Pasji aristokrati

Borzoji ali ruski hrti so pasma, ki je sinonim za eleganco, gracioznost in kraljevskost. Izvirajo iz Rusije in imajo bogato zgodovino, ki sega stoletja nazaj.

Dolga zgodovina

Borzoje so sprva začeli vzrejati v 17. stoletju za lovske pse. Uporabljali so jih za zasledovanje divjadi, kot so volkovi, lisice in zajci. Njihovo ime izhaja iz ruske besede "borzoyi", ki pomeni hiter.

Pasmo je visoko cenilo rusko plemstvo, ne le zaradi lovskih sposobnosti, pač pa tudi zaradi elegantnega videza. Med rusko elito so borzoji kmalu postali simbol bogastva in prestiža.

Osupljiv videz

Med najbolj osupljivimi lastnostmi borzojev je njihov mogočen videz. So visoki in vitki, z dolgim, gracioznim trupom in dolgimi nogami. Kožuh je svilnat. Lahko je enobarven ali lisast. Imajo značilen ozek gobec in podolgovato glavo. Oči, ki imajo obliko mandljev, izžarevajo radovednost in inteligenco. Imajo majhna ušesa, ki so zapognjena nazaj, kar prispeva h kraljevskemu videzu.

Borzoji so znani po ljubeči in nežni naravi. Kljub aristokratski drži so to pravzaprav nežni velikani, ki se s svojimi lastniki močno povežejo. Do tujcev so nekoliko nezaupljivi, a svoji družini so povsem predani.

Nega

Glede nege gre za zelo nezahtevne pse. Čeprav jim dlaka ne izpada močno, jo je treba redno krtačiti, da se ne začne zapletati. Poleg tega pa je priporočljivo še občasno kopanje in striženje krempljev.

Foto: Shutterstock

Zelo so energični

Imajo ogromno energije in poskrbeti moramo, da imajo priložnost pretegniti svoje dolge noge. Zanje je idealno ograjeno dvorišče, kjer lahko tečejo in se igrajo. Na prostem jih je treba nadzorovati. Imajo namreč močan nagon za lovljenje plena in lahko hitro odtavajo za vonjem po majhnih živalih.

Danes imajo drugačne vloge kot nekoč

V današnjih časih jih ne uporabljajo več za lov, so si pa borzoji našli nove vloge kot družinski ljubljenčki ali razstavni psi. Pozornost še posebej pritegneta njihova eleganca in gracioznost. Odlični so v pasjih športih, kot je lure coursing (vadba lovljenja trakov). Tu se izrazijo njihove naravne atletske sposobnosti in hitrost.

Kljub aristokratskim koreninam so izredno prilagodljivi na različne življenjske razmere, če so le deležni vadbe ter pozornosti lastnikov. Najbolje se počutijo, ko so obdani z ljubeznijo in prijateljstvom, pa naj bo to v življenju v stanovanju ali na podeželju.

Oglejte si še: