Strah in trepet v ZOO: gorila trčila v steklo in ga razbila. Ljudje so kričali. #video

Obiskovalci živalskega vrta v San Diegu so doživeli trenutek strahu, potem ko je mladi samec gorile stekel proti steklu in ga razbil. Močno so se prestrašili in začeli kričati. Dogajanje so ujele tudi kamere.

Desetletni samec Danny je pritegnil pozornost svetovnih medijev, potem ko so ga posneli, kako se je pognal proti stekleni steni svojega ograjenega prostora v kalifornijskem živalskem vrtu in jo razbil pred zgroženimi obiskovalci.

Tovrstno vedenje je za mlade samce običajno

Videoposnetek prikazuje gorilo, ki se zapodi v stekleno steno, zaradi česar mnogi opazovalci kričijo. "Za samce goril je običajno, zlasti v adolescenci, da kažejo tovrstno vedenje. Izbruhi energije, napadi, vlečenje predmetov ali tek vstran so naravni za mladega samca," je dejal tiskovni predstavnik živalskega vrta v San Diegu.

Danny se v incidentu ni poškodoval. Zanj in drugo gorilo, ki živi v ogradi, bodo našli drug prostor, dokler stekla ne zamenjajo.

Prej je Danny živel z brati in sestrami, vključno z bratom Mako, ki je avgusta nenadoma umrl zaradi srčnega zastoja v starosti 30 let.

Gorile ne marajo, da jim ljudje gledajo v oči

Profesorica antropologije na državni univerzi v San Diegu Erin Riley je dejala, da je to vedenje lahko spodbudilo več dejavnikov, vključno z Dannyjevo žalostjo zaradi pokojnega brata.

"Gorile, zlasti samci, pogosto izvajajo tisto, čemur pravimo prikaz naleta. Seveda ne vem, kaj je sprožilo to vedenje. Ena od stvari, ki jih gorile ne marajo, je, da jim ljudje gledajo v oči, in to obiskovalci živalskega vrta pogosto pozabijo," je pojasnila Riley.

"Mogoče je, da se je velika opica preprosto zabavala, a ker je bila njena pozornost usmerjena v steklo, bi to lahko kazalo na to, da se je med opazovalci dogajalo nekaj, zaradi česar se je počutila ogroženo," je še dejala Riley.