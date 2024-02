Taylor Swift je skoraj kap: Mahomes tri sekunde pred koncem podaljška začaral zmago #video

Super Bowl LVIII v Las Vegasu so dobili Kansas City Chiefs, kar je njihova tretja zmaga v finalu lige ameriškega nogometa NFL v zadnjih petih letih. Ustvarili so dinastijo. V enem najbolj nervoznih Super Bowlov v zadnjih letih – za navijače obeh ekip – so tri sekunde pred koncem podaljška s 25:22 premagali San Francisco 49ers, ki so vodili večji del tekme. Podal je Patrick Mahomes, touchdown za zmago pa ujel Mecole Hardman. Pevka Taylor Swift, ki si je celotno tekmo grizla nohte na VIP-tribuni, je po veliki zmagi ekipe svojega fanta Travisa Kelceja tako vendarle skakala od veselja.

Super Bowl LVIII, finale lige NFL, Las Vegas:



Kansas City Chiefs : San Francisco 49ers 25:22

Mahomes 333 jardov po zraku, 66 po tleh, 2 TD, 1 INT, Pacheco 59 jardov, Kelce 93 jardov, Hardman 57 jardov, 1 TD; Purdy 255 jardov, 1 TD, McCaffrey 80 jardov po tleh in 80 po zraku, 1 TD, Jennings 1 TD podaja, 1 ujet TD

Super Bowl LVIII se je igral na stadionu Allegiant v Las Vegasu. Kansas City Chiefs so branili naslov, San Francisco 49ers pa so si želeli še maščevanja, saj so prav proti Chiefsom v velikem finalu izgubili pred štirimi leti. Kansas City je igral za četrti Lombardijev pokal, tretji za to generacijo na čelu s podajalcem Patrickom Mahomesom, najbolje plačanim igralcem v ligi (desetletna pogodba za 450 milijonov dolarjev). San Francisco je poskušal prstane osvojiti šestič, a prvič po 29 letih. Njihovo igro vodi podajalec Brock Purdy, ki na sezono ne zasluži niti milijona, a ima vrsto samih vrhunskih lovilcev in tekačev. Predlani je bil zadnji, 262. izbor na naboru, t. i. gospod Nepomembni.

Prvi žogo izgubili 49ers, nato še Chiefs

Patrick Mahomes in Chiefs so bili do zaključka tretje četrtine nemočni. Foto: Reuters

Ko je Post Malone zapel America the Beautiful, Reba McEntire pa ameriško himno (obrambni igralec Chiefsov Chris Jones je med njo znova jokal), se je 58. Super Bowl lahko začel. Prvi napad je imel San Francisco. Najboljši igralec v napadu to sezono tekač Christian McCaffrey je tekmo odprl s tremi lepimi teki, nato pa izgubil žogo. Še hitreje se je končal prvi napad Kansas Cityja. In nato še drugi napad obeh ekip. Ko je imel napad 49ersov tretjič žogo, se je končala prva četrtina. Brez točk (0:0). Prve tri točke na tekmi (za San Francisco) je tako šele na začetku druge dosegel Jake Moody, s strelom s 55 jardov.

Nato smo le dočakali prvo osupljivo akcijo Mahomesa – podaja prek polovice igrišča (53 jardov), ki jo je ujel Mecole Hardman. A kaj ko je že v naslednji akciji tekač Isiah Pacheco 10 jardov čez končno cono izgubil žogo. Pravijo, da obramba osvaja prvenstva, in 49ers so Mahomesa sredi druge četrtine prvič podrli na zadnjo plat (t. i. sack).

Trik akcija za prvi touchdown na tekmi

V naslednjem napadu se je napad San Francisca uspešno premikal naprej, nato pa so izvedli še trik akcijo – dvojno podajo, ko je podal lovilec Jauan Jennings, žogo pa ujel in z njo stekel v končno cono za prvi touchdown na tekmi McCaffrey (10:0). Po drugem sacku nad Mahomesom so Chiefs 20 sekund do konca prvega polčasa imeli vsaj strel za tri točke. Izid polčasa je bil tako 3:10. Oba podajalca sta podala za 123 jardov, Travis Kelce je dobil eno samo žogo za en jard. Je pa znorel nad svojega glavnega trenerja, ker ga je pred akcijo, ko je Pacheco izgubil žogo, potegnil na klop.

Taylor Swift je bilo na tribunah še vrsto znanih obrazov iz sveta šovbiznisa in športa: Jay-Z, Beyonce, Lady Gaga, Ice Spice, Lana Del Ray, Blake Lively, Jeff Goldbloom, Leonardo Di Caprio, LeBron James, Shaquile O'Neal, Draymond Green, Joe Montana ... Ob polčasu je imel 12-minuti koncert s svojimi največjimi uspešnicami Usher. Vrhunec je bil, ko se mu je za minuto na odru pridružila Alicia Keys. S kitarskim vložkom je aplavz požela tudi H.E.R.



Usher in Alicia Keys Foto: Reuters Ob dekletu Travisa Kelcejaje bilo na tribunah še vrsto znanih obrazov iz sveta šovbiznisa in športa:... Ob polčasu je imel 12-minuti koncert s svojimi največjimi uspešnicami. Vrhunec je bil, ko se mu je za minuto na odru pridružila. S kitarskim vložkom je aplavz požela tudi H.E.R.

