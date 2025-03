Loewstroem Nyenget v Oslu do zanesljive zmage, Klaebo daleč zadaj

Za 32-letnega Nyengeta, ki je vodil praktično ves čas, so bile to sedme stopničke v sezoni in tretja zmaga, najboljši je bil še decembra v Davosu v isti disciplini ter v Lillehammerju na pol krajši razdalji v prostem koraku. Skupno pa je bilo to zanj peto zmagoslavje.

Vodilni v svetovnem pokalu Johannes Hoesflot Klaebo, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu osvojil zlata odličja v vseh šestih disciplinah, je z več kot dvema minutama zaostanka pristal na 14. mestu.

Od Slovencev je nastopil le Miha Ličef ter s 3:18,8 minut zaostanka pristal na 48. mestu.

Klaebo ima v skupnem seštevku po 27. od 31 tekem sezone 1723 točk, sledita Šved Edvin Anger s 1473 in Norvežan Erik Valnes s 1288. Miha Šimenc je kot najboljši Slovenec na 71. mestu z 206 točkami.

V nedeljo bosta v Oslu še ženska in moška tekma na 10 km prosto. Ženske bodo začele ob 11.15, moški pa ob 13.30.