Bližajoče se tekme svetovnega pokala v biatlonu bodo na Pokljuki potekale v času parjenja divjega petelina. Organizatorji so bili zato primorani sprejeli več ukrepov, s katerimi so se strinjali tudi v javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP). Med drugim bodo omejili število obiskovalcev in vse spremljevalne prireditve pripravili na Bledu.

V ponedeljek je na Upravni enoti Radovljica potekala obravnava za izdajo dovoljenja za izvedbo tekem na Pokljuki. Kot je pojasnil direktor javnega zavoda TNP Tit Potočnik, prireditev poteka v tretjem varstvenem območju parka, zelo blizu mirnega območja za divjega petelina, zato je bilo treba poiskati kompromisno rešitev in omilitvene ukrepe za izvedbo tekmovanja.

Obravnava je bila namenjena iskanju dogovora, ki bi v največji meri zadostil interesom tako organizatorja kot države in lokalnih skupnostih v smislu pomena prireditve za gospodarstvo, turizem in šport ter hkrati tudi interesom naravovarstvenih organizacij. "Glede na obravnavo je moč pričakovati, da bo upravna enota dovoljenje za prireditev izdala in da se bo organizator držal postavljenih zavez," je ocenil Potočnik.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Potočnik je zadovoljen z delom organizatorjev biatlonskih tekmovanj na Pokljuki, saj so ti že minula leta skrbeli za osveščanje obiskovalcev o tem, da se nahajajo v občutljivem območju TNP, in jih informirali, kako se na tem območju obnašati. Za letos, ko tekme svetovnega pokala potekajo marca, ko se je že začelo parjenje divjega petelina, pa je organizator sam predhodno predlagal vrsto ukrepov.

Generalni sekretar organizacijskega odbora Tim Farčnik je povedal, da skupaj s Smučarsko zvezo Slovenije niso imeli vpliva na termin pri Mednarodni biatlonski zvezi IBU. "Lahko bi tekmo mednarodni zvezi samo vrnili, kar pa bi ogrozilo kandidaturo za izvedbo tekmovanj v prihodnjem štiriletnem obdobju. Obenem bi to vplivalo na razvoj biatlonskega športa in centra na Pokljuki ter nenazadnje tudi na turizem v okoliških občinah," je izpostavil Farčnik.

Spomnil je, da so marca tekme svetovnega pokala na Pokljuki potekale tudi leta 2014, vendar takrat na Pokljuki mirno območje za divjega petelina še ni bilo opredeljeno. Letos pa so si skupaj z vsemi deležniki prizadevali najti kompromisno rešitev, ki bo omogočila izvedbo te prireditve, tako da bodo posegi v naravo čim manjši.

"Vse bo potekalo zelo nadzorovano"

"Vse bo potekalo zelo nadzorovano," je zagotovil Farčnik. Kot je pojasnil, bodo vse obiskovalce pripeljali z organiziranimi prevozi. Število gledalcev bo omejeno na 3000 na tekmo. Uporaba zvočnih in svetlobnih naprav bo zmanjšana na minimum in samo za čas tekmovanja, vsi spremljevalni dogodki pa bodo potekali na Bledu.

Foto: Simon Kavčič

"Z vsemi zgledno sodelujemo, ne le v okviru te prireditve ampak tudi sicer v okviru sobivanja na Rudnem polju. Tako skupaj s TNP neprestano osveščamo o pravilih obnašanja v tem našem nacionalnem parku in obenem edinem, v katerem potekajo tekmovanja za svetovni pokal v biatlonu. Zato je pokljuška prireditev nekaj posebnega. Po številu obiskovalcev se ne more meriti z drugimi, lahko pa jima parira po ekskluzivnosti, posebnosti, nišnosti in za to si bomo prizadevali tudi v prihodnje," je dejal Farčnik.

