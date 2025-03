Pokljuka šele tik pred zdajci dobila zeleno luč: Bilo je dramatično #video

Najboljši biatlonci in biatlonke sveta se bodo od četrtka do nedelje za točke svetovnega pokala borili na Pokljuki, program tekem pa je zaradi izjemno slabe vremenske napovedi, visokih temperatur in močnega dežja nekoliko spremenjen. Marčevski termin tako prirediteljem povzroča številne preglavice, že to, da so sploh prejeli zeleno luč za izvedbo tekmovanja, je bilo naporno, pravijo.

V četrtek bosta po novem na sporedu kratki posamični tekmi, 12,5-kilometrska za dekleta ob 11.30 in 15-kilometrska moška ob 15.15. V petek, ko je napovedan najmočnejši dež, tekmovanj ne bo, v soboto bodo poskušali izpeljati obe tekmi s skupinskim štartom (žensko ob 13.35 in moško ob 15.45), v nedeljo pa obe mešani štafeti (mešani ob 12.05 in štafete ob 14.50).

"Upam, da bomo tekme lahko izpeljali do konca"

"Prizorišče je bilo še prejšnji teden v odličnem stanju, a sta močan dež in topel veter povzročila hudo škodo na progi. Vremenska napoved za ta teden tudi ni dobra z več dežja in toplimi temperaturami, zato smo tekmovalni program prilagodili tako, da tekmovalcem zagotovimo kar najbolj enakovredne in poštene pogoje. S pripravo snega se bomo osredotočili na 2,5 in 3-kilometrski krog, petek pa lahko izkoristimo za vzdrževanje proge. Teden bo zahteven," je sporočil Borut Nunar, direktor tekmovanj pri Mednarodni biatlonski zvezi.

"Glede na vremenske razmere upam, da bomo tekme lahko izpeljali do konca," je danes na prizorišču tekmovanja dejal generalni sekretar organizacijskega odbora Pokljuka Tim Farčnik. Te besede lepo povzemajo, kako resne so skrbi zaradi vremena. Zaradi ohranjanja prog je bil odpovedan tudi torkov uradni trening. A napeto je bilo že v preteklih tednih, so še pojasnili prireditelji.

"Letos je bilo izredno dramatično, saj zaradi okoljskih kriterijev vse do zadnjega nismo vedeli, ali bomo tekmo dobili," je danes na Rudnem polju, kjer pokljuški delavci pospešeno pripravljajo prizorišče svetovnega pokala, pojasnjeval predsednik organizacijskega odbora Pokljuka Jelko Kacin. Po napornem usklajevanju in izdatni pomoči občine Bohinj so se naposled dogovorili, da tekme lahko izpeljejo, a bodo morali upoštevati omejitve, s katerimi ne bodo motili zaščitenega divjega petelina, ki ima habitat na pokljuški planoti in je zdaj vstopil v občutljivo obdobje parjenja.

Številne omejitve zaradi divjega petelina

Tim Farčnik: Glede na vremenske razmere upam, da bomo tekme do lahko izpeljali do konca. Foto: Daniel Novakovič/STA "Spremenjen je prometni režim in cesta od Mrzlega studenca je odprta le za akreditirana vozila. Omejiti smo morali hrup, zelo je zmanjšana vsa uporaba svetlobnih signalov zaradi divjega petelina, ki ima svoje paritveno območje okoli dva kilometra od centra," pravi Farčnik. "Biatlon v Triglavskem narodnem parku poteka v občutljivem okolju in letos tudi v občutljivem terminu, zato imamo pri organizaciji omejitve. Dnevno število obiskovalcev je omejeno na tri tisoč, vse bomo na Rudno polje pripeljali z organiziranim prevozom," je še dodal.

Zaradi omejitev hrupa bodo tudi vse zabavne spremljevalne prireditve tokrat potekale na Bledu, od tam pa bo organiziran tudi prevoz na prizorišče za vse obiskovalce tekem. Prireditelji in tudi tekmovalci pa si vseeno želijo, da bi bil svetovni pokal kljub slabi vremenski napovedi dobro obiskan. "Vreme ne bi smelo biti ovira, le pravilno se je treba obleči. Za vzor so nam lahko Skandinavci, ki na tekme pridejo v vsakršnem vremenu," si je zaželela najboljša slovenska tekmovalka Anamarija Lampič in ob tem potarnala, da je bila letošnja zima v celoti zelo slaba, tudi na zadnji postaji pred pokljuško, v Novem Mestu na Češkem so vladale domala pomladne razmere.

Preberite še: