Bi imeli leoparda kar doma?

Bengalke so očarljiva pasma mačk, ki je prepoznavna po značilnem vzorcu kožuha in živahni osebnosti. Pasma izvira iz križanja domačih mačk z azijsko leopardjo mačko in uteleša edinstveno mešanico divjih in domačih lastnosti.

Izvirajo iz Azije

Nastanek pasme sega v šestdeseta leta 20. stoletja, ko se je vzreditelj Jean Mill lotil projekta ustvarjanja domače mačke z videzom leoparda. Domačo mačko je tako križal z azijsko leopardjo mačko, ki je majhna divja mačka iz Azije. Želel je razviti pasmo, ki bi ohranila leopardji videz, a imela miren temperament domače mačke. Po več generacijah skrbne vzreje so bile bengalke v osemedesetih uradno priznane kot pasma.

Nenavaden kožuh

Glavna značilnost bengalk je vzorec njihovega kožuha, ki spominja na kožuh divjega leoparda. Bengalke so različnih barv, vključno z zlato, oranžno, peščeno in temno rumeno. Priznani sta dve vrsti obarvanja in sicer marbled ter spotted. Marbled kožuh je bolj progast, spotted pa bolj spominja na leopardovo in je zato tudi bolj zaželen. Imajo elegantna, mišičasta telesa in velike oči, ki so lahko modre ali zelene in prispevajo k eksotičnemu izgledu.

Dlaka je mehka in svetleča. Zaradi značilnega kožuha med ostalimi pasmami močno izstopajo in hitro pritegnejo pozornost.

Foto: Shutterstock

Miren značaj

Kljub temu da je videz bengalk nekoliko divji, je njihov temperament precej miren. So zelo igrive in energične, rade se igrajo igro lovljenja in plezajo na visoke točke, kjer imajo boljši razgled na prostor. S svojim človeškim spremljevalcem spletejo trdno vez in so do njih ljubeče. Rade jih tudi zasledujejo po stanovanju, saj tako iščejo pozornost. Imajo pa tudi neodvisno žilico in so nekoliko svojeglave.

Skrb za bengalke

Skrb za bengalke je nezahtevna. Ker imajo gost in kratek kožuh, le ta zahteva minimalno krtačenje, da odstranimo odpadlo dlako.

Zagotoviti jim moramo dovolj vadbe. Priporočljive so interaktivne igrače in stolpi za plezanje. S tem jih dobro zaposlimo in preprečimo dolgočasenje in destruktivno vedenje. Bengalke uživajo tudi v ograjenih prostorih zunaj, kjer lahko varno raziskujejo, peljemo pa jih lahko tudi na sprehod s povodcem.

Na splošno gre za zdrave mačke. Pasma je nagnjena k določenim zdravstvenim težavam, vključno z boleznimi srca in boleznimi oči. Za dobro počutje so bistveni redni veterinarski pregledi in uravnotežena prehrana ter ustrezna cepljenja in zaščita pred paraziti.

Bengalke so osupljiva pasma, ki je izredno priljubljena med ljubitelji mačk. Z divjim videzom ter igrivo in ljubečo naravo so očarale že mnoge.