Razglasili največjo popzvezdo 21. stoletja in to ni Taylor Swift

Pri Billboardu, ameriški instituciji za glasbene lestvice, so objavili eno samozavestnejših lestvic do zdaj – razvrstili in razglasili so največje popzvezde 21. stoletja oziroma, kot so pojasnili, "izvajalce, ki so v zadnjih 25 letih najbolj utelesili popzvezdništvo."

Za največjo popzvezdo 21. stoletja so razglasili Beyoncé. "Naše uredništvo jo je na prvo mesto postavilo zaradi njenega vpliva in razvoja," so pojasnili in jo opisali kot izvajalko in ustvarjalko, ki je "s svojo predanostjo novostim, razvoju in odličnosti postala merilo za vse druge popzvezde tega stoletja".

Foto: Guliverimage

Beyoncé ima med drugim rekord v številu osvojenih nagrad grammy, do zdaj jih je zbrala že 32, nove pa se ji obetajo na januarski podelitvi, na katero odhaja s kar 11 nominacijami za album Cowboy Carter.

"Šele" na drugem mestu se je znašla Taylor Swift, kar je mnoge presenetilo. "Taylor Swift je sicer največja popzvezda stoletja po številkah od prodaje albuma do koncertnih zaslužkov," so komentirali odločitev, "a smo Beyonce na prvo mesto postavili zaradi njenega vpliva."

Na tretjem mestu lestvice se je znašla Rihanna, sledijo Adele, Ariana Grande, Justin Bieber, Kanye West, Britney Spears, Lady Gaga in Drake.