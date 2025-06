Taylor Swift se je izognila usodi Nike Zorjan

Po letih pravnih sporov je ameriška pevka Taylor Swift kupila pravice do svojih prvih šestih albumov. "Vsa glasba, ki sem jo kdajkoli ustvarila, zdaj pripada meni," je pevka zapisala na svoji spletni strani. Kakšna je bila cena nakupa, za zdaj ni znano.

Holding Ithaca v lasti nekdanjega glasbenega menedžerja Scooterja Brauna je leta 2019 kupil nekdanjo založbo Big Machine – in z njo pravice do prvih šestih albumov Taylor Swift – za več kot 300 milijonov dolarjev (več kot 264 milijonov evrov). Kot trdi Swiftova, se holding pred nakupom ni posvetoval z njo ali jo prosil za soglasje.

"Vse je pod mojim nadzorom"

Swiftova je v petek v čustvenem pismu na svoji spletni strani sporočila, da je zdaj vsak vidik njene kariere – vključno z videoposnetki, koncertnimi filmi, umetnostjo, fotografijo in neobjavljenim gradivom – pod njenim nadzorom.

"Reči, da so to moje največje sanje, ki so se uresničile, je pravzaprav precej zadržano," je zapisala Swiftova v očitno ročno napisanem sporočilu, piše USA Today.