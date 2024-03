Drobcena bitja, ki so videti kot mehke kepice

Hrčki so prikupna, drobcena bitja, ki so lahko izvrstni hišni ljubljenčki za ljudi vseh starosti. Bistvenega pomena so zagotavljanje ustrezne oskrbe in razumevanje njihovih potreb, da bo vaš hrček ostal zdrav in zadovoljen.

Ustrezno bivalno okolje

Hrčki potrebujejo prostoren in varen habitat. Priporočljiva je žičnata kletka s trdno podlago, ki preprečuje možnost pobega, a hkrati zagotavlja ustrezno prezračevanje. Kletka mora biti dovolj velika, da se hrček lahko giba in raziskuje. Imeti mora dovolj prostora za igrače, kolo in nekaj skrivališč. Dno kletke naj bo posuto z žagovino ali podobnim posipom za živali.

Prehrana

Uravnotežena prehrana je ključna. Hrčki spadajo med vsejede živali, zato jim moramo zagotavljati raznoliko prehrano. Najboljša je tista, ki jo dobimo v trgovini za male živali, saj je v njej namešano vse, kar hrček potrebuje. Poleg tega mu lahko damo tudi sveže sadje in zelenjavo, občasno pa tudi kakšen priboljšek, kot so oreščki in mokasti črvi. Pomembno je, da ima vedno na voljo dovolj sveže vode. Priskrbeti mu moramo tudi mineralni kamen za glodanje ter kakšno vejo.

Gibanje

Ker gre za aktivna bitja, hrčki potrebujejo redno vadbo, da ostanejo zdravi in da se ne dolgočasijo. Najbolje je, da jim v kletko nastavimo kolo za tek, tunele in druge igrače. Zunaj kletke jim lahko omogočimo varno, nadzorovano igro v posebni krogli za glodavce.

Čiščenje

Kletko je treba v celoti očistiti enkrat tedensko oziroma po potrebi pogosteje. Posode za hrano in vodo pomivajte redno.

Hrčki so občutljivi na ekstremne temperature, zato moramo kletko postaviti na primerno mesto. Foto: Shutterstock

Temperatura in izbira prostora

Hrčki so občutljivi na ekstremne temperature, zato moramo kletko postaviti na primerno mesto, nekje, kjer bo stalna temperatura med 18 in 24 stopinj Celzija. Kletka naj ne bo neposredno na sončni svetlobi ali na prepihu, mora pa biti v zračnem prostoru.

Druženje s hrčkom

Čeprav so hrčki samotarji, jim dobro dene interakcija z lastniki. Z njimi moramo biti potrpežljivi in nežni, da se na nas in na naš dotik počasi navadijo. Lahko jih držite v dlaneh, a se izogibajte nenadnim gibom ter glasnim zvokom, saj bi jih s tem lahko prestrašili. Krotenje zahteva čas. Ključno je, da smo pri ravnanju z živaljo nežni in strpni.

Vedenjski vzorci

Da bi razumeli potrebe svojega hrčka, moramo poznati različna vedenja in vzroke zanje. Na primer žvečenje lahko kaže na stres ali pa dolgočasenje. Po drugi strani pa sta negovanje in gnezdenje znaka zadovoljstva. Hrčka moramo opazovati in se na njegovo vedenje ustrezno odzvati, le tako mu lahko zagotovimo lepo življenje.

