V vnaprej posnetem video je Swift izrazila obžalovanje, da se podelitve ni mogla udeležiti v živo, ter povedala, da je poleti zelo uživala na evropski turneji.

Pevka Tyla je dobila tri nagrade, med drugim v kategorijah najboljši R&B ter afrobeat. Ariana Grande je pobrala nagrado v kategoriji najboljši pop, za najboljše sodelovanje je bila nagrajena Lisa za pesem New Woman.

Nagrado za najboljšo pesem je prejela Sabrina Carpenter za pesem Espresso. Nagrado globalna ikona je prejel ameriški raper Busta Rhymes.

Letos obeležujejo 30-letnico podelitve

Prireditev v manchestrski areni Co-op Live je odprl ameriški pevec Benson Boone, ki je dobil tudi nagrado v kategoriji najboljši novinec.

Nagrado v kategoriji najboljši hip hop je prejel Eminem, za najboljše izvajalce alternativne glasbe so obveljali Imagine Dragons, za najboljšega rock izvajalca Liam Gallagher.

Z letošnjo prireditvijo so obeležili 30-letnico podelitve nagrad, ki se vsako leto odvija v drugem evropskem mestu.

Lanska podelitev evropskih glasbenih nagrad MTV bi morala biti v Franciji, a je bila zaradi nestabilnih razmer v svetu po konfliktu v Izraelu in na območju Gaze odpovedana.

V petek razkrili nominirance za nagrado grammy

Nominirance za 67. podelitev nagrade grammy so prireditelji razkrili v petek, med njimi pa je tudi glasbenica Taylor Swift, ki je bila nominirana v šestih kategorijah (za album leta, pesem leta, za posnetek leta – "record of the year", najboljši glasbeni video, najboljši pop vokalni album in najboljšo pop izvedbo v duetu ali skupini). Za šest grammyjev sta nominirani tudi dve mladi pevki, 26-letna Chappell Roan (s pravim imenom Kayleigh Rose Amstutz) in 25-letna Sabrina Carpenter.

Pevka Beyoncé je k svojemu rekordnemu številu nominacij (z albumom Cowboy Carter) za grammyja dodala 11 nominacij, sledijo ji Kendrick Lamar, Charli XCX in Billie Eilish s po sedmimi nominacijami. Beyoncé ima zdaj v karieri skupaj 99 nominacij za grammyja – več kot katerikoli drugi umetnik ali umetnica – vendar še ni osvojila glavne nagrade Recording Academy, to je albuma leta, je poročal CNN.

Organizatorji bodo nagrade podelili v 94 kategorijah 2. februarja 2025 na prireditvi v Los Angelesu.

