Prireditelji so v dogovoru z Mednarodno biatlonsko zvezo po vremenskih nevšečnostih na Pokljuki progo s 15 skrajšali na 12,5 km, saj so tekmo selili na 2,5-kilometrski krog. Odločitev na skrajšani posamični tekmi je padla v drugi polovici.

Po treh je najbolje kazalo Švedinji Hanni Öberg ter Francozinjama Oceane Michelon in Julii Simon, v ozadju je prežala Preuss. In prav Simon in Preuss sta nalogo opravili brez napake, s čimer se je Francozinja prebila na prvo mesto ter dosegla 15. zmago v karieri, Nemka pa na tretje. Švedinja je naredila eno strelsko napako, a bila v smučini vseeno dovolj hitra za drugo mesto.

Franziska Preuss je še povečala skupno prednost. Foto: Aleš Fevžer

Izjemno hitra je bila spet tudi Jeanmonnot, ki je prejšnji teden v Novem Mestu na Češkem po dobri seriji nastopov zaostanek v skupnem seštevku za Nemko Preuss znižala na 36 točk, danes pa je zgrešila dve tarči in razlika je spet zrasla na 60 točk.

Nemka si je z 11. stopničkami v sezoni za 31. rojstni dan, ki ga je praznovala v torek na Pokljuki, sama podarila največje darilo. Rumeno majico vodilne tekmovalke nosi že od 13. decembra lani, nemški tabor pa upa na prvo zmagovalko skupnega seštevka po Lauri Dahlmeier leta 2017.

Polona Klemenčič je bila 31. Foto: Aleš Fevžer

Slovenke so dobre uvrstitve pustile na strelišču. Polona Klemenčič je bila dolgo v igri za uvrstitev med dvajseterico, na zadnjem streljanju pa je napravila dve napaki z orožjem in zdrsnila na 31. mesto za 10 novih točk v svetovnem pokalu.

Anamarija Lampič je bila 48. Foto: Aleš Fevžer

Anamarija Lampič s kar sedmimi zgrešenimi streli napak s strelišča ni uspela nadoknaditi v smučini. V zadnjem krogu je sicer pridobila 10 mest, a bila s končnim 48. mestom daleč od svojih pričakovanj. Lena Repinc s petimi zgrešenimi streli in Živa Klemenčič s šestimi sta zasedli 68. in 75. mesto.

Ob 15.15 bo na sporedu še kratka moška posamična tekma na 15 km.