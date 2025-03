Na Pokljuki so kljub težavam z vremenom danes že izpeljali skrajšano posamično tekmo svetovnega pokala, na kateri se je med Slovenkami najbolje odrezala Polona Klemenčič z 31. mestom. Anamarija Lampič je zgrešila sedem strelov in si s tem prislužila skoraj pet minut in pol časovnega pribitka, tekmo je končala na 48. mestu. Brez točk sta ostali tudi Lena Repinc (68.) in Živa Klemenčič (75.), zmagovalni oder pa so zasedle Francozinja Julia Simon, Švedinja Hanna Öberg in Nemka Franziska Preuss.

Že pred dnevi je bilo jasno, da pokljuške delavce letos čaka izjemno naporna izvedba svetovnega pokala, saj jim je štrene dodobra premešalo nestanovitno vreme. Zaradi dežja in hude odjuge so morali pri Mednarodni biatlonski zvezi celo spremeniti program pokljuških tekem in danes sta tako na sporedu skrajšani posamični tekmi. Dekleta so tekmovala v zahtevnih in izjemno spremenljivih razmerah, malo je deževalo, malo snežilo, nekajkrat se je pokazalo celo sonce, vse skupaj pa je zapletel še veter.

V teh razmerah so se najbolje znašle Francozinja Julia Simon, Švedinja Hanna Öberg in Nemka Franziska Preuss. Prva in tretja sta bili strelsko brezhibni, druga si je privoščila en zgrešen strel in z njim 45 sekund pribitka. Brez tega bi bila zanesljiva zmagovalka.

"Danes vsaka spodbuda pomeni ogromno"

Veliko manj natančna so bila slovenska dekleta, sploh naša prva zvezdnica Anamarija Lampič, ki je zgrešila sedem tarč, šest od teh pri streljanju stoje. "Mislim, da glede na to, kako so se organizatorji trudili, da so izpeljali to tekmo, pa smo vsi tekmovalci, ki smo danes opravili to progo, lahko zadovoljni. Sploh pa so me presenetili navijači, ki jih je prišlo res veliko, in danes vsaka spodbuda pomeni ogromno. Zato hvala navijačem. Tekma je bila težka, obenem pa super, saj smo na Pokljuki," ni bila prav nič potrta v svetovnem pokalu najbolje uvrščena slovenska biatlonka.

Navijači so se kljub slabemu vremenu v lepem številu zbrali na tribunah biatlonskega stadiona na Rudnem polju. Foto: Aleš Fevžer

Pri prihodu v cilj je namenila topel pozdrav navijačem, med katerimi so prevladovali otroci Triglava, ki jim zavarovalnica že tradicionalno omogoči ogled četrtkovih tekem svetovnega pokala na Rudnem polju. Ti so kot vselej glasno spodbujali vse tekmovalke, še posebej vneto pa seveda slovensko četverico. "Če se samo spomnim sebe v mlajših letih … Vsak ima nekega idola, za nekoga navija in to je res ena malenkost, ki jim jo lahko naklonim in se jim v cilju zahvalim za podporo," je povedala Lampič.

"Tekaško je šlo super, glede streljanja pa …"

Danes je bila tretja najhitrejša biatlonka v smučini, tudi streljala je dokaj hitro, a žal nenatančno. "Tekaško je šlo super, pohvaliti moram servis, ki je opravil zelo dobro delo. Imeli smo vrhunske smuči, glede streljanja pa … Leže sem pokazala to, kar delam tudi na treningih, stoje pa kar ne morem priti tja, kamor hočem, in zadeti. Zdi se mi, da bolj kot se trudim, bolj kot čakam, slabše je. Ampak kot sem že večkrat dejala, noben komentar me ne potre in nobena nepokrita tarča ne. Vem, da moram vztrajati še naprej. Vem, kje je še tisti prostor za napredek," je ocenila svoj nastop.

"Tekaško je šlo super, pohvaliti moram servis, ki je opravil zelo dobro delo." Foto: Aleš Fevžer

Na trenutke je na strelišču zapihal močan veter, a tega Lampič ne krivi za slabši strelski nastop. "Pri streljanju leže sem imela v redu pogoje, nisem delala nobenih korekcij, mogoče ga je bilo malo več stoje, ampak to ni glavni razlog, da sem zgrešila. Enostavno ni šlo nikamor, se mi zdi, da tudi nisem imela tistega položaja, kot bi si ga želela, ampak gremo naprej."

Želela bi si kakšen zgrešen strel manj

Najboljša Slovenka na današnji tekmi je bila Polona Klemenčič, ki je bila na strelišču bolj natančna. En strel je mimo tarče poslala na prvem strelskem postanku, še dva na zadnjem. "Mogoče je bil kakšen zgrešen strel preveč, res mi je žal tistega prvega leže, pa dva na zadnjem postanku, ko me je že malo zmanjkovalo. Načeloma pa sem zadovoljna, mislim, da sem naredila dobro tekmo, tudi smuči sem imela odlične, zato hvala servisu," je povedala danes edina slovenska dobitnica točk svetovnega pokala.

"Proga je bila sicer težka, a menim, da dobro pripravljena glede na razmere," je pokljuške delavce pohvalila Polona Klemenčič. Foto: Aleš Fevžer

Tekmovalke so glede na vremensko napoved pričakovale še veliko hujše razmere na tekmovališču, a so se pokljuški delavci izkazali in po celonočnem delu pripravili dobro progo. "Res sem vesela, da jim je uspelo. Proga je bila sicer težka, a menim, da dobro pripravljena glede na razmere," jih je pohvalila Klemenčič. Tudi sama je imela na strelišču nekaj sreče z vetrom, ki se je na trenutke pojavljal v sunkih. "Tega sem še najbolj občutila na zadnjih dveh streljanjih, na veter so nas opozarjali trenerji ob progi, na svojem prvem streljanju leže pa sem imela sama še kar dobre razmere, vetra ni bilo toliko, da bi morala delati kakršnekoli korekcije."

V soboto domala identična tekma

Tri od štirih slovenskih reprezentantk v nedeljo čakajo še nastopi v mešani štafeti in mešanih parih, če bo vreme prirediteljem to sploh dovolilo, Lampič pa bo v soboto nastopila še v biatlonski formuli ena, tekmi s skupinskim startom, ki je domala na las podobna skrajšani posamični tekmi, z eno samo razliko. Tam ni časovnih pribitkov za zgrešene strele. "V soboto je v bistvu identična tekma kot danes tudi po dolžini, in če bodo take razmere, bo zagotovo spet težka. Zagotovo pa mi bo bolj naklonjena, saj je bila danes kazen za vsak zgrešeni strel 45 sekundni pribitek, tam pa so le kazenski krogi, in tam morda lahko lažje nadomestim zgrešene strele. Še vedno pa upam, da mi uspe ena super tekma, dala bom vse od sebe," pravi 29-letnica iz Valburge.

