Zadnjo tekmo biatlonske sezone je do polovice obvladoval Francoz Emilien Jacquelin, ki pa je kasneje moral kar trikrat v kazenski krog in nazadoval.

V zadnjem krogu so se za zmago spopadli Samuelsson, Francoz Eric Perrot, zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala Norvežan Sturla Holm Laegreid in njegov mladi rojak Erik Stroemsheim. Preveč oddaljen je bil drugi Francoz na petem mestu Quentin Fillon Maillet.

Na prvih dveh mestih se ni spremenilo nič, Laegreid in Stroemsheim pa sta dvakrat zamenjala mesti, pri čemer je Stroemsheim na koncu stopil na najnižjo stopničko zmagovalnega odra, Laegreid pa osvojil mali kristalni globus za zmago v seštevku discipline.

Zmage na zadnji tekmi sezone se je veselil Šved Sebastian Samuelsson. Foto: Reuters

Jakov Fak je bil vseskozi v boju za deseterico. Ob Stroemsheimu je bil edini, ki je zadel vseh 20 tarč in osvojil šesto mesto. Ob koncu je požel celo zanimanje javnosti, saj se je za mesto, ki vodi v rože, kot podelitev najboljšim imenujejo biatlonci, pomeril z Johannesom Thingesom Boejem, ki je nastopil na svoji zadnji tekmi, in ga premagal.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je Fak po današnjem dosežku potrdil 10. mesto, kar je bil tudi eden od ciljev sezone.

Trikrat menjal palico

"Tekma se je začela kaotično, saj so mi zlomili palico, ki sem jo moral zamenjati trikrat v enem krogu. Že v prvem krogu so me noge zelo bolele, a sem strelsko naredil tako kot znam. Tekel sem v svojem tempu, tudi ko so me drugi prehitevali. Zbran sem bil na dogajanje na strelišču in zelo sem zelo zadovoljen, da sem prišel do rož, končnega šestega mesta in res lepega zaključka sezone," je po tekmi povedal Fak in dodal, da si bo leto zapomnil po pokljuški zmagi.

Video: SZS

Zvezdnik tekme pa je bil Boe, s 23 naslovi na svetovnih prvenstvih najuspešnejši biatlonec vseh časov. Ta je z 31 leti najavil slovo od biatlona, in v častnem krogu, ki ga je odtekel z norveško zastavo, se je od njega z navijanjem poslovil tudi razprodan stadion na Holmenkollnu.

Nova sezona, tudi olimpijska, se bo začela oktobra z novostjo - rolkarsko tekmo elite v Münchnu, ki pa ne bo štela za točke svetovnega pokala.

Izidi, moški, zasledovanje (12,5 km): 1. Sebastian Samuelsson (Šve) 39:11,8 (1)

2. Eric Perrot (Fra) + 5,6 (1)

3. Endre Stroemsheim (Nor) 9,3 (0)

4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 21,1 (1)

5. Quentin Fillon Maillet (Fra) 30,7 (3

6. Jakov Fak (Slo) 40,9 (0)

... Končni vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 1291 točk

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1173

3. Eric Perrot (Fra) 926

4. Sebastian Samuelsson (Šve) 875

5. Quentin Fillon Maillet (Fra) 862

6. Tommasso Giacomel (Ita) 827

...

10. Jakov Fak (Slo) 618

50. Miha Dovžan (Slo) 72

65. Lovro Planko (Slo) 23

73. Anton Vidmar (Slo) 13

