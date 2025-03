Juliji Simon zasledovanje pred Pokljuko, Anamarija Lampič 52.

Simon je do zmage prišla po zaslugi dobrega streljanja, saj si je privoščila vsega eno napako z orožjem in tretje mesto iz sprinta nadgradila s 15. zmago v karieri. Več kot pol tekme je vodila zmagovalka sprinta Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold, ki pa je nato morala v kazenski krog kar petkrat in tekmo končala na 17. mestu.

Napake sta z odličnim tekom izkoristili Švedinja Hanna Őberg in Francozinja Oceane Michelon, ki sta se v kazenskem krogu zavrteli po dvakrat, vseeno pa pridobivali v smučini ter s 14. in 13. mesta po sprintu napredovali na zmagovalni oder.

Slovenske barve je branila le Anamarija Lampič, ki je tekmo z eno napako na strelišču odlično začela in z 20. mesta napadala petnajsterico. V nadaljevanju pa se je pri Lampič skupaj nabralo kar deset zgrešenih tarč in tekmo je končala kot 52.

V Novem Mestu bosta v nedeljo na sporedu obe štafetni tekmi. Karavana se nato seli v Slovenijo, kjer se bo program nadaljeval prihodnji četrtek z žensko posamično tekmo.

Izidi, ženske, zasledovanje (10 km): 1. Julia Simon (Fra) 30:56,0 (1)

2. Hanna Őberg (Šve) + 17,2 (2)

3. Oceane Michelon (Fra) 19,2 (2)

4. Lou Jeanmonnot (Fra) 20,4 (2)

5. Selina Grotian (Nem) 24,1 (1)

6. Dorothea Wierer (Ita) 29,6 (6)

...

52. Anamarija Lampič (Slo) 4:50,9 (10) Skupni vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Franziska Preuss (Nem) 933 točk

2. Lou Jeanmonnot (Fra) 897

3. Julia Simon (Fra) 685

4. Jeanne Richard (Fra) 590

5. Oceane Michelon (Fra) 588

6. Elvira Öberg (Šve) 571

...

22. Anamarija Lampič (Slo) 249

57. Lena Repinc (Slo) 59

60. Polona Klemenčič (Slo) 44

