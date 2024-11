Beyonce, katere polno ime je Beyonce Gisele Knowles-Carter, tako ni prva umetnica, katere delo in dejavnosti preučujejo na prestižnih univerzah. Tovrstni predmeti pogosto naletijo na veliko zanimanja med študenti.

K predmetu o Taylor Swift na Harvardu se je v začetku leta, ko je bil prvič na voljo, prijavilo 300 študentov. Od prihodnje pomladi bodo lahko študenti univerze Yale obiskovali predmet, ki bo v celoti posvečen Beyonce. Poučevala ga bo profesorica afroameriških študij in glasbe Daphne Brooks.

Njeno predavanje o Beyonce bo ponujalo več oddelkov, vključno s tistimi za afroameriške študije, študije ženskega spola in spolnosti ter ameriške študije in glasbo, na spletni strani poroča britanski The Guardian.

Foto: Guliverimage

Brooks je na univerzi Princeton že predavala predmet z naslovom Black Women in Popular Music Culture (Temnopolte ženske v popularni glasbi, op. p.). Tokratni predmet o Beyonce pa bo njen prvi, v katerem se bo osredotočila izključno na popzvezdnico, ki je dosegla raven političnega vpliva, kot ga ima le malokdo iz glasbene industrije.

Predmet bo preučeval zadnje desetletje ustvarjanja superzvezdnice

Ob tem so iz univerze Yale po poročanju Sky New še sporočili, da bo predmet o Beyonce študentom omogočil, da se poglobijo v umetniško genialnost superzvezdnice. Naslov predmeta je Beyonce Makes History: Black Radical Tradition History, Culture, Theory & Politics Through Music (Beyonce ustvarja zgodovino: radikalna afroameriška zgodovina, kultura, teorija in politike, op. p.).

Vsebina predmeta se bo posvečala obdobju od albuma Beyonce leta 2013 do letošnjega albuma Cowboy Carter.

Podoben predmet, kot so ga napovedali na univerzi Yale, že imajo na univerzi Cornell, kjer je na voljo predmet, poimenovan Beyonce Nation in je namenjen proučevanju pevkine poklicne poti ter njenega vpliva na politični aktivizem in feminizem. Podobne predmete imajo tudi druge ameriške univerze, npr. Univerza Teksas v San Antoniu, Kalifornijska politehnična državna univerza in Arizonska državna univerza.

