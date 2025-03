Jakov Fak: Danes je bil dan Anamarije Lampič

Na pokljuški planoti je danes močno snežilo, še pred dnevi je prirediteljem štrene mešala izrazita odjuga, tokrat pa je prizorišče biatlonskega pokala ponudilo pravo zimsko kuliso. "Tudi za nas je bilo danes pravljično, nenazadnje imamo radi sneg," je o tej povedal Jakov Fak, edini slovenski predstavnik na današnji moški tekmi s skupinskim startom, a s svojim današnjim nastopom in 19. mestom ni bil zadovoljen. "Ni se izšlo tako, kot bi si želel. Ampak nič hudega, ni ne prvič ne zadnjič. Vedno si želiš biti na vrhu ali čim bližje vrhu, ampak danes je bilo več okoliščin, ki so mi to onemogočile."

Jutri še ena priložnost

V četrtek je briljiral v izjemno zahtevnih razmerah na močno načeti progi, danes so bile razmere nekoliko boljše, pravi 37-letni slovenski veteran. "Proga je bila zaradi novega snega danes lažja kot v četrtek, ampak zame težja, ker nisem bil tako hiter." Letošnji svetov ni pokal je bržčas njegov zadnji na domači Pokljuki, nam je povedal že včeraj, tako se bo jutri na tekmi mešanih parov poslovil od domačih navijačev.

Z Leno Repinc sta se v tej zimi odlično ujela v tej atraktivni, najmlajši disciplini v programu svetovnega pokala in tudi v nedeljo na Rudnem polju upata na dober rezultat. "Letos sva bila z Leno trikrat šesta in vsakič zelo blizu stopničk. Ne vem, kako se bo razpletlo jutri, si pa seveda želiva biti čim boljša. Najlepše bi bilo, če bi nama uspelo priti višje, ni pa vse odvisno samo od naju. Zbrati se morava za svoj nastop, pa bomo videli, kako se bo razpletlo, glede na najine nasprotnike. Sva pa sposobna narediti marsikaj," pravi izkušeni kapetan slovenske reprezentance.

"Danes je bil dan Anamarije Lampič, čestitke!" Foto: Aleš Fevžer

"Čestitke Anamariji!"

Kljub temu, da so to njegovi zadnji nastopi na domači tekmi svetovnega pokala, pa se ne predaja čustvom. Vsaj za zdaj ne, kot prekaljeni profesionalec ostaja povsem osredotočen na tekme. "Najprej je treba biti osredotočen na tisto, kar je treba opraviti, potem pa počakati, kako bo s čustvi. Je pa letošnja Pokljuka za nas res odlična, čestitke Anamariji. Spremljal sem žensko tekmo. Čudovito! Ani čestitke, uspel ji je skoraj popoln strelski nastop, to česar si je najbolj želela in zdaj pokazala, da zmore."

Danes je zmagal mladi Francoz Eric Perrot, pred izkušenim rojakom Quentinom Fillonom Mailletom in vodilnim biatloncem svetovnega pokala, Norvežanom Sturlo Holmom Laegreidom.

Jutri se bo pokljuški biatlonski spektakel zaključil z mešanima tekmama. V slovenski mešani štafeti (14.50) bodo tekmovali Anamarija Lampič, Polona Klemenčič ter Lovro Planko in Toni Vidmar, še prej pa v mešanih parih (12.05) Repinc in Fak.