Po drami preobrat v tretji četrtini

Začetek drugega polčasa je bil za San Francisco samo še slabši. Mahomes je vrgel prestreženo žogo. Bolje je igrala obramba Chiefsov (tri napade zapored 49ers niso osvojili niti enega novega prvega poizkusa) in Mahomes je hitro dobil nove priložnosti, a je ob slabi igri napadalne linije bolj ali manj bežal za življenje (ali pa jarde osvajal s svojimi nogami). Je pa San Franciscu vsaj tri točke s strelom s 57 jardov priboril Harrison Butker (6:10): najdaljši uspešen strel na gol v zgodovini Super Bowlov.

Marquez Valdes-Scantling je ujel touchdown za prvo vodstvo Chiefsov na tekmi. Foto: Reuters

Nato pa huda napaka San Francisca pri sprejemu žoge ob predaji. Ray-Ray McCloud jo je izgubil in napad Chiefsov je žogo dobil na pragu končne cone. Mahomes je takoj, pred koncem tretje četrtine, poskrbel za prvi touchdown svoje ekipe. Ujel ga je Marquez Valdes-Scantling in Kansas City je sploh prvič povedel, s 13:10.

Izenačena zadnja četrtina za podaljšek

Lovilec Jauan Jennings je v prvem polčasu podal za touchdown, v drugem pa ga je še ujel. Foto: Reuters

Igra v napadu se je razživela (obrambi sta bili že utrujeni), na začetku zadnje četrtine so si touchdown pridobili 49ers, podal je Purdy, ujel ga je Jennings. Je pa Moody zapravil strel za dodatno točko in povedli so z le 16:13. Po slabem prvem polčasu je začel žoge loviti Kelce, bolje je tekel Pacheco in Kansas City je prišel v rdečo cono. A se je moral znova zadovoljiti samo s strelom na gol – šest minut do konca za izenačenje. Enako San Francisco v naslednjem napadu za vodstvo z 19:16, je pa porabil štiri minute. Mahomesu in soigralcem je ostalo manj kot dve minuti za napad za zmago. Ali vsaj podaljšek. Zgodilo se je zadnje, Butker je tri sekunde do konca zadel še četrti prosti strel (19:19).

Najdaljši Super Bowl v zgodovini dobili Chiefs

Patrick Mahomes je kot že tolikokrat začaral še eno nepozabno zmago Kansas Cityja. Foto: Reuters

Met kovanca je dobil San Francisco in imel prvi napad v podaljšku. Purdy, McCaffrey, tudi Kyle Juszczyk so odigrali odličen skoraj osemminutni napad, a izvlekli znova le tri točke (22:19). Kansas City je dobil še eno priložnost. In tudi ta je odigral dolg napad, skoraj predolg. Zmanjkovalo jim je časa, a izkušeni trener Andy Reid vseeno ni vzel minute odmora. Tri sekunde do konca je Mahomes z 10 jardov podal v končno cono in Hardman je ujel najpomembnejši touchdown v svoji karieri. Po štirih urah in desetih minutah se je najdaljši Super Bowl v zgodovini končal z zmago Chiefsov s 25:22.

Taylor preletela Pacifik, da ni zamudila tekme

Lani si je Super Bowl samo v ZDA ogledalo rekordnih 115 milijonov ljudi, pričakujejo, da bo letošnji še bolj gledan. Igrali sta namreč dve zelo priljubljeni ekipi, Chiefs in 49ers, obenem ga številni spremljajo samo zaradi Taylor Swift. Ameriška pevka je dekle zvezdnika Chiefsov Travisa Kelceja in je samo zaradi tega iz Tokia, kjer je imela ta teden štiri koncerte, priletela v Las Vegas z zasebnim letalom. Pristala je sicer v Los Angelesu, saj so bila vsa lasvegaška letališča že polna (na tekmo je priletelo okoli tisoč zasebnih letal). Nekaj ur pred začetkom se je na stadionu pojavila v družbi filmske igralke Blake Lively.

Taylor Swift se je celotno tekmo nervozno prestopala in glasno navijala za Kansas City Chiefse. Foto: Reuters

Super Bowl bo spremljal tudi Luka Dončić. Na tekmah Dallas Cowboysov je kar pogosto, na koga pa stavi zdaj na Super Bowlu, ko se ekipi iz Teksasa nanj znova ni uspelo prebiti? "Mahomes, seveda." Torej za Kansas City.

Prenos v 190 državah

Finale lige ameriškega nogometa je seveda več kot samo športni dogodek, je že pravi fenomen in ga prenašajo v kar 190 državah sveta. Da pridobiva priljubljenost po vsem svetu, pa dokazuje tudi zadnja novica: po Londonu in Nemčiji bo tekmo rednega dela gostil še Madrid (prvič leta 2025). Po ena tekma je v zadnjih letih tudi v Mehiki, od prihodnje sezone pa bo prvič tudi v Braziliji. Brezkontaktna različica ameriškega nogometa, tako imenovani flag football, pa bo od leta 2028 tudi del olimpijskih iger.

Allegiant Stadium, pa tudi Las Vegas, je sploh prvič gostil največjo ameriško športno tekmo, Super Bowl. Foto: Reuters