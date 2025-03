Tandrevold zmagala petič, Lampič edina Slovenka s točkami

Norveška biatlonka Ingrid Landmark Tandrevold je zmagovalka sprinta za svetovni pokal v Novem Mestu na Češkem. S strelsko ničlo je prehitela francosko falango Justine Braisaz Bouchet (en zgrešen strel), Julio Simon (brez zgrešene tarče) in Lou Jeanmonnot (ena napaka). Anamarija Lampič je zasedla 21. mesto, potem ko je zgrešila trikrat.

Osemindvajsetletna Ingrid Landmark Tandrevold je osvojila peto zmago v karieri, a prvo v sezoni. Res konkurenčna je bila Justine Braisaz Bouchet, ki pa je na drugem postanku zgrešila eno tarčo. Švedinja Hanna Öberg, ki je bila najhitrejša po prvem streljanju, je v stoje z orožjem naredila dve napaki. Zelo pomembno pa je bilo tudi četrto mesto Lou Jeanmonnot. Francozinja je zmanjšala zaostanek v skupnem seštevku svetovnega pokala za Nemko Franzisko Preuss na 63 točk. Nemka je bila šele 15.

Anamarija Lampič Foto: SloSki biatlon Slovensko reprezentanco je še enkrat več reševala Anamarija Lampič, vrhunsko uvrstitev pa je vnovič zapravila s puško. Dvema napakama leže je v stoječem položaju dodala še en kazenski krog, nato pa na zadnjih 2,5 km v smučini pridobila 10 mest in osvojila 21. mesto. Polona Klemenčič je zgrešila tri tarče in bila 69., Živa Klemenčič pa je zgrešila polovico od desetih strelov in osvojila 98. mesto.

V soboto sta na sporedu obe zasledovanji. Med dekleti bo nastopila le Lampičeva, v moški konkurenci pa Jakov Fak, Miha Dovžan in Anton Vidmar.

Biatlon, Nove Mesto, sprint, 7,5 km (ž):



1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 19:13,5 (0)

2. Justine Braisaz Bouchet (Fra) +15,1 (1)

3. Julia Simon (Fra) +20,9 (0)

4. Lou Jeanmonnot (Fra) +27,1 (1)

5. Lisa Theresa Hauser (Avt) +37,0 (0)

6. Karoline Offigstad Knotten (Nor) +37,3 (0)

...

21. Anamarija Lampič (Slo) +1:07,6 (3)

69. Polona Klemenčič (Slo) +2:24,2 (3)

98. Živa Klemenčič (Slo)+4:25,6 (5)



Skupni vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Franziska Preuss (Nem) 905 točk

2. Lou Jeanmonnot (Fra) 842

3. Julia Simon (Fra) 595

4. Elvira Oeberg (Šve) 571

5. Jeanne Richard (Fra) 556

6. Oceane Michelon (Fra) 523

...

21. Anamarija Lampič (Slo) 249

55. Lena Repinc (Slo) 59

60. Polona Klemenčič (Slo) 44