V živo: v boju za kolajne še najmočnejša slovenska četverica

Na svetovnem biatlonskem prvenstvu v Lenzerheideju v Švici se je ob 15.05 začela še štafetna tekma za moške. Na današnji ženski tekmi se je zmage veselila francoska četverica, Lena Repinc, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič in Živa Klemenčič pa so zasedle osmo mesto, a se dolgo borile celo za kolajno. Za to so šli v boj še Miha Dovžan, Jakov Fak, Toni Vidmar in Lovro Planko.

SP Lenzerheide, moška štafeta: Start: Za slovensko štafeto je šel prvi na progo Miha Dovžan. Tekmuje 22 reprezentanc.

Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak je v tej sezoni izpustil le štafetno tekmo na prvi postajo svetovnega pokala, ko je četverica v postavi Miha Dovžan, Toni Vidmar, Lovro Planko in Matic Repnik zasedla 11. mesto. Na štafetnih tekmah v Hochfilznu, Ruhpoldingu in Antholzu je Slovenijo zastopala najmočnejša zasedba in se na avstrijskem in bavarskem prizorišču izkazala s četrtim in petim mestom, le na Južnem Tirolskem se ji je zalomilo in je bila 12.

Danes bi se lahko z dobro predstavo približala medaljam, če ne celo kaj več.

V nedeljo se bo spored 60. svetovnega prvenstva v biatlonu končal s tekmama s skupinskim startom. Od Slovencev bosta nastopila Jakov Fak in Anamarija Lampič.

Preberite še: