Drama v živalskem vrtu. Otroci so kričali: Ne, ne, ne! #video

Obiskovalci živalskega vrta Woodland Park Zoo so bili neprijetno presenečeni nad enem od prizorov, ki so ga videli na ogledu živali. V ogradi grizlijev, kjer živita Juniper in Fern, dve leti stari medvedji samici, so opazovali medvedko grizlija, nakar so mimo priplavali mama raca in mladički. Medvedka jih je sprva gledala, nato pa napadla in pojedla. Čeprav gre za naraven prehranjevalni krog, je iz posnetka razvidno, da so bili nekateri opazovalci vidno šokirani, predvsem otroci, ki so kričali: "Ne, ne, ne!"