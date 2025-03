Jakov Fak po izjemni predstavi na Pokljuki do velike zmage!

Slovenski biatlonec Jakov Fak je na skrajšani posamični tekmi biatloncev na 15 km na Pokljuki v zahtevnih vremenskih razmerah poskrbel za izjemen uspeh. Zadel je vseh 20 strelov in osvojil prvo mesto. Po desetih letih je tako na tekmah svetovnega pokala.znova stopil na najvišjo stopničko in se razveselil devete zmage!

Foto: Aleš Fevžer

Na Pokljuki se je 37-letni Jakov Fak podpisal pod fantastičen uspeh, ki je ogrel srca slovenskih ljubiteljev športa. Na skrajšani posamični tekmi biatloncev, kjer so slovenske barve branili še Miha Dovžan, Lovro Planko in Toni Vidmar, je bil odličen tako na strelišču kot tudi v tekalnem delu. V cilj je prišel kot najboljši, njegovega dosežka pa ni izboljšal nihče. V zahtevnih vremenskih razmerah se je tako razveselil ene najslajših zmag v pestri karieri.

V izjemno slabih pogojih, močnem sneženju, ki se je mešal z dežjem, ki je presenetila tekmovalce v uvodu, je Fak pokazal, da si je v skoraj dveh desetletjih v svetovnem pokalu nabral neprecenljive izkušnje. Ob Nemcu Justusu Strelowu je bil edini iz biatlonske elite, ki je podrl vseh 20 tarč, in zmagal z impozantno prednostjo ter se po desetletju spet povzpel na sam vrh. Na koncu je bila njegova zmaga za konkurenco večje presenečenje kot sonce, ki je ob koncu tekme za kratek čas obsijalo Rudno polje.

Foto: Aleš Fevžer Fak je za 34 sekund prehitel Norvežana Sturlo Holma Laegreida, ki je strelsko napako napravil na zadnjem streljanju, za 44 sekund pa Šveda Martina Ponsiluomo, ki je z dvema zgrešenima streloma osvojil tretje mesto. Laegreid je na Pokljuki vnovič prevzel mesto vodilnega v svetovnem pokalu, saj je njegov rojak, doslej vodilni Johannes Thingnes Boe, osvojil 10. mesto.

Z zmago je Fak navdušil tako gledalce na tribunah, kot tudi vseh tistih 450 delavcev, ki so se od ponedeljka do četrtka noč in dal borili z vremenom, da so v nočnih in dnevnih izmenah po hudih dežnih nalivih uredili tekmovališče za tekmo.

Ti so navijali tudi za ostale Slovence. Eno boljših uvrstitev je z 31. mestom dosegel Anton Vidmar, ki je bil z orožjem nenatančen trikrat, Lovro Planko je z enakim izkupičkom končal štiri mesta za njim in prav tako osvojil nove točke v pokalu, le malo pa jih je na 44. mestu zgrešil Miha Dovžan, ki je zgrešil le eno tarčo.

Fak: Upam, da taki uspehi ne bodo le redkost

"Ni bilo enostavno, a ko so težke razmere, se je predvsem bistveno zbrati na svoj nastop. To mi je uspelo, dobro sem razporedil moč, hvala vsem, ki so del tega, del reprezentance. Velik podzdrav našemu trenerju Janezu Mariču, k ni zdaj z nami. Upam, da taki uspehi ne bodo le redkost, ampak bo še več tega v prihodnosti. Delamo na tem, izredno sem vesel, da je po dolgih letih zmaga na domačem terenu. Sem vesel in ponosen," je za nacionalno televizijo po sanjskem nastopu povedal slovenski junak dneva, ki je kot rojeni Hrvat na začetku kariere osvajal odličja za Hrvaško, nato pa se pridružil slovenski izbrani vrsti in si na sončni strani Alp postavil tudi družinski dom.

Foto: Aleš Fevžer

Fak se je pred današnjim podvigom na slovenskih tleh zadnje zmage v elitni konkurenci veselil v zaključku sezone 2014/15, ko je bil najboljši na zaključku svetovnega pokala v Hanti-Mansijsku v Rusiji. Takrat je zmagal v preizkušnji na 15 km s skupinskim štartom. Na Pokljuki se je v preteklosti že razveselil velike zmage. Najboljši je bil že 13. decembra 2012, ko je zmagal v sprinterski izkušnji na 10 km.

Foto: Aleš Fevžer

V petek biatlonce čaka prost dan, v soboto pa obe tekmi s skupinskim startom, tudi s Fakom in Anamarijo Lampič.