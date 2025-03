Lou Jeanmonnot z zmago do vodstva pred finalom, Slovenki pridobili

Francozinja Lou Jeanmonnot je dobila današnjo žensko biatlonsko zasledovalno tekmo za svetovni pokal in s prvega mesta v skupnem seštevku svetovnega pokala zrinila Nemko Franzisko Preuss, ki je bila v rumeno majico oblečena vse od 13. decembra lani. Nemka je bila danes peta.

Še v petek je tekmo dobila Preuss, ki je imela v dramatičnem boju v cilju dve desetinki prednosti pred Francozinjo. Pred današnjo tekmo ju je ločilo 35 točk. Pred nedeljskim finalom ima zdaj pet točk naskoka Jeanmonnot in v nedeljo se na Holmenkollnu obeta nova drama.

Nemka je boljšo uvrstitev zapravila na strelišču, saj je morala trikrat v kazenski krog in prehitele so jo Švedinja Elvira Öberg, Švicarka Lena Häcki Gross in Norvežanka Ida Lien.

Polona Klemenčič je v primerjavi s petkovim sprintom pridobila pet mest in tekmo končala na 27. mestu. Dosegljiva je bila tudi najboljša uvrstitev v sezoni, a je morala tekmovalka kranjskega Triglava po prvem in zadnjem streljanju v kazenski krog.

Devet novih točk svetovnega pokala je osvojila tudi Anamarija Lampič na 32. mestu. Trenutno najboljša slovenska tekmovalka je šla na progo kot 52., nato pa s perfektno prvo polovico in desetimi zadetimi streli prišla na 21. mesto, na strelišče je v tretje prišla celo kot 15. Četrto mesto kasneje tretjeuvrščene Häcki Gross je bilo oddaljeno le 17 sekund. S kar petimi napakami stoje pa je Slovenka svojo uvrstitev spet pokvarila.

V nedeljo bosta v finalu biatlonske sezone 2024/25 slovenske barve na tekmah s skupinskim startom branila Anamarija Lampič in Jakov Fak.