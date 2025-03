Anamarija Lampič kljub slabi vremenski napovedi upa na podporo navijačev #video

Prirediteljem svetovnega biatlonskega pokala na Pokljuki jo je letos zagodlo vreme, zaradi močnega dežja in odjuge so morali tudi spremeniti program tekem, poleg tega morajo zaradi parjenja zaščitenega divjega petelina upoštevati še nekaj omejitev, a v slovenski reprezentanci vseeno računajo na podporo domačih navijačev. "Tukaj bodo tudi moji najbolj zvesti navijači ne glede na to, ali je dež ali sonce," je prepričana tudi najboljša slovenska tekmovalka zime Anamarija Lampič.

Zaradi slabe vremenske napovedi, visokih temperatur in močnega dežja je spored tekmovanj na predzadnji postaji svetovnega pokala spremenjen. Na Pokljuki bodo v četrtek poskušali izpeljati skrajšani posamični tekmi, ob 11.30 bodo startale biatlonke na 12.5 kilometra, ob 15.15 še biatlonci na 15 kilometrov. Sobota je po novem namenjena tekmam s skupinskim startom (13.35 ženske in 15.45 moški), v nedeljo sta na sporedu še tekmi mešanih parov in mešanih štafet (12.05 in 14.50).

Tudi dež njenih navijačev ne bo ustavil

"Vesela sem, da se lahko pokažemo na domačih tleh. Tukaj bodo tudi moji najbolj zvesti navijači ne glede na to, ali je dež ali sonce. V dežju pač obujejo škornje in si pomagajo s plastično vrečko," se pokljuških tekem veseli najboljša slovenska biatlonka Anamarija Lampič, ki bo šele drugič, odkar je iz smučarskega teka prestopila med lovke na smučeh, tekmovala na najvišji ravni na Rudnem polju. "Pripravljena sem dobro, kot celo sezono, sploh tekaško, strelsko pa še vedno niham," pravi.

Za četrtkovo tekmo Anamarija Lampič nima najvišjih pričakovanj, saj posamična preizkušnja še posebej hudo, na skrajšani preizkušnji s 45-sekundnim pribitkom, kaznuje vsak zgrešen strel, tekmovalke pa čakajo štirje strelski postanki, kot je običaj tudi na 2,5 kilometra daljši običajni individualni tekmi. "Morda mi ta prva tekma res še najmanj ustreza, saj je za vsak zgrešen strel časovni pribitek, ampak ne glede na to grem jaz na tekmo zmeraj z mislijo na to, da lahko naredim dober rezultat, v to vedno verjamem. Res pa je, da velikokrat niham, kar se mi zdi normalno," pravi Lampič.

V četrtek tekma za dobre strelke

Večja pričakovanja imata Polona Klemenčič in Lena Repinc, ki sta na strelišču lahko veliko bolj zanesljivi. "Letos je moja sezona malo toplo-hladna. Če prejšnji teden ni šlo, računam, da bo zdaj doma drugače. Vesela sem, da so tukaj tudi moji domači, ki pridejo pomagat pri izvedbi. Morda me kakšen trenutek to celo zmoti, v resnici pa sem vesela, da so tukaj z mano," pred domačo tekmo pravi prva, najmlajša članica slovenske reprezentance pa se predvsem noče še dodatno obremenjevati: "Nekateri cilji v sezoni so bili izpolnjeni, nekateri so bili še višji in morda mi jih bo uspelo doseči prav na Pokljuki. Res pa je, da jih nočem doseči za vsako ceno in se s tem obremenjevati, ker se potem to lahko slabo konča."

Lena Repinc si ne želi nalagati dodatnega pritiska. Foto: Daniel Novakovič/STA

Četrta slovenska tekmovalka v svetovnem pokalu Živa Klemenčič s svojo sezono ni zadovoljna, od zime 2024/25 je pričakovala veliko več. "Letos raven ni povsem taka, kot bi si želela," pravi, a dodaja, da je domača tekma svetovnega pokala vseeno vedno nekaj posebnega: "Veselim pa se, da bom lahko nastopila na tej tekmi, tukaj mi je vedno v čast nastopati."

