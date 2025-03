Drama v boju za vrh, Klemenčič 32., Lampič zgrešila kar petkrat

Vodilni tekmovalki, Preuss je v rumeni majici najboljše od 13. decembra lani, sta še enkrat več pokazali brezhibno predstavo. Obe sta podrli vseh 10 tarč. Po prvem streljanju je imela Nemka 4,4, po drugem pa 5,5 sekunde prednosti.

Jasno je bilo, da bo o zmagovalki odločil zadnji krog v smučini, izjemno napet obračun pa sta odločili dve desetinki. Glede na izid se v soboto in nedeljo obetata izjemna zasledovalna tekma ter preizkušnja s skupinskim startom v boju za skupno zmago.

"Na tekmo sem šla z enako miselnostjo kot na SP - vse ali nič. Seveda se mi je odvalil kamen od srca, ker sem bila nagrajena z zmago. Dodatno voljo so mi dale odlične smuči, kar tekmovalci seveda začutimo že po prvih metrih," je bila z zmago zadovoljna 31-letna Nemka.

Franziska Preuss Foto: Aleš Fevžer

"Grozljivo. Po izjemno lepi tekmi sem drago plačala ti dve desetinki. Novih 15 točk je res veliko. Komaj čakam na zasledovanje," pa je nov napad na zmago napovedala pet let mlajša Francozinja.

Obema najboljšima je bila vse do konca blizu tudi Finka Suvi Minkkinen, ki pa v zadnjem krogu ni mogla dvigniti tempa in je na koncu zaostala 21,9 sekunde.

V slovenskem taboru je z 32. mestom in devetimi novimi točkami lahko zadovoljna Polona Klemenčič. "Zadovoljna sem s tekmo, čeprav tekaško to ni to, kar zmorem. Zase sem od sezone pričakovala več, a je za voljo vseh boleznih to očitno to. Na zasledovalni tekmi si želim zadeti strele leže, da ostanem skupaj s tekmicami, nato pa pokazati stoje tisto, kar znam in potem bo sledilo tudi napredovanje," je tekmo ocenila Klemenčič.

Anamarija Lampič si je pristreljala kar pet kazenskih krogov in reševala nastop na sobotnem zasledovanju. S 84. mesta po drugem strelskem nastopu je nato v smučini napredovala na končno 52. mesto. "Tekaško danes zelo dobro, strelsko pa ni šlo. Na nastrelitvi sem se zelo dobro držala, na tekmi pa je šlo nekaj narobe. Streli so šli previsoko. Tekaško sem pridobila kar nekaj mest, a moram priznati, da sem si na startu od današnje tekme obetala več."

Lena Repinc je s petimi kazenskimi krogi končala pri repu uvrščenih na 101. mestu in končala sezono.

Izidi, ženske, sprint (7,5 km): 1. Franziska Preuss (Nem) 20:57,2 (0)

2. Lou Jeanmonnot (Fra) + 0,2 (1)

3. Suvi Minkkinen (Fin) 21,9 (0)

4. Ida Lien (Nor) 29,4 (0)

5. Julia Simon (Fra) 31,9 (0)

6. Amy Baserga (Švi) 42,1 (0)

...

32. Polona Klemenčič (Slo) 1:25,6 (1)

52. Anamarija Lampič (Slo) 1:45,2 (5)

101. Lena Repinc (Slo) 3:25,7 (5) Skupni vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Franziska Preuss (Nem) 1138 točk

2. Lou Jeanmonnot (Fra) 1103

3. Julia Simon (Fra) 854

4. Jeanne Richard (Fra) 700

5. Oceane Michelon (Fra) 689

6. Suvi Minkkinen (Fin) 626

...

21. Anamarija Lampič (Slo) 314

61. Polona Klemenčič (Slo) 63

62. Lena Repinc (Slo) 59

