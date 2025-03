Jakov Fak: Zelo vesel in čustven sem, to moram še predelati

"Zmagati je lepo in teh občutkov se nikoli ne naveličaš," je danes na Pokljuki povedal zmagovalec skrajšane posamične tekme svetovnega biatlonskega pokala Jakov Fak. Po svoji deveti zmagi na najvišji ravni je težko našel besede, priznal je, da je še zelo čustven in bo moral uspeh še predelati. "Jakov je legenda. Je že v letih, ampak še vedno močan, danes pa je pokazal, da je še vedno sposoben zmagovati. Impresivno!" pa je bil navdušen tudi drugouvrščeni Norvežan Sturla Holm Laegreid.

"Ko sem se zjutraj zbudil, sem pripravil zajtrk za otroke in zase, jih odpeljal v vrtec in šolo, šele nato sem se lotil svojega dne," je začetek zgodovinskega dne opisal najboljši slovenski biatlonec vseh časov Jakov Fak. Danes je v hudem snežnem metežu, pa tudi občasnim nalivom – Pokljuka je danes ponudila cel spekter vremenskih pogojev – z brezhibnim streljanjem in izvrstnim tekom pokoril vso svetovno konkurenco. Laegreida je premagal 34,3 sekunde, tretjega Finca Martina Ponsiluomo pa še za deset sekund več, ter prišel do svoje devete zmage v karieri na najvišji ravni svetovnega biatlona in prve po letu 2016.

"Na srečo sem ostal zbran in sproščen do konca, pa relativno hiter na progi, zato hvala Anžetu in ekipi, pa hvala vsem trenerjem, ki so vsa ta leta z menoj," je povedal o razmerah in se zahvaljeval danes odličnim slovenskim serviserjem pod vodstvom Anžeta Globevnika,

Foto: Aleš Fevžer

Na progi je bil 37-letni veteran danes celo hitrejši od legendarnega Norvežana Johannesa Thingnesa Boeja ki je zasedel šele deseto mestol. "Johannes se danes ni počutil najbolje, mislim da je bil zadnje dni nekaj bolan, vseeno pa je to človek, ki je zdaj tudi uradno najboljši biatlonec vseh časov, ta da … Ne glede na vse, sem lahko zadovoljen s svojim nastopom, s svojim streljanjem in tekom, zelo vesel sem te zmage," je o tem povedal slovenski junak dneva.

Na Rudnem polju je zmagal decembra davnega leta 2012 v sprintu. To je bila sploh prva zmaga slovenskega biatlonca na domačem prizorišču svetovnega pokala. Lahko primerja oba dosežka? "Danes so bili precej težji, zahtevni pogoji, ponosen sem na to, da mi je uspel takšen nastop. Kaj naj rečem? Zmagati je lepo in teh občutkov se nikoli ne naveličaš," pravi.

V soboto ga čaka še tekma s skupinskim startom, v petek zato ne misli počivati. "Petek je dan za trening. Pogoji utegnejo biti zahtevni in v teh se dogajajo tudi napake, ampak mi smo športniki, navajeni smo biti zunaj, slabih pogojev za nas ni," je odločen kapetan slovenske reprezentance, ki se ne ozira na izjemno slabo vremensko napoved.

