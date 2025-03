Jakov Fak: Bližje kot si vrhu, težje je

Najstarejši in najbolj izkušen član slovenske vrste Jakov Fak je absolutno prvo ime našega biatlona tudi v tej zimi in s tem seveda glavni adut na prihajajočih tekmah svetovnega pokala na Pokljuki. Že v četrtek bi se kot odličen strelec lahko izkazal na skrajšani posamični tekmi, v paru z mlado Leno Repinc pa si želi korak naprej narediti tudi v nedeljo. V soboto pa je na sporedu biatlonska formula ena, tekma s skupinskim startom, to pa je disciplina, v kateri je pred desetimi leti na Finskem postal svetovni prvak.

37-letni veteran Jakov Fak je v tej sezoni zanesljiv, kot že dolgo ne. V skupnem seštevku svetovnega pokala je na 13. mestu daleč najvišje uvrščeni slovenski tekmovalec in se je v tej zimi že nekajkrat spogledoval s stopničkami. Rezultati ga niso povsem zadovoljili, želi si več. "Trudim se biti zadovoljen, čeprav izidi niso povsem na ravni, ki sem si jo želel. Resnica je, da bližje kot si vrhu, težje je. Pot je bolj strma, a se trudim, da sem čim bolje pripravljen," je na Rudnem polju razlagal dva dni pred začetkom domačega svetovnega pokala.

Spremenjen program Program tekem je bil zaradi visokih temperatur in močnega dežja nekoliko spremenjen. Na Pokljuki bodo v četrtek poskušali izpeljati skrajšani posamični tekmi, ob 11.30 bodo startale biatlonke na 12,5 kilometra, ob 15.15 še biatlonci na 15 kilometrov. Sobota je po novem namenjena tekmam s skupinskim startom (13.35 ženske in 15.45 moški), v nedeljo sta na sporedu še tekmi mešanih parov in mešanih štafet (12.05 in 14.50).

Leta 2012 je Fak zmagal na Pokljuki na tekmi s skupinskim startom. Foto: Aleš Fevžer

V četrtek prva priložnost za Faka

Faka tako prva priložnost za nov odličen izid čaka že v četrtek, ko bo šele drugič v sezoni nastopil na skrajšani, 15-kilometrski posamični tekmi. V Kontiolahtiju na Finskem, na prvi postaji svetovnega pokala, je bil sedmi. "Na tekmi s štirimi streljanji so moje možnosti celo večje kot na tekmah z dvema streljanjema," pravi as, ki je eno od svojih osmih zmag na najvišji ravni biatlona osvojil tudi na Pokljuki. Leta 2012 je tam zagospodaril na sprinterski tekmi, to pa je tudi prva in zadnja slovenska zmaga na domačem prizorišču svetovnega pokala.

"Pokljuka je zame prednost, ne glede na vse smo tukaj večino časa. Imam lepe spomine na svoje dosežke, tudi na zmago izpred let," pravi in dodaja: "A še pomembnejša je sedanjost." Na nedavnem svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju v Švici je bil na zasledovalni in posamični tekmi šesti, obakrat je zgrešil en strel in na 20-kilometrski tekmi bi imel ob popolnem strelskem nastopu v žepu medaljo. Na češki postaji svetovnega pokala v Novem mestu je dosegel najslabše posamične izide v sezoni, zato pa je brezhibno nastopil kot član moške štafete in upa, da mu bo nekaj podobnega uspelo tudi ta konec tedna. "Štafeta je bila zame skoraj popolna in upam, da se v tej luči pokažem in da bo dosežek čim boljši."

Slovenska reprezentanca za Pokljuko: Jakov Fak, Anton Vidmar, Lovro Planko, Miha Dovžan, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič, Lena Repinc in Živa Klemenčič. Foto: Daniel Novakovič/STA

Trojica računa na podporo navijačev

Če je bil njegov del v štafeti skoraj popoln, pa so preostali slovenski fantje na Češkem malce zatajili. Z Miho Dovžanom, Lovrom Plankom in Tonijem Vidmarjem so v tej sezoni že navdušili, bili v Holchfilznu četrti in v Ruhpoldingu peti. Najmlajšima kolegoma Planku in Vidmarju, ki letos ne dosegata svojih ambiciozno zastavljenih ciljev, kapetan sporoča: "Rezultatsko mlajšim tekmovalcem korak še manjka, a so zagnani in garajo. Treba je vztrajati, tudi če pride slabša sezona, kot je ta. Pomembno je, da slediš svojim ciljem."

