Jakovu Faku so prireditelji po koncu tekme pripravili manjšo slovesnost, od slovenske biatlonske legende se je prišla v ciljno areno poslovit množica delavcev, ki se že leta v ozadju trudijo za to, da tekmovanja na Rudnem polju potekajo brezhibno. In če je 37-letni veteran takoj po tekmi pred novinarji še uspel ostati zbran in profesionalen, so ga na slovesnosti oblile solze.

Zbran ostal skoraj do konca tekme

"Kot profesionalni športnik ali katerikoli drug profesionalec se svoje naloge poskušaš lotiti brez čustev in verjamem, da mi je to danes skoraj do konca tekme dobro uspevalo, razen tistih zadnjih dveh strelov," je po tekmi razlagal slovenskim novinarjem nekaj minut pred poslovilno slovesnostjo.

To je bil njegov zadnji nastop na domačem prizorišču, saj v naslednji sezoni svetovnega pokala na Pokljuki ne bo, po olimpijski sezoni pa namerava končati sezono. A predsednik pokljuškega organizacijskega odbora Jelko Kacin vseeno dopušča možnost, da to le ni bil zadnji domač nastop Jakova Faka. "Morda pa kakšno prizorišče že naslednje leto odpove in bomo vskočili kot nadomestno," je povedal.

Še zadnjič na svetovnem pokalu na Pokljuki. Foto: Guliverimage

"Zame je bilo nekaj posebnega"

Dvakratni svetovni prvak, nosilec dveh olimpijskih medalj in devetkratni zmagovalec na najvišji ravni pa je že v četrtek na skrajšani posamični tekmi poskrbel za absolutni vrhunec tokratnega pokljuškega spektakla, ko je po desetletni suši spet ugnal vso konkurenco. Tudi zato si bo letošnjo Pokljuko zapomnil za zmeraj, pravi. "Zame je bilo nekaj posebnega. Zelo sem navezan na svojo družino, kot verjetno vsak starš, in moja res ogromna želja je bila, da bi otrokom pokazal, da še vedno lahko zmagam."

Na zadnjem streljanju tvegal vse

Tudi danes je nastopil imenitno, a z Leno Repinc višje od osmega mesta nista mogla priti. Na zadnjem strelskem postanku je tvegal vse in moral trikrat popravljati. "Da, res je, tista zaželena tri mesta so bila sicer predaleč, ampak poskusil sem s tveganjem pridobiti še kakšno mesto, žal pa sem zgrešil in se v zadnji krog podal kot deseti. Vesel pa sem, da so mi v servisu izbrali hiter par smuči in sem lahko v zadnjem krogu pridobil še dve mesti. Tekaško mislim, da je bilo dobro opravljeno, bila sva osma. Seveda bi si želela več, letos sva bila že trikrat šesta, pred domačim občinstvom sva poskušala to nadgraditi, a sreča ni bila na najini strani. To je to, čaka nas še nekaj tekem," je ocenil.

Mlada Lena Repinc tokrat na strelišču ni bila prava. Foto: Aleš Fevžer

Tolažilne besede mladi kolegici

Njegova mlada partnerica v štafeti Lena Repinc je bila močno razočarana, povedala je, da upa, da ni preveč razočarala še Faka. "Ne, Lena je še tako mlada, da se ne spomni mojih nastopov v začetku kariere. Jaz se jih in v biatlonu je vse del dozorevanja ter verjamem, da bo imela Lena dobro in bogato kariero," ji je prijazno tolažbo namenil šampion.

Repinc je bila nekoliko nezbrana na strelišču in morala sedemkrat popravljati. "Pogoji na strelišču so bili danes v redu, ampak jaz sem bila nesproščena, nisem mogla najti položaja in to se je tudi poznalo na rezultatu," je pojasnila po tekmi. "Osmo mesto le ni tisto, za kar treniramo. Res sva si želela izboljšati tisto šesto mesto, Jaka je opravil vrhunsko tekmo, dobro in hitro je streljal, bil močan v teku in na koncu pridobil tisti dve mest. Za to osmo mesto se lahko zahvalim samo njemu," je dodala.

Preberite še: