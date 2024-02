Hišni ljubljenček Taylor Swift ima nenavadno gensko mutacijo

Škotske klapouhke so prepoznavne po značilnih povešenih ušeskih in širokih očeh. Pasma se je razvila iz hlevske mačke Susie iz Škotske v šestdesetih letih 20. stoletja, ki je imela upognjena ušesa. Ko je skotila mladičke, so tudi oni podedovali takšen videz.

Povešena ušesa so posledica genetske mutacije, ki vpliva na hrustanec v ušesih. Vsi predstavniki pasme sicer nimajo upognjenih ušes. Nekateri imajo povsem ravna ušesa, kar je posledica vzrejne prakse, da bi se izognili zdravstvenim težavam, povezanih s tem.

Pisani kožuhi

Kožuh škotskih klapouhk je lahko različnih barv in vzorcev. Lahko so enobarvne: črne, bele, kremne ali rdečkaste. Dvobarvne imajo različne vzorce, med drugim so to lahko želvovinasti, tigrasti ali kaliko vzorci. Imajo srednje dolgo dlako, ki je zelo mehka. Da bi preprečili zapletanje, je potrebno redno česanje. Redki primerki imajo tudi dolgo dlako.

Nežni ljubljenčki

So zelo prijazne in družabne. Lastniki jih opisujejo kot ljubeče, nežne ter dobrodušne. Ponavadi se na lastnike močno navežejo in jih rade spremljajo pri raznih hišnih opravilih. Najbolje je, da jih ne puščamo samih predolgo, saj hitro postanejo osamljene in začnejo kazati znake ločitvene tesnobe. Odlične so v vlogi terapevtskih živali za ljudi z duševnimi motnjami, kot je npr. depresija.

Škotske klapouhke so zelo inteligentne mačke. Foto: Shutterstock

Povešena ušesa jih ne ovirajo

Čeprav imajo povešena ušesa, imajo škotske klapouhke odličen sluh. To pa še ne pomeni, da se ne morejo pojaviti razne težave. Te se lahko pojavijo v zvezi s hrustancem ali okostjem. Ker so ušesa upognjena, so pogostejše tudi okužbe in kopičenje ušesnega masla, zato so potrebni redno čiščenje ušesnega kanala ter veterinarski pregledi.

Zelo so prilagodljive

Škotske klapouhke so zelo inteligentne mačke. Uživajo v interaktivnih igrah, hitro se učijo trikov ali ukazov. S takšnim druženjem se krepi vez med mačko in lastnikom. Hitro se prilagajajo, zato lahko uživajo v različnih bivalnih okoljih. Primerne so predvsem za varne, zaprte prostore, lahko pa jih na povodcu peljemo tudi ven na sprehod.

Najbolj slavni mački

Priljubljene so tudi med slavnimi. Najbolj znani škotski klapouhki sta Meredith in Olivia, mački ameriške pevke Taylor Swift, ki sta poimenovani po likih iz serij Talenti v belem (Meredith Grey) in Zakon in red (Olivia Benson).

Pasma je na splošno nezahtevna. Ključni so uravnotežena prehrana, ki je prilagojena njihovi starosti, velikosti ter stopnji aktivnosti, redno česanje ter redna vadba in druženje z lastnikom. Tako bodo ostale zdrave in zadovoljne.

Škotske klapouhke so priljubljene zaradi prikupnega videza, ljubeče narave ter inteligence. Odlična izbira so za vse, ki iščejo predanega in ljubečega mačjega prijatelja.