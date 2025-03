Pokljuškim prirediteljem se je odvalila prava skala z ramen

Letošnji svetovni pokal na Pokljuki sta v športnem smisli zaznamovala Jakov Fak, ki je zmagal na četrtkovi skrajšani posamični tekmi in Anamarija Lampič, ki se je v soboto še drugič v biatlonski karieri povzpela na stopničke. Tretja je bila na tekmi s skupinskim startom. A nedvomni zmagovalci so tudi prireditelji pokljuškega dogodka, ki jih je skorajda ustavil divji petelin, pa tudi odjuga, ki jim je le nekaj dni pred prvimi tekmami pobrala 80 odstotkov proge. "To je bil eden najbolj napornih svetovnih pokalov tukaj na Pokljuki," nam je v nedeljo, ko je bilo pod streho vseh šest tekem svetovnega pokala priznal generalni sekretar organizacijskega odbora Pokljuka Tim Farčnik.

"Tokrat je zadovoljstvo še bistveno večje, ali pa kamen, ki se je odvalil od srca bistveno večji. To je bil eden najbolj napornih svetovnih pokalov tukaj na Pokljuki. Predvsem zaradi tega, ker je bila tekma pod vprašajem še deset dni pred prvimi starti. Čakali smo, ali bomo dobili to dovoljenje za prireditev in pod kakšnimi pogoji sploh. Ko smo ga vendarle dobili in optimistično zrli proti izvedbi tega svetovnega pokala, imeli v nedeljo zvečer vse pripravljeno, se nam je zgodila ta obilna pošiljka deževja, ki je odnesla osemdeset odstotkov našega dela, ki smo ga opravili do tedaj. Aktivirati smo morali prostovoljna gasilska društva, ki so s sedmimi črpalkami 24 ur črpala vodo, da ni odnesla še tistega snega, ki je ostal na progah. Na stadionu smo naredili drenažo. In če ne bi tudi v sredo na treningu ekipe tako pozitivno odreagirale na te razmere, ki smo jim bili priča, danes ne bi bili tukaj z vsemi šestimi tekmami svetovnega pokala za sabo in s tem prav gotovo tudi tako izjemnega vikenda z zmago Jakova Faka in medaljo Anamarije Lampič ne. Prvič v zgodovini imamo na Pokljuki dve medalji, drugič v zgodovini zmago, Jakov se od Pokljuke poslavlja zelo čustveno, zato mislim da je bila letošnja Pokljuka res nekaj posebnega," je našteval Farčnik.

"To je bil eden najbolj napornih svetovnih pokalov tukaj na Pokljuki," nam je priznal generalni sekretar organizacijskega odbora Pokljuka Tim Farčnik. Foto: Aleš Fevžer

Še v torek niso vedeli, ali bodo tekmovanje sploh lahko izpeljali

Pokljuški delavci so tokrat resnično garali. Tudi vodja tekmovanja Matej Kordež si je zato v nedeljo pozno popoldne vidno oddahnil. "Pred svetovnim pokalom je prišla odjuga, tako da je od prejšnje sobote tukaj delalo preko sto ljudi. Tudi ponoči. Čez noč smo imeli na terenu dvajset dežurnih, ki so kopali kanale, pomagala so nam prostovoljna gasilska društva, ki so črpala vodo. Pa izgleda, da je nekdo opazil naš trud in nam poslal sneg. Prostovoljci so sicer prišli iz cele Slovenije, zahvalil bi se tudi Slovenski vojski, ki nam je pomagala tako kot na vsaki veliki prireditvi in hvala vsem delavcem, brez njih ne bi bilo nič," je opisal zadnji delovni teden na Rudnem polju.

S predano ekipo so prizorišče pripravili kot vselej, z zapleti z dovoljenjem zaradi parjenja divjega petelina, se niso ukvarjali. "Priprave so potekale normalno, upali smo, da bomo dovoljenje dobili in dobili smo ga. Jaz kot vodja tekmovanja sem zadolžen za tekmovalni del, za preostalo so zadolženi drugi," pravi Kordež, povsem druga zgodba pa je bila odjuga. "Še v torek nismo bili prepričani, če bomo tekme lahko izpeljali. Zaradi vremenske napoved, kot je bila. Na deponiji nam je sicer nekaj snega še ostalo, ampak če bi vztrajal dež, današnje tekme najbrž ne bi bilo," je še povedal, ko je na Pokljuko 2025 padel zastor.

Borut Nunar: Nekako se nas je vseh skupaj nekdo očitno usmilil v sredo preko noči do četrtka, da smo imeli namesto deževja sneg. Foto: Aleš Fevžer

Borut Nunar je bil že malo obupan

Na vremensko zagato se je hitro odzvala tudi Mednarodna biatlonska zveza in njen direktor dirk Borut Nunar. Prav ta prizoriščem prižiga rdeče ali zelene luči za izvedbo tekem, a v sredo je bil zelo črnogled, nam je razkril Farčnik. "Borut Nunar je bil že malo obupan, v sredo je rekel, da tole pa ne bo šlo skozi. Pa sem mu rekel, naj izpeljejo trening, da so vsi tako ali tako že tukaj, nato pa bomo v četrtek zjutraj videli, kakšni so pogoji in se odločili ali tekmo odpovemo ali jo izpeljemo. In tisto noč nam je zapadlo tistih deset centimetrov snega, kar sicer ni bistveno vplivalo na proge, je pa ponudilo povsem drugačno veduto Pokljuke in nam dalo vedeti, da tukaj vendarle še imamo zimo in da tekmo moramo izpeljati."

