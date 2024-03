Mladički v ljubljanskem živalskem vrtu #foto

V ljubljanskem živalskem vrtu se lahko pohvalijo s precej mladine. V njihovih ogradah odraščajo mladič šimpanza, volkova, alpaki, bobri, alpski kozorogi in liči antilopi, letošnji podmladek pa je na slovenski kmetiji, v otroškem živalskem vrtu ter v ogradi avstralskih živali.

Šimpanzji mladič Tai Foto: ZOO Ljubljana

Mali šimpanz Tai, ki odrašča v skrbni družini naših šimpanzov, je konec januarja upihnil tretjo svečko. Tako mama Neža kot oče Boris sta izredno ljubeča starša, k vzgoji in čuvanju mladiča pa prispevata tudi babica Mojca in teta Nika, so sporočili iz ZOO Ljubljana in dodali, da se mali Tai najbolj zgleduje po starejši sestri Leoni. "Z njo se igra in se od nje marsičesa nauči. Kadar ne spi, obiskovalcem pokaže vse, kar se je v treh letih naučil. Spretno sedi, pleza in skače po domovanju. Pretakne vse kote za posladki in igračami, ki mu jih prinašajo oskrbniki," so zapisali v ljubljanskem živalskem vrtu.

Mlada alpaka Foto: ZOO Ljubljana Med antilopami odraščata mladi samici, ki sta se skotili septembra in novembra lani. Ker še nista odrasli, ju zlahka prepoznate v čredi antilop, na predolgih nogah sledita mamam in se podita po ogradi, so mladinki opisali v ljubljanskem ZOO in pojasnili, da imajo liči antilope razširjene parklje, ki jim omogočajo hojo po močvirnih predelih, kamor se v naravi zatečejo pred plenilci.

V ogradi alpak odraščata samici, ki sta se skotili poleti 2023, mladiča kanadskih volkov, ki bosta aprila stara eno leto, pa sta skoraj že dosegla odraslo velikost.

V ogradi kanadskih bobrov lahko opazujete kar tri generacije mladičev, lanskoletni mladiči odraščajo tudi v ogradi alpskih kozorogov, so našteli v ljubljanskem živalskem vrtu.

Kanadski volk Foto: ZOO Ljubljana

Pa letošnji mladiči? Na slovenski kmetiji so se obiskovalci razveselili dveh samcev jezersko-solčavske ovce, ki kot vsi novorojenci veliko počivata in spita, preostali čas pa se igrata, podita po ogradi ter ''nadlegujeta'' mami. Mladič pritlikave koze se je skotil v otroškem živalskem vrtu, kjer otroke in njihove starše še posebej prosijo, da upoštevajo njegove potrebe po počitku, spanju in igri. V ogradi avstralskih živali medtem iz trebušnih vreč samic rdečevratih kengurujev že kukajo male glave njihovih mladičev.

Samica rdečevratega kenguruja z mladičem Foto: ZOO Ljubljana

V veliki gozdni letalnici nad medvedi in volkovi v drevesnih krošnjah gnezdijo kvakači, katerih mladiči so že pokukali iz jajc. Na gozdnih tleh pa si je gnezdo ustvaril par črnih štorkelj. Samica je v gnezdo izlegla pet jajc, zdaj pa na njih sedi in jih greje. To bo počela vseh 35 dni, dokler se ne izvalijo mladiči, samec se medtem zadržuje v njeni bližini, jo čuva in ji prinaša hrano.

Oglejte si še: