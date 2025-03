Vse bolj napeto pa zdaj postaja v boju za skupni seštevek svetovnega pokala. Vodilni Norvežan Sturla Holm Laegreid je danes zasedel "le" 14. mesto in prednost pred rojakom Johannesom Thingnesom Boejem se je stopila na vsega 10 točk. V soboto na zasledovanju bo Boe že napadal prvo mesto, saj bo tekmo začel s 37 sekundami naskoka pred mlajšim rojakom.

Slovenski nastop je bil tokrat povprečen in natančno bodo v slovenskem taboru analizirali tudi smuči. Najhitrejši je bil vnovič Jakov Fak, ki je na prvem strelskem postanku zgrešil eno tarčo in zasedel 28. mesto.

Jakov Fak se je uvrstil na 28. mesto. Foto: Guliverimage

Fak je imel tokrat zelo dobre pogoje, saj je vodstvo tekmovanja zaradi spomladanskih temperatur spremenilo startno listo in najboljši so nastopili na začetku. "Strelsko sem razočaran nad zadnjim zgrešenim strelom leže. Stoje je bilo vse korektno in dovolj hitro, leže pa je bilo hitro, a z napako. Največ časa pa sem danes izgubil v teku. Tek je bil najslabši del dneva pri meni. Upam, da to izboljšam v soboto in bom streljal podobno zanesljivo ter da se povzpnem po lestvici naprej, saj s tem danes ne morem biti zadovoljen," je o nastopu na Moravskem povedal Fak.

Tako kot Fak so tudi ostali Slovenci izgubljali v smučini. Miha Dovžan in Anton Vidmar z enim oziroma dvema kazenskima krogoma sta zasedla 53. in 54. mesto. Lovro Planko je bil z orožjem nenatančen štirikrat in na 86. mestu ostal tudi brez zasledovanja.

V petek bodo na lanskem prizorišču SP v sprintu nastopile še tekmovalke.