Nunar je prirediteljem pomagal s spremembo programa. "Čim bolj smo jim poskušali pomagati s tem, kar sploh lahko naredimo, recimo s prehodom iz dolge na kratko individualno tekmo, ampak bolj ključno je bilo to, da so delavci navozili več kot 80 odstotkov proge na novo, strelišče na novo. Nekako se nas je vseh skupaj nekdo očitno usmilil v sredo preko noči do četrtka, da smo imeli namesto deževja sneg, tako da se je dalo te tekme izpeljati, čeprav v izjemno težkih razmerah, kakršnih že nekaj let nismo vajeni. Brez požrtvovalnega dela organizatorjev, to ne bi bilo mogoče," je povedal Slovenec, ki je že več kot desetletje v vodilnih strukturah IBU.

Slovenska reprezentanca je navdušila. "Prvič v zgodovini imamo na Pokljuki dve medalji, drugič v zgodovini zmago, Jakov se od Pokljuke poslavlja zelo čustveno, zato mislim da je bila letošnja Pokljuka res nekaj posebnega." Foto: Aleš Fevžer

Izjemen uspeh za slovenski biatlon

Tudi njega sta navdušila uspeha Jakova Faka in Anamarije Lampič, seveda. "Slovenija je nekje okoli desetega mesta na svetu in konkurirati najboljšim je izredno težko. Se pa vedno najdejo posamezniki, ki lahko dosežejo nekaj več in Fak je to dokazal že večkrat, konec koncev je svetovni prvak. Anamarija Lampič pa se še malo lovi, a to, kar ji uspelo v soboto, je nekaj velikega. Za eno tako majhno ekipo, kot je slovenska, ki dobi enega novega člana vsake štiri leta, je to izjemen uspeh, da v konkurenci Norvežanov, Nemcev, Francozov uspeš zmagati tekmo in biti na stopničkah, je kar se mene tiče izjemen uspeh za slovenski biatlon."

In kakšna je prihodnost Pokljuke?

Svetovni pokal se na Pokljuko vrne od 31. decembra 2026 do 3. januarja 2027, pa nato v sezoni 2028/29 od 28. do 31. decembra 2028 in nato v sezoni 2029/30 od 11. do 16. decembra 2029.

"Tri tekme v štirih letih za Slovenijo so veliko oziroma dajejo organizatorju možnost za napredek, pa tudi nalogo, ki se je morajo lotiti dovolj zgodaj. Novoletni termin bo zagotovo malo drugačen izziv in ne samo po športni plati, pač pa tudi po vsem ostalem. Očitno so se nanj dovolj dobro pripravili, da so kandidirali. Za IBU je to nova tekma, samo dvakrat v štirih letih bomo poskusili nekaj novega, zato, da zapolnimo termin, v katerem bi skorajda morali tekmovati. Skoraj vsi preostali zimsko športi imajo tekmovanja v tem času, mi pa ne. Nočemo delati konkurence skokom ali tekom, ampak smo opazili, da nam nekaj manjka," pravi Nunar.

"Pokljuka nikoli ne bo mogla tekmovati z največjimi prizorišči po številu gledalcev, lahko pa je nekaj posebnega, nekaj butičnega, nekaj z višjo ravnjo storitev za vse." Foto: Aleš Fevžer

"Mislim da je to ena izjemna priložnost za Pokljuko, da gostimo to božično-novoletno tekmo, ta bi morala imeti po nekaterih ocenah 40-odstotkov večji gledanost kot jo imajo sicer tekme svetovnega pokala," pa se veseli Farčnik. "Predstavlja nov produkt Mednarodne biatlonske zveze in verjamem, da je ta termin kot nalašč za Pokljuko. Pokljuka nikoli ne bo mogla tekmovati z največjimi prizorišči po številu gledalcev, lahko pa je nekaj posebnega, nekaj butičnega, nekaj z višjo ravnjo storitev za vse."

V dveh prestižnih božično-novoletnih terminih se želijo izkazati kot butično, a nadvse kakovostno prizorišče z dodano vrednostjo, še pravi Farčnik. S to identiteto se želi Pokljuka uveljaviti v družbi večjih prizorišč, da pa ostane v koledarju svetovnega pokala, pa to ne bo dovolj, še dodaja generalni sekretar OO. "Če bo Pokljuka po letu 2030 hotela ostati v koledarju s tremi tekmami, pa se spogledovati s tem, da kandidira za svetovno prvenstvo, bo prav gotovo treba izkoristiti potencial teh božično-novoletnih tekem, ob tem pa prenovita vojašnico na Pokljuki, da se bo ta vklopila v celotno ponudbo tega prostora. Se pravi, da bo dopolnjevala ponudbo športnega centra z neko primerno telovadnico, fitnesom, dodatnimi nastanitvenimi kapacitetami, ki jih bomo lahko uporabili tudi za tekme svetovnega pokala, denimo za novinarsko središče, pa da bodo imele tam ekipe prostor za počitek, parkiranje in tako naprej. V tem primeru je mogoče govoriti o razvoju Pokljuke."

Preberite še: