny je pritegnil pozornost svetovnih medijev, potem ko so ga posneli, kako se je pognal proti stekleni steni svojega ograjenega prostora v kalifornijskem živalskem vrtu in jo razbil pred zgroženimi obiskovalci.

Tovrstno vedenje je za mlade samce običajno 

Videoposnetek prikazuje gorilo, ki se zapodi v stekleno steno, zaradi česar mnogi opazovalci kričijo. "Za samce goril je običajno, zlasti v adolescenci, da kažejo tovrstno vedenje. Izbruhi energije, napadi, vlečenje predmetov ali tek vstran so naravni za mladega samca," je dejal tiskovni predstavnik živalskega vrta v San Diegu.

Danny se v incidentu ni poškodoval. Zanj in drugo gorilo, ki živi v ogradi, bodo našli drug prostor, dokler stekla ne zamenjajo. 

Prej je Danny živel z brati in sestrami, vključno z bratom Mako, ki je avgusta nenadoma umrl zaradi srčnega zastoja v starosti 30 let.

Gorile ne marajo, da jim ljudje gledajo v oči 

Profesorica antropologije na državni univerzi v San Diegu Erin Riley je dejala, da je to vedenje lahko spodbudilo več dejavnikov, vključno z Dannyjevo žalostjo zaradi pokojnega brata. 

"Gorile, zlasti samci, pogosto izvajajo tisto, čemur pravimo prikaz naleta. Seveda ne vem, kaj je sprožilo to vedenje. Ena od stvari, ki jih gorile ne marajo, je, da jim ljudje gledajo v oči, in to obiskovalci živalskega vrta pogosto pozabijo," je pojasnila Riley. 

"Mogoče je, da se je velika opica preprosto zabavala, a ker je bila njena pozornost usmerjena v steklo, bi to lahko kazalo na to, da se je med opazovalci dogajalo nekaj, zaradi česar se je počutila ogroženo," je še dejala Riley.

zahodna nižinska gorila, ogrožena vrsta
Novice V londonskem živalskem vrtu na svet prišla ogrožena vrsta gorile
živalski vrt, ZOO, medved
Novice "Nekateri starši posedajo otroke na ograje živalskih ograd"
Novice V Tokiu se je skotila gorila
Živalski vrt
Novice Drama v živalskem vrtu. Otroci so kričali: Ne, ne, ne! #video
nesreča nesreča steklo živalski vrt gorila
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.