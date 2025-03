Anamarija Lampič: Priznam, da sem bila pred zadnjim streljanjem kar živčna

"Končno streljanje, ki ga kažem na treningih," je bila po današnji tekmi s skupinskim startom za svetovni pokal zadovoljna Anamarija Lampič, slovenska junakinja drugega tekmovalnega dne na Pokljuki. Z le enim zgrešenim strelom in 19 pobeljenimi tarčami je zasedla odlično tretje mesto in se še drugič v svoji biatlonski karieri povzpela na stopničke.

"Danes je bila ena nora tekma. Že včeraj, ko je Jaka zmagal, je bilo čustveno, prijetno, danes še jaz. Očitno nam tole kaotično vreme ustreza in upam, da bo čim več takšnih tekem," je do ušes nasmejana razlagala Anamarija Lampič, danes edina slovenska predstavnica na biatlonski formuli ena. Zgrešila je le en strel stoje ter zaostala 22,8 sekunde za francosko zmagovalko Lou Jeanmonnot in 6,4 sekunde za Bolgarko Mileno Todorovo, ki je presenetila z drugim mestom.

Najprej skepsa, prerivanje, nato iz kroga v krog hitreje

Po obilnem sneženju v zadnjih dveh nočeh so bile na Rudnem polju tudi danes razmere vse prej kot lahke, a vseeno boljše kot v četrtek, ko so se na progah še močno čutile posledice nedavne odjuge. "Zagotovo je ta novozapadli sneg pripomogel temu, da so bile proge danes boljše, še vedno pa je precej mehko in se je udiralo. Glede na to, da je bila proga danes odprta že ob desetih, pa se je lepo zvozila in menim, da je bila to kar dobra odločitev. Meni je očitno ustrezala, smuči pa lahko spet zelo pohvalim. V prvem krogu sem bila še malo skeptična, ker se vse malo lovimo, hodimo druga drugi po smučeh, se zaletavamo, potem pa je šlo iz kroga v krog hitreje in se mi zdi, da so serviserji danes opravili vrhunsko delo," je bila zadovoljna Lampič.

"To čakam že vso sezono!"

V smučini je kot vselej opravila izvrstno, imela četrti čas teka, s tem da je morala enkrat v kazenski krog. A tokrat je zablestela predvsem na strelišču, kjer je od dvajsetih strelov zgrešila le enega. "To čakam že vso sezono! To mi uspeva na treningih, je pa težko to potem prenesti na tekme, a danes mi je uspelo in končno sem dokazala, da znam, da lahko. Tako streljanje leže kot stoje je bilo danes fantastično," je bila ponosna.

Iz kroga v krog je šlo hitreje. Foto: Aleš Fevžer

Zdaj je pokazala novo dimenzijo biatlonske veščine in zanesljivo streljala tudi stoje, kar je bila doslej njena velika težava. "Da, vem, da so imeli vsi isto mnenje po tisti ničli na prvem strelskem postanku. Da naj se ne zaganjam preveč, naj lepo odtečem kot krog prej, ampak že na prvem strelskem postanku sem bila med tistimi, ki streljajo res dobro in hitro. Prestavila sem se v svoj svet, bila sem malo počasnejša, zbrana, naredila sem tako, kot delam na treningih. Zadnji strel na tretjem postanku sem malo počakala, šla še enkrat od začetka in ga zadela, mislim, da je bilo to ključno," je opisala svoj pristop.

Priznava, da je bila nervozna

Po tretjem streljanju je bila v odličnem položaju in pritisk na zadnjem je bil zato še toliko večji. "Priznam pa, da sem bila pred zadnjim streljanjem kar živčna, bilo je nekaj nervoze, strahu, ampak s samo enim zgrešenim strelom mislim, da sem se odlično odrezala. Hitro sem šla v kazenski krog in nadaljevala." S tem je tako navdušila svoje najzvestejše navijače ob progi, da so se povsem vzneseni premočno naslonili na zaščitno ogrado, da se je prevrnila, nekaj pa se jih je skotalilo na progo.

"In to ravno moji najbližji! Očitno jim je dalo to tak zagon in hvala bogu takrat ni bilo nobene tekmovalke udeležene v to. Mi je šlo kar malo na smeh, ker sem vedela, da so to tisti moji najzvestejši navijači. Mi je pa to dalo nekaj dodatne energije," se je dogodka spomnila Gorenjka in se pošteno nasmejala. V zadnjem krogu je nato suvereno prehitela še Francozinjo Jeanne Richard in še drugič v kratki biatlonski karieri stopila na oder za zmagovalke.

"Priznam pa, da sem bila pred zadnjim streljanjem kar živčna." Foto: Aleš Fevžer

"Jutri je nov dan, nova tekma"

"Nisem bila čisto prepričana, na katerem mestu sem šla s strelišča, vedela sem, da tam okoli petega mesta, nisem se pa zavedala, da sem že na četrtem in da je Francozinja tretja. Vedela sem, da je ta v teku šibkejša od mene, Bolgarka pa je bila že predaleč, da bi jo lahko ujela, saj danes vseeno nisem imela tistega svojega pravega zadnjega kroga. Bila sem nekoliko počasnejša kot po navadi, ampak dovolj hitra za tretje mesto."

Odličen izid je lepa spodbuda za nedeljo tekmo mešanih štafet, a opozarja, da tedaj ta ne bo pomenil čisto nič. "Jutri je nov dan, nova tekma in današnji dosežek na njej ne bo pomenil nič. Treba se bo zbrati, tako kot sem se danes," pravi Lampič. In današnje tretje mesto ji vseeno pomeni več kot tisto prvo v biatlonski karieri s sprinta v Annecyju. "Uf, to sta dve različni tekmi, morda sem le bolj ponosna na to današnje na domači Pokljuki, saj je bilo doseženo na daljši razdalji s štirimi streljanji."

