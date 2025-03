Anamarija Lampič se je izkazala z izjemnim streljanjem, potem ko je na prvih treh streljanjih pokrila vse tarče, v četrtem streljanju pa je zgrešila le eno. V nadaljevanju je v svojem slogu tekla do cilja in se veselila tretjega mesta. Ta rezultat je za našo tekmovalko še toliko večje presenečenje, saj je imela 29-letnica do zdaj zmeraj težave na tekmah s štirimi streljanji. Tokrat pa je zgrešila le eno tarčo. Lampič je s tem rezultatom zaprla usta še zadnjim dvomljivcem, ki niso verjeli, da ji lahko uspe v biatlonu. Spomnimo, da je bila Anamarija Lampič pred leti vrhunska tekačica na smučeh, nato pa se je preselila v biatlon.

Najboljša trojica. Foto: Aleš Fevžer

"Končno mi je to uspelo"

"Mislim, da mi je končno uspelo, kar delam na treningu, in to vedo tudi tisti, ki so z menoj in blizu mene. Končno mi je uspelo. Zelo vesela sem, da mi je to uspelo na Pokljuki, pred najboljšimi navijači, družino in najbližjimi," je uvodoma za slovensko nacionalno televizijo povedala Lampič in še dodala:

"Ne bi rekla, da je bilo kaj drugače. Mogoče v prvih dveh krogih smučke niso drsele tako dobro. Sledila sem najboljšim in nisem pretiravala. Nato so bile smučke iz kroga v krog hitrejše. Neverjetno je, kaj so danes naredili serviserji. Vreme je bilo kaotično, a očitno mi ugajajo takšne razmere. Res sem vesela, da imam ob sebi takšno ekipo, in to tretje mesto je zame kot zmaga."

"Mislim, da mi je končno uspelo, kar delam na treningu, in to vedo tudi tisti, ki so z menoj in blizu mene." Foto: Aleš Fevžer

Jakov Fak ima visoka pričakovanja

Ob 15.45 je na sporedu še moška tekma s skupinskim startom, tudi s četrtkovim zmagovalcem Pokljuke na skrajšani posamični tekmi Jakovom Fakom. Jakov Fak Foto: Aleš Fevžer

Sedemintridesetletni Fak, ki pravi, da so to njegove zadnje tekme na Pokljuki, bo imel tako kot slovenska javnost po četrtkovi predstavi visoka pričakovanja: "Verjamem, da bodo za soboto pričakovanja, da spet zmagam. Vedno je tako, če zmagaš v četrtek in boš v soboto drugi, bo že razočaranje. Morate pa vedeti, da je tukaj toliko fantov, ki si želijo zmagati, tudi jaz sem eden med njimi, da je vedno napeto in težko. Vse se mora zložiti in včasih pridejo dnevi, ko ne moreš zraven."

* Izidi, ženske, skupinski start (12,5 kilometra):

1. Lou Jeanmonnot (Fra) 39:41,8 (1)

2. Milena Todorova (Bol) + 16,4 (0)

3. Anamarija Lampič (Slo) 22,8 (1)

4. Julie Richard (Fra) 41,5 (1)

5. Franziska Preuss (Nem) 54,6 (2)

6. Anna Magnusson (Šve) 54,9 (0) * Skupni vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Franziska Preuss (Nem) 1048 točk

2. Lou Jeanmonnot (Fra) 1028

3. Julia Simon (Fra) 804

4. Jeanne Richard (Fra) 676

5. Oceane Michelon (Fra) 666

6. Selina Grotian (Nem) 620

...

20. Anamarija Lampič (Slo) 314

58. Lena Repinc (Slo) 59

60. Polona Klemenčič (Slo) 54