"Še najbolj ciljamo na štafetno tekmo"

Lampič je v seštevku svetovnega pokala najbolje uvrščena slovenska tekmovalka, zaseda 22. mesto in se bo poskušala prebiti tudi na sobotno tekmo s skupinskim startom, v nedeljo pa bo članica mešane štafete. "Še najbolj ciljamo na štafetno tekmo, upam pa tudi, da ostanem v seštevku za skupinski start. Ta je nekaj več, dobiš boljši občutek, ker je na startu le tistih najboljših 30. Tam je fino tekmovati," je razlagala v torek, ko je na Pokljuki zaradi pomladnih razmer odpadel tudi uradni trening.

Se Slovenci res bojimo dežja?

"Vseeno mislim, da se imaš lahko zelo fino, samo orgranizirati se je treba in pravilno obleči." Foto: Daniel Novakovič/STA Za tekmovalne dni je napovedan dež, pokljuške delavce tako čaka pravo garanje, da zagotovijo kar se da enakovredne pogoje za tekmovanje vsem prijavljenim športnicam in športnikom. A bodo tudi v zahtevnih razmerah pripravili športni spektakel, ki ga nikakor ne gre zamuditi. "Vreme morda res ni najprimernejše, ampak mislim, da se Slovenci mogoče malo bojimo takšnih razmer. Vseeno mislim, da se imaš lahko zelo fino, samo orgranizirati se je treba in pravilno obleči. Mislim, da so nam Skandinavci lahko glede tega velik vzor, pri njih ni pomembno, kakšno je vreme, vedno pridejo in nas spodbujajo," meni Anamarija Lampič.

"Nikoli ne obupam"

Vesela je, da je spet povsem zdrava in po svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju tudi malce bolj spočita. Na zadnji postaji svetovnega pokala v Novem Mestu na Češkem se slovenski tekmovalke in tekmovalci niso odrezali najbolje, Lampič pa je vseeno vesela manjšega napredka glede na prikazano na svetovnem prvenstvu, ki ga je to češko prizorišče gostilo predlani. "Tekaško mi je šlo v redu, strelsko pa ... Tista zasledovalna tekma je bila malce kaotična zame, saj veste, kaj se mi je pripetilo (kar desetkrat je morala v kazenski krog, op. p.). Ampak vedela sem, da moram teči še naprej, nikoli ne obupam. In zdaj je na vrsti Pokljuka."

Že tri tedne se mučijo na pomladnem snegu

"Meni te razmere niso ravno všeč, zame je najboljša tista trda proga in minus pet stopinj." Foto: Daniel Novakovič/STA Skrbi pa tudi biatlonski karavani povzročajo slabe zime. Marčevska Pokljuka lahko ponudi tudi izjemno snežno kuliso, a tokrat je drugače, tudi na tej visoki planoti letos vladajo vse prej kot zimske razmere. "V bistvu se zdaj že tretji teden borimo s temi toplimi obdobji in res ni neke prave zime, ki bi si je vsi zimski športniki želeli. To ni težava samo v biatlonu, tudi v teku na smučeh, pa pri alpskih smučarjih, skakalcih ... Res ni bilo tiste prave zime, da bi lahko rekli, da smo uživali. Tri tedne tega toplega vremena, tri tedne teka po mokrem snegu, na katerem še težje konkuriramo velikim reprezentancam. Je kar izziv, tako za nas kot za servis. Meni te razmere niso ravno všeč, zame je najboljša trda proga in minus pet stopinj. To so zame idealni pogoji, ampak je, kar je, in s tem se je treba sprijazniti," je še razlagala Anamarija Lampič.

Preberite še: