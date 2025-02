Še ena odlična predstava zimzelenega Jakova Faka #video

Na svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju v Švici so biatlonci danes opravili z najdaljšo, 20-kilometrsko posamično tekmo, spet pa se je odlično odrezal slovenski as Jakov Fak, ki je z enim zgrešenim strelom zasedel šesto mesto. Zmagal je Francoz Eric Perrot, pred Italijanom Tommasom Giacomelom. Bronasto odličje je osvojil Perrotov rojak Quentin Fillon Maillet.

Jakov Fak je bil danes enkrat nenatančen le na prvem od štirih strelskih postankov, kjer si je pridelal minuto pribitka, nato je bil do konca brezhiben. Za zmagovalcem Perrotom (47:58,1/1) je v cilju zaostal 2:18,8. Pred Faka so se uvrstili še srebrni Giacomel (+ 52,4/1), bronasti Fillon Maillet (+ 1:59,5/3) ter Finec Olli Hiidensalo (+ 2:14,9), ki je pobelil vseh dvajset tarč in domačin Niklas Hartweg (+ 2:15,5/2).

Video: SZS

"Naredil sem napako, bil zanjo kaznovan"

"Lovil sem medaljo. Pri tem bi se rad zahvalil vsej ekipi, ki se trudi zame, ki me spodbuja ob progi in navija, a vse skupaj je še vedno premalo za medaljo, oziroma bi glede na tek moral zadeti vse strele. Žal sem zgrešil na prvem. Streljanja stoje so bila tudi relativno hitra, saj sem tudi tam želel pridobiti kakšno sekundo. En strel je šel žal mimo na začetku. Tako je v športu, dal sem svoj maksimum. Naredil sem napako, bil zanjo kaznovan in zato nisem višje," je komentiral Jakov Fak.

Foto: Guliverimage

Največje razočaranje tekme so bili Norvežani. Najboljša sta bila Endre Stroemsheim in Tarjei Boe na devetem in desetem mestu. Prvi favorit Johannes Thingnes Boe je zgrešil kar pet strelov in osvojil 20. mesto. Poleg četrtouvrščenega Hiidensala je med 97 prijavljenimi tekmovalci edini vse tarče pokril še Belgijec Tierry Langer, ki je zasedel 13. mesto.

Pa preostali Slovenci?

Drugi najboljši slovenski predstavnik je bil Anton Vidmar (+ 5:57,5), ki je bil na strelišču nenatančen dvakrat in je zasedel 37. mesto, tik za njim je tekmo kljub trem zgrešenim strelom končal Miha Dovžan (+ 5:59,6), Lovro Planko (+ 8:32,2) pa si je na strelišču pridelal kar šest minut pribitka in je bil 71.

"Moram reči, da sem izredno zadovoljen, sploh z Jakovim nastopom, delno s Tonijevim in Mihovim. Toni je imel morda nekoliko slabše izhodišče, ker je startal bolj zgodaj, ampak je korektno ustrelil in bi končal med dobitniki točk, če bi bila to tekma svetovnega pokala. Za Lovra pa mi je zelo žal, moral si bo bolj zaupati, moral se bo resetirati. Preveč se žene za tem rezultatom. Moral se bo sprostiti in rezultat bo prišel," je tekmo komentiral glavni trener slovenske reprezentance Janez Marič.

Tekmovalci z višjimi startnimi številkami so imeli danes boljše pogoje na progi, ta je namreč postajala vse hitrejša, ko je bilo na njej več sence.

Kolajne so osvojili Tommaso Giacomel, Eric Perrot in Quentin Fillon Maillet. Foto: Reuters

"Streljanje pa …"

"Danes sem bil zelo dobro zbran na strelišču, sem sicer dve tarči pustil nepokriti in to leže, kar me malo jezi. Vem, da sem sposoben streljati bolje. Tudi na progi sem sposoben več. Malo je kombinacija utrujenosti in danes nekoliko slabših smuči. Pa to ni kritika naših serviserjev, preprosto smo v takšnem položaju, da imajo vsi tekmovalci okoli mene boljše smuči," je v cilju povedal Vidmar, Dovžan pa: "Vsak krog je bila proga malce hitrejša, se je poznalo, če si startal zadaj. Lahko rečem, da sem danes tekel bolje kot na sprintu, dobro sem se počutil. Streljanje pa … Na koncu spet tiste dva nepotrebna zgrešena strela, malo so se mi noge zatresle, potem sem poskušal čim hitreje ustreliti, ampak je šel dobre rezultat po gobe."

Naslednja tekma svetovnega prvenstva je preizkušnja mešanih parov, ki bo na sporedu jutri ob 16.05. Marič je še pred odhodom v Švico dejal, da nima namena razdreti v tej zimi uspešne naveze Fak - Lena Repinc.

SP Lenzerheide, posamično, 20 km: 1. Eric Perrot (Fra) 47:58,1 (1)

2. Tommaso Giacomel (Ita) + 52,4 (1)

3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 1:59,5 (3)

4. Olli Hiidensalo (Fin) 2:14,9 (0)

5. Niklas Hartweg (Švi) 2:15,5 (2)

6. Jakov Fak (Slo) 2:18,8 (1)

7. Philipp Horn (Nem) 2:56,0 (2)

8. Michal Krčmar (Češ) 3:02,9 (2)

9. Endre Stroemsheim (Nor) 3:08,2 (1)

10. Tarjei Boe (Nor) 3:18,6 (2)

...

37. Anton Vidmar (Slo) 5:57,5 (2)

38. Miha Dovžan (Slo) 5:59,6 (3)

71. Lovro Planko (Slo) 8:32,2 (6)

