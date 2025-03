Obeta se vrhunski finale, pa tudi slovo legendarnih bratov

Biatlonci so se že preselili na prizorišče zaključka sezone v Holmenkollen, kjer se od 21. do 23. marca obeta vrhunski finale svetovnega pokala, saj je tik pred koncem izjemno tesno v boju za skupno zmago v obeh konkurencah. Domače navijače pa na prizorišče privablja tudi slovo bratov Boe, ki sta dodobra zaznamovala zadnje desetletje v tem športu.

Glavni akterji finala, na katerem se bodo delile točke v sprintu, zasledovanju in na tekmi s skupinskim startom, so jasni. Med dekleti je vse od 13. decembra lani v rumenem dresu vodilne tekmovalke svetovnega pokala Nemka Franziska Preuss. Po tekmah na Pokljuki se je njena prednost stopila na le 20 točk, kolikor še zaostaja Francozinja Lou Jeanmonnot. Ta je letos dobila kar sedem tekem, a si privoščila tudi nekaj spodrsljajev.

Norveški dvoboj

V moški konkurenci je v vodstvu spet Norvežan Sturla Holm Laegreid, ki ima pred silovitim rojakom, petkratnim zmagovalcem svetovnega pokala Johannesom Thingnesom Boejem zdaj 104 točke prednosti. Boe je na prvi tekmi na Pokljuki nastopil z vročino, nato pa naslednji dve zaradi bolezni izpustil, da bi se pripravil na domači finale.

Najbrž bo v moški konkurenci položaj razpletel ali dodatno zapletel že sprint, ki bo dal tudi izhodišče za zasledovanje, kjer lahko Boe občutno poveča razliko, ali pa si Laegreid zagotovi zadostno prednost, da že pred tekmo s skupinskim startom vsaj praktično prvič v karieri osvoji veliki globus. Najbolj odprto vprašanje je, ali je Boe že okreval in si s počitkom nabral celo dodatne moči za finale, ali ga je bolezen dodatno oslabila.

J. T. Boe v biatlonsko zgodovino odhaja kot eden najboljših tekmovalcev vseh časov. Foto: Aleš Fevžer

Slovo legendarnih bratov Boe

Ne glede na končni razplet pa se v Oslu obeta velikanski biatlonski praznik. Od biatlona se poslavljata brata Tarjei in Johannes Thingnes Boe. Predvsem za slednjega velja, da gre z 31 leti prehitro v pokoj. Imel je namreč odprta vrata, da podre vse mejnike, ki sta jih pred njim postavila do zdaj najboljša biatlonca v zgodovini, Boejev rojak Ole Einar Bjoerndalen in Francoz Martin Fourcade.

"Saj je še tako mlad," je dejal tudi 51-letni Bjoerndalen, a očitno ima tekmovalec dovolj. V dodatno leto treningov ga ni zvabil niti boj za olimpijska odličja februarja prihodnje leto v Anterselvi. Bjoerndalen iz prve roke ve, da bi Boe lahko nadaljeval, saj je sam kariero sklenil pri 44 letih, pri 42 je skupaj z bratoma Boe v štafeti osvojil svoje zadnje zlato na SP.

Mlajši Johannes Thingnes Boe je rekorder s 23 zlatimi kolajnami na SP, na olimpijskih igrah jih je osvojil pet. V svetovnem pokalu ima ob petih skupnih slavjih tudi 90 posamičnih zmag in do Bjoerndalna mu jih manjka le pet. 12 zlatih kolajn s SP, tri olimpijske in en skupni seštevek svetovnega pokala pa so izkupiček pet let starejšega Tarjeia. Brez njiju tudi norveška reprezentanca ne bo več tako dominantna.

V Oslu se bosta poslovila legendarna brata Boe. Foto: Guliverimage

Utrujena od tekmovanj

"Enostavno nimam dovolj moči, da bi nadaljeval še eno leto. Vem, da bi še lahko zmagoval," je že na začetku leta dejal Johannes Thingnes in priznal, da bo kariero končal leto prej, kot je sprva nameraval, saj nima več dovolj motivacije za trdo delo med sezonama. Kot je razkril, želi čas preživeti z ženo Heddo ter otrokoma Gustavom in Sofio.

Starejšega Tarjeia smo pred dnevi zadnjič v vlogi tekmovalca spremljali tudi na Pokljuki. To bo pogrešal, nam je priznal. "Seveda jo bom pogrešal po toliko tekmovalnih koncih tedna tu. Zdaj imam občutek, da sem bil že povsod, Pokljuka pa je eden mojih prvih spominov, ko sem začel nastopati v svetovnem pokalu. Tukaj sem imel leta 2009 prvo tekmo, na kateri sem se boril za stopniške, od tega je že dolgo," nam je povedal.

Pa glede na to, da je celo leto mlajši od slovenskega šampiona Jakova Faka, ki je na Pokljuki zmagal na skrajšani zasledovalni tekmi, še obstaja možnost, da si premisli in kariero podaljša še za eno, olimpijsko sezono? "Veste, ne prenehaš zato, ker nisi več dovolj dober, jaz končujem zato, ker sem utrujen od tekmovanja in menim, da je napočil čas, da preživim več časa doma z družino. Tega si močno želim. Ampak mislim, da bi lahko imela tako jaz kot Jakov Fak veliko uspeha na olimpijskih igrah prihodnje leto. Upam, da bo nadaljeval in ga bom lahko spremljal s kavča."

Tako Tarjei kot Johannes Thingnes pravita, da se utegneta kaj kmalu vrniti na biatlonska prizorišča, a v kakšni drugi vlogi.

Jakov Fak in Anamarija Lampič sta zablestela na Pokljuki. Foto: Aleš Fevžer

Pa Slovenci? Lahko so povsem sproščeni.

Svoje izzive bodo imele v Oslu tudi vse preostale reprezentance. Slovenska gre v Skandinavijo z izjemno popotnico – zmago Jakova Faka in tretjim mestom Anamarije Lampič s Pokljuke.

Moški del bodo dopolnili Miha Dovžan, Lovro Planko in Anton Vidmar, ženskega pa Polona in Živa Klemenčič ter Lena Repinc. Obe ekipi sta lahko zelo sproščeni, saj so cilji v pokalu narodov doseženi in kvote za prihodnje leto zagotovljene. Ostajajo pa osebni izzivi, na primer deseterica v skupnem seštevku svetovnega pokala pri Faku, ki je trenutno na 11. mestu.

Cilje imajo tudi druge ekipe, nekatere sezono še vedno rešujejo, spet druge pa so se zaradi neuspehov že odločile za spremembe. Iz Avstrije tako že prihaja novica, da ekipo zapušča trenerski štab in tudi svetovalec Dominik Landertinger.

