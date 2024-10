Na seznamu kandidatov je skupno 197 posameznikov in 89 organizacij. Seznam je sicer tajen, vendar lahko tisti, ki so upravičeni do nominacije, razkrijejo, koga so predlagali. Tako je že znano, da so med kandidati tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) in Meddržavno sodišče (ICJ) v Haagu, ki po navedbah francoske tiskovne agencije AFP veljajo za ožje favorite.

Konzorcij nevladnih organizacij Norveški svet za mir je predvidel, da bi nagrado lahko prejela UNRWA in njen vodja Phillipe Lazzarini, kar bi bilo "veliko priznanje za njihovo delo v težkih razmerah" v Gazi. To bi verjetno močno ujezilo izraelske oblasti, ki agencijo obtožujejo sodelovanja s palestinskim gibanjem Hamas.

"Nobelove nagrade za mir letos ne bi smeli podeliti"

Nekateri strokovnjaki, med njimi vodja Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri) Dan Smith, so medtem menili, da letos sploh ne bi smeli podeliti nagrade za mir, saj po svetu divja več kot 50 aktivnih konfliktov.

Lani je nagrado prejela iranska borka za pravice žensk Narges Mohamadi, ki v Iranu prestaja večletno zaporno kazen. Svoje življenje je posvetila obrambi človekovih pravic, med drugim z zavzemanjem za odpravo smrtne kazni in obvezne nošnje hidžaba za ženske v Iranu.

Podelitev Nobelovih nagrad za mir bo v skladu s tradicijo potekala v Oslu, medtem ko bodo ostale podelili v Stockholmu. Podelitev poteka 10. decembra - na obletnico smrti Alfreda Nobela, ki je preminil leta 1896. Vsaka nagrada prinaša tudi 11 milijonov švedskih kron oz. nekaj več kot 900.000 evrov. Če je dobitnikov več, se znesek med njimi razdeli.