Poudaril je, da ima med vsemi zimskimi športnimi dogodki, ki jih gosti Slovenija, prav biatlon največjo gledanost v mednarodnem prostoru. Pričakuje, da si bo tekme ogledalo več kot 50 milijonov gledalcev. "Verjamem, da prav biatlon z načinom pokrivanja prenosov ponuja enkraten vpogled v našo državo kot zeleno, trajnostno destinacijo in verjamem, da biatlon izdatno pripomore k razvoju turizma v Sloveniji," je dejal.

Pomen biatlonskega centra na Pokljuki za območje, ki se promovira kot zeleni raj pod Triglavom, je izpostavil tudi gorjanski župan Peter Torkar. "Še naprej si želimo ohranjati dobro sodelovanje, pomembno za turizem, šport in ohranjanje naravnih habitatov," je dejal.

Biatlonci v zadnjo triado, Pokljuka eden od ciljev sezone

Biatlonci v Novem Mestu na Češkem v četrtek z moško sprintersko tekmo za svetovni pokal vstopajo v zadnjo triado sezone. Za Slovence bo marčevski del tekmovanj eden od vrhuncev, saj bo pred finalom na Norveškem biatlonska karavana med 13. in 16. marcem gostovala tudi na Pokljuki.

"Cilji tudi za zadnji del sezone ostajajo nespremenjeni. Seveda so želje še kakšne stopničke, osnovni cilj pa je, da moška ekipa v pokalu narodov ostane med deseterico, ženska pa vsaj na 12. mestu, čeprav ob zelo dobrem nastopu oboji morda lahko kakšno mesto tudi pridobijo. Individualno si vsak postavi svoj cilj, seveda z željo, da je čim boljši," pred odhodom na Češko pravi vodja panoge Tomas Globočnik.

Jakov Fak Foto: Guliverimage

Pokal narodov je tisti, ki odloča o število tekmovalcev, ki bodo imeli pravico nastopa v naslednji sezoni. "Naš cilj je, da se to ne spremeni in da imamo tudi v naslednji sezoni v moški konkurenci lahko pet tekmovalcev, v ženski pa štiri," še pravi dolgoletni reprezentant in dvakratni olimpijec (1998 in 2002) iz Lesc.

Ekipa v zadnjem delu sezone ostaja nespremenjena. Ženske barve bodo branile Anamarija Lampič, Polona in Živa Klemenčič ter Lena Repinc, moške pa Jakov Fak, Miha Dovžan, Anton Vidmar in Lovro Planko, v primeru bolezni ali poškodbe, pa v ozadju na priložnost čakajo mladi.

Vidne dosežke si 53-letni Globočnik želi na vsaki tekmi, posebej pa seveda na domači na Rudnem polju, kjer bodo tekmovalci nastopali v obeh najdaljših posamičnih tekmah, v mešanih štafetah in mešanih parih, v nedeljo pa še v formuli 1 biatlona, na tekmah s skupinskim startom.

"Jasno je, da je domača tekma dodatna obremenitev, a tudi dodaten plus"

"Za nas je Pokljuka ob svetovnem prvenstvu vedno eden od glavnih ciljev sezone. Jasno je, da je domača tekma dodatna obremenitev, a tudi dodaten plus. Želja pa je bila vedno, da smo tukaj čim bolj uspešni." Tekma pa bo zanimiva tudi mednarodno, saj bo glede na razplet na Češkem morda že tista, ki bo dokončno odločila katero od konkurenc v svetovnem pokalu.

Anamarija Lampič Foto: Reuters

Globočnik se je ozrl tudi na opravljeno v sezoni. "Realno smo vsi lahko zelo zadovoljni. Sezona je zelo dobra, manjkal je morda kakšen presežek, tudi kolajna na svetovnem prvenstvu, ki smo ji bili blizu, a vsi vemo, kaj vse se mora ujeti in iziti, da se to zgodi. Individualno pa imajo vsi tekmovalci rezerve in zaradi tega tudi vedno zelo visoke cilje."

Ob tem Globočnik opozarja tudi na mlade: "Imamo kolajno z olimpijskega festivala evropske mladine, z mladinskega evropskega prvenstva, kar kaže na dobro delo z mladimi."