Tudi omenjena trojica v treh pokljuških dneh tekmovanj računa na podporo navijačev. Dovžan je tam domala domačin, saj prihaja iz Gorij, le nekaj kilometrov nižje od pokljuške planote. "Zame je vedno lepo tekmovati doma, tudi svoje najboljše rezultate na svetovnem prvenstvu sem dosegel tukaj in se vračam z lepimi občutki. Komaj čakam te tekme," pravi drugi najbolj izkušeni član slovenske vrste, ki je najboljše izide v svetovnem pokalu dosegal prav na posamičnih tekmah, tudi na Pokljuki leta 2022, ko je bil tam 18.

Fante nekoliko skrbi le slaba vremenska napoved, ki bi utegnila odvrniti gledalce. "Glede na vreme ne vem, kdo bo lahko prišel, mi pa zelo pomaga, če pridejo bližnji. V Hochfilznu je to pomagalo, s štafeto smo bili visoko. Navijačev sem vedno vesel, da pokažem, za kaj garam celo leto, in upam, da mi bo šlo dobro," pravi Planko, Vidmar pa je izpostavil pomembnost tako prestižnega tekmovanja na domačih tleh: "Mislim, da moramo vsi ceniti, da imamo tekmo doma, in vsi smo zelo veseli, da imamo to možnost. Tekma zaenkrat še je. Lahko se zgodi, da je kdaj tudi ne bo več, zato naj navijači pridejo, da skupaj uživamo v teh zimskih dogodkih."

Z Leno Repinc sta bila v tej zimi že trikrat šesta na tekmah mešanih parov. Foto: Daniel Novakovič/STA

Z Leno Repinc želita narediti še kaj več

Glavni trener reprezentance Janez Marič bo moral za nedeljo sestaviti še dve mešani ekipi oziroma mešan par in mešano štafeto. Pri prvi je letos dobro zadel s sestavo Jakov Fak – Lena Repinc in nam že pred časom dejal, da ne misli spreminjati nečesa, kar tako dobro deluje. "Z Leno sva bila zdaj trikrat šesta in čas je, da poskušava narediti še kaj več. Nočem sicer prejudicirati, ampak predvidevam, glede na to, da sva bila do zdaj vedno skupaj na tekmah mešanih parov, da bo tudi zdaj tako in se bodo preostali udeležili klasične mešane štafete. In seveda upam, da bova dobro nastopila," se novega sodelovanja veseli Fak.

V mešani štafeti lahko v nedeljo pričakujemo Anamarijo Lampič, Polono Klemenčič in dva izmed preostale trojice slovenskih tekmovalcev, Dovžana, Planka in Vidmarja. Glede na stanje na lestvici svetovnega pokala, najbrž prva.

Letos je zdrav in to se vidi na izidih

Fak pa ima svoje načrte zagotovo tudi na sobotnem skupinskem startu. V biatlonski formuli 1, kot se rado reče tej atraktivni disciplini, je bil v tej sezoni dvakrat 13., enkrat 14., na svetovnem prvenstvu pa 24. Na splošno se veseli predvsem tega, da v tej zimi ves čas dosega solidne rezultate in jasno mu je tudi, zakaj je tako. "Letos nisem imel obremenitev z zdravjem. Prejšnje tri sezone sem imel veliko težav, prebolel sem tri otroške bolezni, ki niso enostavne, tudi ko te doletijo kasneje v življenju. To je bil velik izziv za telo in glede na proces treninga enostavno nisem prišel nazaj. Po boleznih nisem dovolj počival, da bi se telo lahko dobro odzvalo na treninge in zato rezultati niso bili takšni, kot bi si jih želel. Letos tega ni in je situacija takoj boljša," olajšano ugotavlja dvakratni svetovni prvak in nosilec dveh olimpijskih odličij.

Preberite še: