Jakov Fak: Nisem več najmlajši, ampak lahko naredim še en korak naprej

Jakov Fak je v sezoni 2024/25 nastopil na 35. tekmah svetovnega pokala in bil zmeraj najboljši slovenski tekmovalec. Rezultatski vrhunec je dosegel v četrtek, 13. marca, na skrajšani posamični tekmi, ko se je prvič po letu 2015 spet povzpel čisto na vrh in slavil svojo deveto zmago na najvišji ravni biatlona. Čez sezono se je na posamičnih tekmah ves čas uvrščal v bližini stopničk, na peta, šesta mesta, tudi na svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju je bil dvakrat med dobitniki rož.

"Zmanjkalo mi je predvsem nekaj hitrosti v teku"

"Kljub temu da nisem več najmlajši, mislim, da v teku za naslednje leto lahko naredim en korak naprej." Foto: Boštjan Podlogar/STA "Nastopi so bili solidni, niso bili pa odlični," je o vrhuncu sezone povedal Fak. "Na prvenstvih štejejo kolajne. Do te lahko mogoče prideš tudi s kakšno napako, za zlato pa je treba narediti odlično vse. Od teka do streljanja. In meni je do kolajne na svetovnem prvenstvu zmanjkalo predvsem nekaj hitrosti v teku. To je bila edina stvar, ki je kje zmanjkala, razen v mešanih parih, kjer sva bila z Leno (Repinc, op. p.) šesta. Žal pa sem imel zelo slab dan na strelišču, sploh na streljanju leže, kar ni ravno tipično zame, ampak se je zgodilo. Navsezadnje, ko daš vse od sebe, si nimaš česa očitati," je še dodal.

V pripravah na naslednjo sezono se bo tako posvetil izboljšanju teka, še pravi kapetan slovenske reprezentance. "Kljub temu da nisem več najmlajši, mislim, da v teku za naslednje leto lahko naredim en korak naprej, da se lahko približam najhitrejšim," je prepričan. "Če bom pa strelsko ostal na isti ravni, pa bodo imeli moji tekmeci več težav kot letos. Tako da to je zanje problem," je še zagrozil konkurenci.

Pokljuška zmaga "lep spomin za vse"

In tej je dal že na Pokljuki vedeti, da so njegove grožnje zelo resne. Še enkrat se je spomnil čustvenih trenutkov na Rudnem polju. "Ta zmaga mi pomeni zelo veliko. Ko postaneš starš in je vse malo drugače in ni tako enostavno, kot je bilo prej. Velikokrat, ko sem odhajala od doma, so me dekleta vprašala, ali bom zmagal. In sem jim vedno poskušal razložiti, da to le ni tako enostavno. Ampak zdaj so bile zraven in tudi vi ste bili vsi zraven. Videli ste, da še vedno lahko. Mogoče sem bil zjutraj edini, ki je verjel v to, tako kot sem velikokrat. Ampak že popoldan je bilo precej drugače. Da so tudi drugi verjeli in s to mislijo bom šel tudi v naslednjo sezono in upam, da se vse dobro izide. Zmaga na Pokljuki pa je glede na to, da je bil to moj zadnji nastop na svetovnem pokalu na Pokljuki, lep spomin za vse. Upam, da sem pustil dober vtis, dobro predstavljal slovenski biatlon na svojem zadnjem nastopu na Pokljuki."

Čustveno in zmagovito slovo od Pokljuke. Foto: Guliverimage

Čez zimo je ostal zdrav

V tej zimi je zabeležil svojo četrto najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu, po tretjem mestu v sezoni 14/15, četrtem v sezoni 12/13 in šestem v sezoni 2017/2018. Končal je tudi kot drugi v skupni razvrstitvi posamičnih preizkušenj, takoj za najboljšim biatloncem zime, Norvežanom Sturlo Holmom Laegreidom. "V nasprotju s številnimi sezonami prej je bilo ključno to, da sem imel tokrat manj zdravstvenih težav. S temi sem imel res smolo čez kariero. Velikokrat sem zbolel. In ko se to zgodi, moraš stopiti korak ali dva nazaj. Telo potrebuje energijo, da se pozdravi bolezen. In potem moraš vse zgraditi na novo, opraviti temeljni trening, nato intervalni, in šele potem lahko prideš nazaj na tekmovanja. Če torej zboliš med sezono, ki je razdeljena na tritedenske sklope, hitro izgubiš cel trimester in to se seveda pozna na rezultatih. Končne razvrstitve v skupnem seštevku zato niso kazale moje kakovosti, sem imel pa to srečo, da sem bil lahko velikokrat prav na svetovnih prvenstvih in na olimpijskih igrah na ravni, ki si je želim. In sem bil dokaj uspešen."

Zanaša se na občutke, trenira drugače

"Mislim, da imam jaz s svojimi izkušnjami dober občutek za to in da znam tudi na slab dan opraviti dobro tekmo." Foto: Aleš Fevžer V polno je zadel tudi z načinom treninga, ugotavlja. "Ena bistvenih sprememb je bila ta, da sem veliko stvari prilagodil sebi. Ker ni tako enostavno trenirati z mlajšimi, ki imajo drugačen način življenja in so tudi v drugačnem obdobju, ko morajo trenirati drugače kot jaz. Mislim, da je bila ta odločitev pravilna. Žal mi je samo, da je nisem sprejel prej. Ampak ni vedno enostavno delovati znotraj ekipe, ki ima enega trenerja. V prejšnjih sezonah stvari niso bile prilagojene meni, ampak bolj temu, da se mladi razvijajo, kar se zame ni izkazalo za dobro."

Glede na bogate izkušnje se lahko zanaša na občutke, še pravi Fak. "Moj pristop k biatlonu je bil na pravi poti že od samih začetkov. Zelo hitro sem vedel, kaj si želim, verjel sem vase in v svoje zmožnosti. Nikoli pa nisem bil fizično superioren, zato sem moral v športu svojo pot iskati tudi s tem, da marsikatero stvar prilagodim sebi in da poskusim z detajli prihajati do boljših rezultatov. Iz tega se je razvilo tudi to, da spremljam veliko stvari, čeprav mogoče na zunaj ni videti tako. Veliko stvari me zanima in veliko stvari poskušam analizirati in med treningom iskati občutke, ki so pozitivni zame. Poskušal sem tudi bolj laboratorijski pristop, če se lahko tako izrazim, na treningih meriti in testirati vse, te to precej odmakne od samega športa, v katerem vlogo igrajo tudi čustva. V laboratoriju je vse sterilno, testi ti pokažejo določene številke in mogoče se počutiš dobro, ampak na dan tekme moraš tudi takrat, ko se počutiš slabo, naredi dobro in mislim, da imam jaz s svojimi izkušnjami dober občutek za to in da znam tudi na slab dan opraviti dobro tekmo."

